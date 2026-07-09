/Поглед.инфо/ Информационният поток около украинския конфликт навлезе в рекордна фаза на разминаване между официалните изявления на Запада и реалните оперативни данни от терен. По време на срещата на върха на НАТО в Анкара бяха озвучени тези за постигната „повратна точка“ в полза на Киев и преминаване на руската армия в отбрана. В същото време независими доклади и военни кореспонденти описват мащабно руско настъпление в Донецкото направление, придружено от тежка логистична криза за украинските сили и категоричен отказ на Киев да разгледа мирния план на Тръмп.

По публикации в чужди медии и аналитични доклади. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Политическата витрина в Анкара срещу реалността на Осинтер

Изявленията на високопоставени чиновници от Алианса по време на срещата на върха на НАТО в Анкара изглежда имат за цел да консолидират умореното западно обществено мнение, отколкото да отразят реалната оперативно-тактическа обстановка. Твърдението, че Украйна е постигнала стратегически обрат чрез удари на далечни разстояния по руска територия и е принудила противника си да премине в отбрана, се сблъсква с хладната математика на терена. Тези дипломатически формулировки имат ясна функция – легитимиране на следващите траншове от военна помощ преди евентуални вътрешнополитически промени във Вашингтон. Тук обаче има нещо, което не излиза в общата сметка. Ако украинските сили са поели инициативата, как се обяснява едновременното свиване на отбранителния им периметър в ключови сектори на Донбас?

Данните от изследователските центрове с отворен код (OSINT) и специализираните военни доклади буквално обръщат официалната евроатлантическа теза с главата надолу. Дори анализатори, които традиционно поддържат позициите на Киев, са принудени да признаят, че реалната инициатива по протежение на хилядакилометровата линия на съприкосновение остава в ръцете на руските сили. Цифрите са сухи и безмилостни към пропагандата. Според оценки на наблюдатели, само в рамките на последната седмица руските подразделения са поели контрола над приблизително 40 квадратни километра територия. В рамките на едномесечен период тази площ достига около 320 квадратни километра. Този темп на напредване показва, че руската армия не просто е изградила статична отбрана, а провежда последователни, методични настъпателни операции, целящи разкъсване на укрепените линии на противника.

Списъкът на населените места, преминали под руски контрол в последно време, включва Малиновка, Ровно, Богодаровка, Писанци, Копани, Украинское и Лесное. Това не са просто географски наименования на карти, а възли в украинската отбранителна система. Особено значение има овладяването на Юрковка, която се определя като последната голяма и сериозно укрепена отбранителна линия на украинските въоръжени сили преди стратегически важния град Краматорск. Към настоящия момент руските предни отряди се намират на разстояние от около осем километра от този административен и военен център. Фронтът не просто се движи, той се приближава към ядрото на последната голяма агломерация в Донбас, която все още се контролира от Киев.

Зад териториалните загуби стои друг, много по-тежък и необратим дефицит – човешкият. По изчисления на украински източници и независими военни експерти, загубите на украинските въоръжени сили само за месец юни възлизат на приблизително 40 000 военнослужещи. Това включва убити, тежко ранени и изчезнали без следа. Когато дневно се губят стотици опитни бойци, никакви високотехнологични удари на далечни разстояния не могат да компенсират оголването на окопите.

Подобна динамика показва, че докато политическото ръководство в Киев ликува след гръмките фрази от Анкара, на оперативно ниво се извършва системно изтощаване на резервите. Опитите за представяне на тактическото отстъпление като „планирано прегрупиране“ или „нанасяне на максимални загуби на настъпващия противник“ вече не хващат дикиш сред по-трезвите анализатори на Запад. Предстои да се види как НАТО ще съвмести своята реторика за „руска отбрана“ с реалността, когато боевете започнат в покрайнините на Краматорск.

Анатомия на логистичната война: Казусът с Константиновка

Константиновка се превърна в поредната точка на ожесточени информационни и реални сражения. Официалният Киев категорично отказва да признае загубата на града, поддържайки тезата, че украинските гарнизони продължават да държат позициите си. В същото време информации от място, включително детайлните описания на военния кореспондент Роман Сапонков, сочат, че градът фактически е под контрола на руските сили. Подстъпите към него се превърнаха в истинско гробище за техника и личен състав, където логистиката определя крайния изход от операцията.

