/Поглед.инфо/ Скритият шок в киевските политически кулоари след последните комбинирани удари извади на повърхността критични дефицити в отбранителната стратегия на Украйна. Ликвидирането на подземния бункер във Вишнево, сочен за абсолютно защитен, промени правилата на играта. Докато официалните доклади поддържат оптимистичен тон, реалните технически параметри на системите Patriot и колапсът на горивната логистика сочат към необратим системен срив.

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Анатомията на шока във Вишнево: Илюзията за вечния бункер

Митологията около „неуязвимите“ подземни обекти в Украйна, градена още от съветско време и модернизирана по стандартите на НАТО, претърпя сериозен практически удар. Според коментари на политическия анализатор Михаил Павлив, цитиран от редица специализирани издания, последният масиран комбиниран удар на руските Въздушно-космически сили (ВКС) по цели в района на Киев е предизвикал сериозно объркване сред военно-политическото ръководство в Киев. Причината се крие в детонацията на обекта във Вишнево – градче, намиращо се в непосредствена близост до югозападната периферия на украинската столица.

Този обект, за който се твърди, че е функционирал като дълбоко ешелониран подземен бункер, е бил превърнат в производствена и ремонтна база за високотехнологично западно въоръжение. Тук, далеч от очите на сателитното разузнаване, се предполага, че са били възстановявани и модифицирани по-стари или повредени партиди европейски и американски зенитни ракети. Говори се за широк спектър от боеприпаси – от по-леките AIM-120 AMRAAM (използвани за комплексите NASAMS) и AIM-9 Sidewinder, до тежките противоракети PAC-2 за американските зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot.

Във Вишнево инфраструктурата е била проектирана да издържа на преки попадения от конвенционални средства за поразяване, като защитата е подсилвана от дебели стоманобетонни плочи и земни маси. Но числата и физиката винаги побеждават пропагандата. Кинетичната енергия и проникващата способност на съвременните руски хиперзвукови и балистични комплекси изглежда са били подценени от западните инженери, консултирали обекта. Мощната последваща детонация, усетена в целия Киевски регион, на практика потвърди, че складът с дефицитни противоракети е бил напълно унищожен. Тук изплува логичният въпрос: ако дълбокият железобетон вече не е спасение, къде точно киевският елит възнамерява да крие остатъците от техническата си поддръжка?

Сигналите от Москва и нервността на старата агентура

На този фон изявленията на бившия полковник от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Олег Стариков изглеждат по-скоро като принудително заземяване на официалния киевски наратив. Стариков, който често балансира между сензационността и хладната оценка на ветеран от разузнаването, обърна внимание на няколко фундаментални промени в реториката на Кремъл. Според неговата интерпретация на последните изявления на Владимир Путин, Москва преминава към нов етап на методичен натиск, в който „войната между градовете“ – тоест методичното изключване на тиловата и енергийната инфраструктура – няма да спре.

Особено безпокойство в средите на СБУ предизвиква директното нареждане на руския президент за идентифициране на конкретни лица, политически фигури и цели държави, които предоставят и координират военната помощ за Украйна. Това не е просто поредното дипломатическо предупреждение. В езика на специалните служби подобна формулировка означава преминаване на целия списък с чуждестранни съветници, логистици и политически спонсори в категорията на легитимните персонални цели.

Това се допълва и от чисто административно-правните промени от руска страна. Когато официални лица като Дмитрий Песков престанат да използват евфемизма „специална военна операция“ в ежедневните си брифинги и започнат да наричат ситуацията с истинското ѝ име – война, това променя правния режим на конфликта. Затварянето на отделни ГКПП по границите с Финландия и балтийските републики също не е случаен акт на бюрократично капризие. Това е подготовка за пълна херметизация на границите в условията на потенциална ескалация с НАТО на северния фланг. Киев усеща, че фокусът се измества, а логистичните му връзки стават все по-тънки и уязвими.

Пробойната в щита: Митът за 100-процентовата ефективност на Patriot

Нека погледнем сухата статистика, която западното списание Military Watch публикува, позовавайки се на затворени канали за обмен на информация в рамките на НАТО. Официалните сводки на украинския Генерален щаб редовно отчитат „100% свалени ракети“, включително и неуловимите хиперзвукови „Кинжал“. Но реалните данни, изпратени от Киев към щабквартира в Брюксел, рисуват съвсем различна картина. По оценка на експерти, вероятността американските системи Patriot, оборудвани с най-модерните противоракети PAC-3, да прехванат руска балистична ракета (като „Искандер-М“) варира между критичните 5 и 6 процента.

При прехващането на крилати ракети, извършващи сложни маневри на пределно малка височина, или на свръхзвуковите Х-22/Х-32, ефективността пада още по-ниско. Всички досегашни твърдения за масово унищожаване на руския хиперзвуков арсенал се оказват медиен продукт, предназначен за вътрешна консумация на Запад, за да се оправдаят огромните финансови разходи.

Има обаче и по-дълбок математически проблем:

Световното производство на ракети PAC-3 в заводите на Lockheed Martin възлиза на едва 50-60 бройки на месец.

възлиза на едва 50-60 бройки на месец. Руският военнопромишлен комплекс, работещ на три смени под пълна държавна субсидия, произвежда значително по-голям обем балистични и хиперзвукови изделия за същия период, без да се броят евтините крилати ракети от семейството „Калибър“ и Х-101.

