/Поглед.инфо/ Срещата на върха на НАТО в Анкара, проведена на 7-8 юли 2026 г., се превърна в поредната арена за сблъсък между трансатлантическата реторика и суровата икономическа реалност. Зад паравана на кухите декларации за „солидарност“ и обещанията за нови 70 милиарда евро за 2026 г., лъсна дълбокото изтощение на европейските арсенали и нежеланието на редица столици да прахосват национални бюджети. Голямата изненада дойде от американския президент Доналд Тръмп, който смени досегашния курс на безвъзмездно финансиране с хладен бизнес прагматизъм, предлагайки на Киев лиценз за производство на ракети за системите „Пейтриът“ вместо готови доставки.

По публикации в чуждия печат и аналитични доклади за срещата на върха на НАТО в Анкара (7-8 юли 2026 г.). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анкара 2026: Когато складовете са празни, а обещанията са безплатни

Политическият театър, разиграл се в правителствения комплекс Beştepe в турската столица, официално премина под знака на препотвърдения ангажимент към член 5 от Вашингтонския договор и дежурните мантри, че Русия представлява „дългосрочна заплаха“. На хартия глобалисткото крило в Алианса отчете тактически успех – в окончателната декларация беше заложена цифрата от 70 милиарда евро военна помощ за Киев за настоящата 2026 г. и ангажимент за не по-малка сума през 2027 г. Когато обаче се вгледаме в детайлите и конкретните изказвания зад затворените врати, картината придобива съвсем различен, силно начупен и прагматичен характер.

Задължителният оптимизъм на финландския премиер Александър Стуб, който побърза да обяви, че форматът на НАТО вече е „32 плюс едно“, рязко контрастираше с изявленията на хората, които всъщност трябва да подписват чековете. Оказа се, че списъкът на държавите, които отказват да увеличават финансовото и военно бреме, расте успоредно с изпразването на техните складове.

Заслужава да се отбележи позицията на холандския министър на отбраната Дилан Йешилгьоз-Зегериус. Тя директно заяви, че страната ѝ вече няма свободен капацитет за трансфер на оръжия, тъй като Амстердам е направил „твърде много“ през изминалите четири години. Подобна беше и риториката на словашкия премиер Роберт Фицо, чиято линия остава неизменна – Братислава няма намерение да плаща за чужди военни сметки. Дори Будапеща, въпреки определени вътрешнополитически размествания, запазва твърдото си нежелание да се ангажира с директни оръжейни доставки, ограничавайки се до хуманитарни и административни рамки в ЕС.

Тук изплува фундаменталното противоречие в западната коалиция. От една страна, чиновниците в Брюксел и Вашингтон изискват безпрекословно подчинение на общата доктрина, но от друга – икономическата гравитация дърпа националните правителства надолу. Истинските анализатори често казват: „Това изглежда логично от гледна точка на атлантизма, но има един проблем – числата в националните бюджети просто не излизат.“

Прагматизмът на Прага и София: Пробойната в източния фланг

Особено показателно беше поведението на Чехия и България още преди началото на форума. Чешкият премиер Андрей Бабиш изпревари събитията с хладна счетоводна калкулация. Прага категорично отказа да се включи в общата инициатива за отпускане на милиарди за Киев, като се аргументира със собствените си ангажименти към НАТО. Според Бабиш, чешкият бюджет се нуждае от тези средства, за да покрие задължителното изискване на Алианса за отделяне на 2% от БВП за отбрана. В превод това означава: „Ние трябва да превъоръжаваме собствената си армия, а милиардите за Украйна са лобистки ангажимент на големите държави, нека те да ги плащат.“

На този фон българският министър-председател Димитър Главчев (посочен в документите от срещата като ръководител на делегацията Радиев/Радев) направи отрезвяващо признание. София официално обяви, че капацитетът на страната за предоставяне на военна подкрепа е напълно изчерпан. „Нямаме какво повече да дадем“, отсече той. Подобно признание от държава на източния фланг не е просто техническа подробност – това е геополитически маркер за лимита на възможностите.

Нещо повече, българският премиер си позволи да наруши евроатлантическия етикет, като предупреди колегите си около масата, че европейските страни в момента не разполагат с реални технологични възможности да противодействат на руските хиперзвукови ракетни комплекси (като „Кинжал“ и „Циркон“). Всяка по-нататъшна неконтролируема ескалация, по думите му, носи директен риск от ядрен отговор от страна на Москва. Тази позиция показва, че страхът от административно превръщане на собствените територии в легитимни военни цели започва да надделява над идеологическата лоялност.