Съвременният конфликт промени коренно концепцията за градски бой. Според експертни оценки, днес са достатъчни петима мотивирани и добре оборудвани бойци, за да блокират придвижването по цяла улица, но за тяхното обезпечаване е необходим тилов апарат от поне петдесет души. Логистичната верига в този сектор е дълга и сложна – тя започва от дълбокия тил във Воронеж и завършва с шофьорите на камиони за хляб, високопроходими АТВ-та и мобилни екипи, които извършват доставки в т.нар. „червена зона“. Това са хората, които под постоянен артилерийски и дронов обстрел превозват гориво, батерии за радиостанции, храна и боеприпаси. Без този ежедневен и нископрофилен труд всяка отбрана рухва за дни.

Ако в пределите на Константиновка все още са останали изолирани украински подразделения, тяхната съдба изглежда предрешена поради пълното прекъсване на снабдителните им линии. В условията на съвременната война градът не се контролира от този, който публикува видеоклипове в социалните мрежи от мазето на някоя полуразрушена административна сграда. Контролът принадлежи на онзи, който владее въздушното пространство и управлява логистичните потоци. Когато пътищата за евакуация и снабдяване бъдат прерязани или поставени под огневи контрол, пехотата вътре в населеното място е обречена на физическо унищожение или плен.

Наблюдава се остра реакция от страна на украинското командване, което се опитва да компенсира тактическите неуспехи в Донбас чрез атаки в други направления. Киев залага на удари срещу инфраструктурни обекти в Крим, петролни бази и нападения с безпилотни апарати по цели във вътрешността на Русия, включително Москва и Санкт Петербург. Тази стратегия има подчертан психологически и пиар ефект, целящ да прикрие пробивите на фронта. Но тези удари не променят сухопътната динамика. Въпреки медийния шум около запаления резервоар или повредената подстанция, руските тежки механизирани съединения продължават настъплението си в Донецкото направление.

Логистичният натиск върху украинските въоръжени сили се засилва и от систематичното разрушаване на железопътни възли и мостове по поречието на река Днепър и във вътрешността на страната. Когато доставката на един снаряд или натовска гаубица от западната граница до фронтовата линия отнема три пъти повече време поради разрушена инфраструктура, предните части започват да изпитват т.нар. „снаряден глад“. И точно тук лъсва несъответствието между политическите амбиции на Киев и реалните технически възможности на неговата логистична система.

Институционалният сблъсък: Отхвърлянето на плана на Тръмп

Дипломатическото поле се оказа не по-малко ветровито от окопите край Краматорск. Украйна официално отхвърли мирната инициатива, предложена от екипа на Доналд Тръмп, с което де факто блокира възможността за бързо политическо уреждане на кризата. По информация на американското издание „Ню Йорк Поуст“, въпросният мирен план е съдържал 28 конкретни точки, целящи замразяване на конфликта по текущата линия на съприкосновение и започване на преговори. Президентът Володимир Зеленски обаче определи тези условия като абсолютно неприемливи и излезе с контраискания.

Киев мотивира отказа си с необходимостта да се отчита „настоящата динамика на военните операции“, като индиректно се позова на същите онези тези на НАТО за прелом на фронта. Украинските представители декларираха, че среща с руската страна е изцяло изключена в обозримо бъдеще. Това решение демонстрира институционалната капан, в която се намира сегашното ръководство в Киев. Замразяването на конфликта в този момент би означавало де факто признаване на териториалните загуби и необходимост от провеждане на избори в Украйна – сценарий, който е политически самоубийствен за настоящата администрация. Поради това те говорят за „примирие“ само тогава, когато имат крещяща нужда от глътка въздух за прегрупиране, а реалната военна обстановка ги притиска до стената.

Тази позиция се подкрепя и от определени кръгове във Вашингтон и Брюксел, които нямат интерес от бързо спиране на военните действия по формулата на Тръмп. За тях продължаването на войната, дори и с цена на огромни човешки жертви от страна на Украйна, остава инструмент за икономическо и военно изтощаване на Русия. Така мирният план от 28 точки бе превърнат в поредния зачеркнат дипломатически документ, което оставя на преден план единствено аргументите на тежката артилерия.