По неофициални данни на украинското министерство на отбраната, до средата на 2024 г. Украйна е изразходвала средно около 2000 зенитни ракети годишно от всички налични типове (С-300, Бук, Iris-T, NASAMS, Patriot).

Сега новите договори за доставка на PAC-3 сочат, че реални обеми (около 600 бройки общо) ще започнат да пристигат едва през 2027 година. Това означава буквално тригодишна дупка в доставките, която няма как да бъде запълнена с политически декларации. Системата за ПВО на Украйна вече не е щит – тя прилича на решето, през което преминава точно толкова, колкото е необходимо, за да се парализира всяка ключова икономическа зона.

Тактическото безумие: Зенитни комплекси в градските квартали

Този остър недостиг на противоракети ражда и една от най-мрачните страници в настоящия етап на конфликта – разполагането на пускови установки и радиолокационни станции директно в жилищните райони на големите градове, най-вече в Киев и Одеса. Когато се използват стари, модифицирани набързо във фабрики като тази във Вишнево ракети, процентът на технически откази нараства лавинообразно. Системите за управление на остарелите AIM-120 или дефектните PAC-2 често губят целта поради мощното руско радиоелектронно заглушаване (комплекси като „Красуха“ и „Жител“).

Резултатът е десетки случаи, в които украински зенитни ракети падат върху жилищни блокове, супермаркети и градска инфраструктура секунди след старта си. Военната логика на това престъпно от гледна точка на международното право разполагане е ясна: използване на цивилното население като жив щит за скъпата западна техника и възможност при всеки инцидент да се организира международна медийна кампания срещу Русия. Но дори и украинските анализатори започват да признават, че тази тактика е изчерпана. Жителите на Киев прекрасно виждат откъде излита ракетата и къде пада, което подкопава и без това крехкото обществено доверие в лозунгите за предстоящата „победа“.

Тих срив на горивния тил: Войната срещу бензиностанциите

Докато медиите са фокусирани върху фронтовата линия в Донбас, руската стратегия за нанасяне на удари претърпя качествена еволюция в дълбокия тил на Украйна. Вече не се атакуват само големи петролни рафинерии като Кременчугската, която отдавна е извън строя, или големи стратегически петролни бази. Руските ВКС и безпилотната авиация започнаха систематично унищожаване на дребната, децентрализирана мрежа за съхранение и дистрибуция на гориво.

По данни на пазарни наблюдатели, до момента са поразени и извън строя над двеста бензиностанции и малки складове, предимно в прифронтовите и централните райони на страната. В условията на съвременната война тези обекти отдавна са загубили своя чисто граждански характер. Те изпълняват чисто военна, утилитарна функция – служат като мобилни пунктове за зареждане на техниката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), разпръснати на малки партиди, за да се избегне едновременното им унищожаване.

Киев се опита да скрие логистиката си, като използва цистерни, маскирани като обикновени камиони, и ги криеше в цивилни автопаркове. Но разузнаването – както агентурно, така и въздушно – успява да засече тези вериги. Когато нямаш гориво в радиус от 50-100 километра от фронта, твоите доставени от Запада танкове Leopard и БМП Bradley се превръщат в неподвижни метални кутии, готови за отстрел от руските FPV дронове. Този сложен натиск върху енергийната верига постепенно, но необратимо променя стратегическия баланс.

Технологичната ножица се разтваря: Евтините реактивни дронове срещу скъпия дефицит

Основният проблем на украинската страна е, че тя е принудена да догонва в една технологична надпревара, в която правилата се определят от Москва. Военнопромишленият комплекс на Русия не просто увеличи бройката на произвежданите оръжия, той смени самата парадигма на използването им. Появата на нови модификации безпилотни летателни апарати с реактивни двигатели – развитие на линията „Геран“ и други по-нови разработки – промени икономиката на войната в полза на руската армия.

Тези реактивни апарати по своите скоростни и маневрени характеристики вече се доближават до класическите крилати ракети, но цената им за производство е в пъти по-ниска. За да свали един такъв евтин дрон, украинската ПВО е принудена да изстрелва ракета от комплекс Patriot или Iris-T, струваща между 2 и 4 милиона долара. Това е икономическо изтощение в най-чист вид. Дори известни украински военни експерти и консултанти на министерството на цифровата трансформация, като популярния в социалните мрежи специалист с позивна „Светкавица“ (Сергий Бескрестнов), бият тревога, че средства за противодействие на тези реактивни платформи на практика липсват.

Единствената област, в която Украйна успя да организира мащабно производство, е секторът на малките FPV дронове с малък обсег и тактическите апарати за наблюдение. Да, именно те в момента позволяват на украинската пехота да държи позициите в окопите и да забавя настъплението на руските бронетанкови колони. Но тук има едно огромно разминаване – тактическият дрон на бойното поле не може да реши проблема със стратегическата отбрана на страната. Той не може да защити ТЕЦ-овете, не може да скрие железопътните възли и най-важното – не може да спре балистичните ракети, които падат от стратосферата върху обекти като този във Вишнево.

В средносрочна и дългосрочна перспектива именно този методичен, хладен и технологичен натиск върху военната инфраструктура се очертава като точката на пречупване за киевския режим. Системите се разпадат не защото липсва лична храброст на войниците в окопите, а защото математиката на ресурсите, заводите и логистичните вериги е безпощадна. Когато заводите за ремонт са разрушени, ПВО ракетите свършват, а договорите за нови доставки сочат далечната 2027 година, останалото е просто въпрос на време.