„Малкото птиче“ на Тръмп: Нищо лично, просто лицензионен бизнес

Истинският прелом в Анкара обаче беше узаконен от американския президент Доналд Тръмп по време на двустранната му среща с Володимир Зеленски. Вместо обещания за нови траншове от американския данъкоплатец – практика, характерна за администрацията на Байдън – Тръмп подходи като типичен бизнесмен от Ню Йорк.

„Едно малко птиченце ми каза, че ще им дадем правото да произвеждат ракети „Пейтриът“. Ще им дадем лиценза, да си ги правят сами“, заяви американският лидер пред репортерите, обръщайки се към Зеленски. Тази фраза на практика зачеркна надеждите на Киев за масирани безплатни доставки на дефицитните и изключително скъпи прехващачи PAC-2 и PAC-3.

Тази версия за „огромна помощ“ звучи добре в заглавията на западните медии, но военната и индустриална реалност я опровергава. За да започне производство на толкова комплексна оръжейна система като MIM-104 Patriot, са необходими десетилетия изградена индустриална база, специфични сплави, софтуерни интеграции и най-вече – сигурни заводи. Къде точно в Украйна, под постоянния обстрел на руските ВКС, ще се строи завод за ракети? Или целта е производството да бъде разположено в Полша или Германия, а Киев просто да плаща лицензионни такси (royalties) на американския концерн Lockheed Martin? Отговорът е очевиден. Това е класическа американска схема: рискът се прехвърля върху купувача, а печалбата от интелектуална собственост се прибира във Вашингтон.

Тръмп призна чистосърдечно: „Ние имаме „Пейтриът“, но нямаме чак толкова много. Трябват ни и за нас.“ С това той ясно очерта границата – националният егоизъм на САЩ стои над украинските нужди. Но за да не изглежда като пълно изоставяне, Белият дом направи политическа отстъпка, одобрявайки индиректно ударите с далекобойно оръжие дълбоко в руска територия. Държавният секретар Марко Рубио дори коментира, че именно тази динамика е променила хода на действията през последните месеци и трябва да принуди Москва да седне на масата за преговори. Идеята, че ескалацията може да доведе до мир, е опасен залог, който обаче напълно устройва американския военнопромишлен комплекс.

Дамоклиевият меч на Москва и призракът на Путин

Цялата среща в Анкара премина под знака на една невидима, но осезаема сянка. Образът на руския президент буквално висеше над участниците. Проявите на прословутия черен хумор на Тръмп по време на съвместната пресконференция със Зеленски само потвърдиха това. Посочвайки украинския лидер, Тръмп попита журналистите: „Имате ли въпроси към г-н Путин?“.

Това подмятане може да се тълкува като арогантно тролване, но зад него се крие по-дълбок психологически контекст. Тръмп е наясно, че каквито и декларации да подписва НАТО, крайното решение на конфликта няма да се вземе в Анкара или Брюксел, а чрез директен диалог с Москва. Неслучайно веднага след срещата беше анонсиран подготвян телефонен разговор между Тръмп и Путин. Вашингтон се опитва да балансира – задоволява апетитите на европейските глобалисти с шумни декларации за 70 милиарда, но същевременно сменя реалните параметри на подкрепата към търговски схеми.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова коментира решенията на срещата с ледено спокойствие, отбелязвайки, че в агресивната доктрина на Запада няма нищо ново спрямо последните два века. Хронологията на събитията показва, че т.нар. „мирни планове“, с които Тръмп спечели изборите, тихомълком са прибрани в чекмеджето. Вместо бързо дипломатическо уреждане, администрацията на САЩ избра да продължи контролирания конфликт, но с чужди ръце и на по-ниска икономическа цена за собствения си бюджет.

Срещата на върха в Анкара доказа, че НАТО навлиза във фаза на вътрешна канибализация. Големите играчи купуват индустриално влияние и продават лицензи, докато по-малките държави от източния фланг, включително България, са оставени сами да пресмятат рисковете от хиперзвуков удар върху оголената си инфраструктура. Илюзията, че ударите по руските рафинерии ще принудят Кремъл да отстъпи, само ускорява преминаването на конфликта в нова, много по-насилена и непредвидима фаза, в която обещаните милиарди няма да могат да купят сигурност.