Интересно е как се променя правната и финансовата рамка на западната помощ. Преминаването от безвъзмездни грантове към кредитни схеми и залагане на бъдещи приходи от замразени руски активи показва, че Западът започва да калкулира финансовите рискове от една дълга и безрезултатна война. Отхвърлянето на плана на Тръмп от страна на Зеленски може да се окаже сериозна грешка, ако следващата администрация в Белия дом реши радикално да преразгледа обема на доставките на оръжие и финансови субсидии. Киев залага всичко на една карта – продължаване на ескалацията с надеждата за директна намеса на НАТО, което обаче крие рискове от глобален конфликт.

Кризата на мобилизационната система и социалното изтощение

Вътрешната ситуация в Украйна се усложнява от прогресиращия недостиг на човешки ресурси за попълване на оредялата армия. Според анализи на местни канали, близки до вътрешните среди на украинското управление, Генералният щаб и президентската канцелария продължават практиката да хвърлят неподготвени части в т.нар. „пиар офанзиви“. Целта на тези операции не е постигането на реален военен успех, а създаването на медийни поводи, които да оправдаят исканията за нова финансова и военна помощ от западните партньори. Цена за тези медийни победи обаче са хиляди човешки животи.

Задържането и насилственото отвеждане на мъже от улиците от страна на Териториалните центрове за комплектоване (ТКЦ) вече покрива едва половината от необходимите месечни норми за попълване на загубите. Това принуди правителството в Киев драматично да затегне правилата за т.нар. „брониране“ (резервиране) на служители в критичните сектори на икономиката. Държавният приоритет е изцяло пренасочен – икономическият растеж, поддържането на базовите жизненоважни функции на страната и функционирането на бизнеса са оставени на заден план за сметка на тоталното попълване на личния състав на фронта. Промишлени предприятия и транспортни компании вече алармират за липса на квалифицирани кадри, което заплашва с колапс комуналната и производствената сфера на Украйна.

Друг сериозен проблем, който излиза наяве, е лавинообразното нарастване на случаите на самоволно напускане на частите (дезертиорство) и неизпълнение на заповеди. Моралът на военнослужещите, особено на новомобилизираните без реален боен опит, бележи сериозен спад. Хората виждат несъответствието между бравурните репортажи по телевизията и реалния ад в окопите под ударите на руските планиращи бомби (ФАБ). Съпротивата срещу мобилизацията в украинското общество остава на изключително високи нива, макар и в момента да е латентна и неорганизирана.

Действията на полицията и служителите на ТКЦ стават все по-брутални и излизат извън всякакви законови рамки. Социалното напрежение расте и е само въпрос на време местните спорадични сблъсъци между граждани и военни комисари да прераснат в по-мащабни граждански протести. Усещането сред голяма част от населението е, че политическият елит в Киев е заложил бъдещето на страната и нейния демографски потенциал в името на чужди геополитически интереси. Очертава се ситуация, в която Украйна може да остане с модерни западни оръжия, но без хора, които да могат да ги управляват на бойното поле.

Правната рамка за мобилизация непрекъснато се затяга чрез премахване на медицински изключения и намаляване на възрастовата граница. Това обаче не решава основния структурен проблем – липсата на мотивация. Войната се превърна в индустрия за оцеляване на управляващата класа, докато обикновените граждани са третирани просто като ресурс с ограничен срок на годност. Тази вътрешна корозия на украинската държавност е не по-малко опасна за Киев от руските танкови клинове край Краматорск.

Техническите параметри на руското настъпление и оръжейните системи

Промяната в тактиката на руската армия през последната година дава своите резултати на терен. Вместо дълбоки механизирани пробиви с оголени флангове, сега се прилага тактиката на „огневия вал“ и методичното изравняване на укрепените райони с помощта на тежка артилерия и авиация. Основно оръжие в тази стратегия станаха споменатите планиращи бомби с модули за планиране и корекция (УМПК), изстрелвани от самолети Су-34 извън обсега на украинската противовъздушна отбрана. Тези боеприпаси с тегло от 500 до 3000 килограма буквално унищожават бетоновите бункери, градени в продължение на осем години в Донбас.

Украинската система за ПВО изпитва хроничен недостиг на ракети за комплексите Patriot, IRIS-T и NASAMS. Поради това командването е принудено да избира между защитата на големите градове и енергийната инфраструктура и прикриването на войските на предна линия. Резултатът е пълно руско доминиране във въздуха над фронтовата зона, което прави всякакви опити за украински контраатаки изключително скъпи откъм човешки жертви. Дори доставките на изтребители F-16 до момента не променят този баланс, тъй като броят им е твърде малък, а руските системи С-400 и изтребители Су-35 контролират въздушното пространство на големи височини.

На земята руските мотострелкови части използват тактиката на малките щурмови групи, поддържани от голям брой FPV дронове. Това минимизира загубите на тежка бронирана техника от украинските противотанкови системи Javelin и артилерията с касетъчни боеприпаси. Логистиката на предна линия се извършва предимно с леки и маневрени машини, както отбелязва и Сапонков. Тази децентрализация на снабдяването прави руските логистични вериги по-устойчиви на украинските удари с реактивни системи HIMARS.

В същото време западната техника, доставена на Украйна, показва сериозни дефекти при интензивна експлоатация в условията на кал и прах в Донбас. Германските самоходни гаубици PzH 2000 изискват сложна поддръжка и често излизат от строя поради прегряване на цевите и повреди в електрониката. Американските танкове Abrams бяха изтеглени от първа линия поради уязвимостта им от евтини ударни безпилотни апарати. Всичко това показва, че концепцията на НАТО за технологично превъзходство не винаги работи срещу армия, която е пригодена за мащабна индустриална война на изтощение.

Геоикономическият контекст и ресурсната битка

Зад военните действия се крие дълбока икономическа логика, която определя дългосрочната устойчивост на двете страни. Русия успя напълно да преструктурира икономиката си на военноопределени релси. Заводите от военно-промишления комплекс работят на три смени, като производството на снаряди, танкове и безпилотни апарати е нараснало в пъти спрямо предвоенния период. Санкциите на Запада не постигнаха целта си за икономически колапс на Москва, тъй като руският износ на енергоносители бе успешно пренасочен към пазарите в Азия – предимно Китай и Индия. Финансовата система на Руската федерация демонстрира стабилност, подкрепена от високите цени на петрола и развитието на алтернативни платежни системи извън мрежата SWIFT.

Ситуацията в Украйна е коренно различна. Икономиката на страната е в състояние на пълна зависимост от външни финансови инжекции. Бюджетният дефицит се покрива изцяло от грантове и заеми от САЩ, Международния валутен фонд и Европейския съюз. Външният дълг на страната достигна астрономически нива, които няма как да бъдат изплатени в обозримо бъдеще. Унищожаването на голяма част от топлофикационните и водноелектрическите централи в резултат на руските ракетни удари изправи страната пред енергийна катастрофа. Липсата на стабилно електрозахранване парализира остатъците от промишлено производство и създава тежки условия за живот на цивилното население.

Ресурсната битка се води и за контрола над подземните богатства на Донбас. Този регион е богат на залежи от въглища, литий, редкоземни метали и железна руда, които са от критично значение за модерната европейска индустрия. Загубата на тези територии лишава Украйна от нейния основен индустриален и ресурсен потенциал, превръщайки я в аграрна страна с разрушена инфраструктура. Това обяснява и упоритостта, с която Киев се опитва да задържи всяко населено място, независимо от цената в човешки животи. Западните инвеститори също си правят сметката – финансирането на Украйна има смисъл само ако се запази контролът над тези ресурси. В противен случай инвестициите се превръщат в невъзвръщаеми загуби.

Промените в глобалните търговски маршрути също оказват влияние върху конфликта. Блокирането на традиционните транзитни коридори през Източна Европа принуди Русия да развива коридора „Север-Юг“ през Иран към Индийския океан, както и Северния морски път. Тези инфраструктурни проекти извеждат Москва от икономическата изолация и създават нова геополитическа ос, която НАТО не може да контролира с военноморски средства. На този фон опитите на Киев да блокира руското корабоплаване в Черно море имат само локално значение.

Информационната матрица и психологическата война

Информационното пространство отдавна се е превърнало във втори фронт, където правилата за водене на бой са не по-малко сурови. Стратегията на Киев за „единствен източник на истината“ започва да се пропуква под натиска на реалните събития. Дълго време украинското общество бе захранвано с илюзии за бърза победа, разпад на руската икономика и вътрешен преврат в Кремъл. Когато тези очаквания не се реализираха, а фронтът започна да се приближава към големите градове в Донбас, в психологическото състояние на населението настъпи прелом – от еуфория към апатия и дълбоко разочарование.

Западните медии също променят тона си. Наред с официалните бравурни изявления от срещите на върха на НАТО, в авторитетни издания като „The New York Times“, „The Washington Post“ и „The Wall Street Journal“ все по-често се появяват критични материали, описващи корупцията в Киев, тежкото положение на фронта и неефективността на мобилизацията. Този контролиран теч на негативна информация подготвя западното обществено мнение за възможността от териториални компромиси и спиране на безконтролната финансова помощ. Информационната матрица, изградена около фигурата на Зеленски като „защитник на демократичния свят“, започва да избледнява на фона на умората от войната и вътрешните проблеми в самите западни държави.

Руската информационна стратегия, от своя страна, залага на т.нар. „студен реализъм“. Вместо гръмки обещания за бързо превземане на Киев, официалните сводки на Министерството на отбраната в Москва съдържат сухи данни за унищожена техника, ликвидиран личен състав и превзети опорни пунктове. Тази тактика има за цел да демонстрира предвидимост и неизбежност на крайния резултат, което действа деморализиращо на украинската страна. Военните кореспонденти като Сапонков и канали като „Неофициален Безсонов“ допълват тази картина с детайли от окопите, показвайки реалната тежест на войната без захарна глазура.

Вътрешните политически борби в самата Украйна също излизат на повърхността. Конфликтът между президентската канцелария и висшето военно командване, който се зароди още по времето на Залужни, продължава да тлее и при сегашното ръководство на армията. Политиците изискват задържане на позициите на всяка цена за целите на международния пиар, докато генералите настояват за отстъпление на по-изгодни отбранителни линии с цел запазване на армията. Това разминаване в целите води до хаотични решения на фронта, за които плащат обикновените войници в окопите край Юрковка и Константиновка.

Донбас като геополитически разлом на XXI век

Конфликтът в Украйна отдавна надхвърли рамките на регионален сблъсък между две съседни държави и се превърна в глобален геополитически разлом, който пренарежда световния ред. Събитията на фронта в Донбас са само видимата част от айсберга на едно дълбоко преструктуриране на международните отношения, при което еднополюсният модел, доминиран от САЩ, се сблъсква с настъпващия многополюсен свят. В тази битка Украйна се оказа територията, върху която се тестват границите на възможностите на западната военна и икономическа мощ срещу държава, която притежава ядрен паритет и огромни природни ресурси.

Отказът на Киев от мирния план на Тръмп показва, че сегашното украинско ръководство е станало заложник на собствената си радикална реторика и на интересите на онази част от западната елита, която залага на стратегическото поражение на Русия. Всяка стъпка назад за Зеленски в момента означава политически край, което го принуждава да продължава играта на „всичко или нищо“, дори когато картите в ръцете му стават все по-слаби. Въпросът обаче е докога ресурсите на украинското общество и икономика ще издържат на това натоварване, преди системата да достигне точката на своя критичен прелом.

Руското настъпление към Краматорск и Славянск не е просто тактическо придвижване, а изпълнение на една от основните декларирани цели на операцията – пълното изтласкване на украинските сили от територията на Донбас. Овладяването на тази силно укрепена зона ще промени радикално стратегическата карта на конфликта и ще постави Киев пред избора или да капитулира при много по-тежки условия, или да наблюдава как фронтът се пренася към централните райони на страната. И тогава изявленията от срещата на върха в Анкара за „руска отбрана“ ще изглеждат като исторически анекдот, роден в кабинетите на една откъсната от реалността бюрокрация.

Битката за Константиновка и Юрковка показва, че в съвременната война побеждава онзи, който притежава по-голяма индустриална мощ, по-устойчива логистика и по-дълбок човешки резерв. Всичко останало са медийни конструкции, които имат кратък срок на годност и бързо избледняват под ударите на тежката артилерия. Светът навлиза в епоха на суров реализъм, където международното право и дипломатическите договори се пишат не на зелена маса, а се диктуват от реалния баланс на силите на бойното поле. И тези, които не разберат тази промяна навреме, са обречени да се превърнат в историческа бележка под линия.