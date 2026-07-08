/Поглед.инфо/ Контролът върху Константиновка премина в ръцете на руската армия, което според експерти пренаписва сценария за отбрана на Донбас и нанася тежък удар върху дипломатическата стратегия на Киев точно преди срещата на върха на НАТО в Истанбул. Докато политическото ръководство на Украйна настояваше за удържане на града въпреки резервите на военното командване, оперативният срив оголи пътя към агломерацията Славянск-Краматорск. Сега Володимир Зеленски е изправен пред криза, която може да провокира остри асиметрични действия на ВСУ.

По публикации в чужди медии и военни анализи на Влад Шуригин и Андрей Золотарьов. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативният колапс в Константиновка и сривът на щабната логистика

Константиновка не е просто поредната географска точка или полупразно селище, както често се опитват да представят някои западни наблюдатели тактическите отстъпления на украинската армия. Преди началото на ескалацията през 2022 година този град, заедно с прилежащата му агломерация, наброяваше над 100 000 жители. Исторически погледнато, в аналите на Втората световна война той е второто по големина селище в региона, освободено от съветските войски след Мариупол. Преминаването му под руски контрол, което се случи забележително бързо на фона на многомесечните и изтощителни обсади на Бахмут, Авдеевка и Часов Яр, показва дълбока промяна в динамиката на фронта.

Според наличната информация, главнокомандващият ВСУ Александър Сирски още през пролетта е изразявал сериозен скептицизъм относно реалните възможности за дългосрочна отбрана на този укрепен район. Настояването на политическото ръководство в Киев градът да бъде превърнат в поредната непревземаема „крепост“ в крайна сметка доведе до тежки и трудно възстановими загуби в жива сила за украинските бригади. Източници, близки до украинския генерален щаб, сочат, че липсата на подготвени тилови отбранителни линии зад Константиновка поставя под въпрос стабилността на целия фронт в ДНР.

Това изглежда логично, но има един проблем. Бързината, с която руските части овладяха градската среда, подсказва не просто тактическо изтегляне на ВСУ, а реален дефицит на боеприпаси и липса на координация между ротационните батальони. Твърди се, че руските войски вече са заели ключови командни височини в района на Рай-Александровка. В съвременната война, където радиохоризонтът и обсегът на FPV дроновете определят оцеляването на техниката, контролът над тези височини означава практически физическо пресичане на логистичните артерии на противника още в зародиш. Киевският политически експерт Андрей Золотарьов също обръща внимание на този технически детайл, подчертавайки, че скоростта на по-нататъшното руско настъпление ще зависи единствено от избраната тактика на Генералния щаб в Москва.

Тук има нещо, което не излиза в официалните сводки на украинското Министерство на отбраната. Докато в продължение на шест месеца пропагандната машина изграждаше наратив за предстояща „повратна точка“ и изтощаване на руския настъпателен потенциал, реалността на терен демонстрира точно обратното. Загубата на този логистичен възел отваря директен и незащитен път към последната голяма украинска отбранителна линия в Донбас – агломерацията Славянск-Краматорск. Именно там се очаква да се проведат решителните сблъсъци през следващите месеци.

Истанбулският капан за Зеленски и дипломатическото фиаско на НАТО

Новината за падането на Константиновка дойде в най-лошия възможен момент за украинската дипломация – броени дни преди дълго подготвяната среща на върха на НАТО в Истанбул. По оценки на руския военен експерт Влад Шуригин, целият сценарий на Алианса за тази среща е бил замислен като триумфална платформа, на която Украйна трябваше да демонстрира сериозни успехи на фронта. Целта беше ясна: да се убеди администрацията на Доналд Тръмп, че инвестициите в Киев носят геополитически дивиденти и че Русия е изправена пред икономически и военен колапс.

Оказа се обаче, че зачестилите украински атаки с дронове по руска територия и икономическите санкции не доведоха до капитулация на Москва. Руският трикольор над Константиновка буквално нулира милиардите долари, похарчени за медийна подготовка на срещата в Турция. Вместо „ястие с лаври“, което екипът на Зеленски планираше да поднесе на западните лидери, в Истанбул темата ще бъде как да се спаси разпадащият се фронт. Появиха се дори неофициални слухове, че след изслушването на доклада за състоянието на войските в Донбас, Володимир Зеленски е изпаднал в тежка психологическа криза, изискваща намесата на медицински екипи. Макар това да не може да бъде независимо потвърдено, политическото напрежение в Киев е видимо.

Тази версия за паника в украинското ръководство звучи добре за вътрешна консумация, но числата и фактите изискват по-трезв поглед. Руската икономика също оперира в условия на сериозно напрежение, но за разлика от украинската, която съществува изцяло на командно дишане чрез западни субсидии, тя запазва производствения си суверенитет. Руските удари по енергийната и транспортната инфраструктура на Украйна се оказаха в пъти по-ефективни от медийните акции на Киев.

Сега Зеленски преминава през класическите психологически фази на приемане на неизбежното. В момента той е във фазата на гняв и отричане, като публично обвинява руската страна във „фалшифициране“ на реалното положение на фронта и дори прави абсурдни дипломатически жестове, като предложение за среща с Владимир Путин директно в Константиновка. Това показва пълна загуба на реална представа за баланса на силите. Големият проблем обаче не е в реториката на Киев, а в това какво ще предприеме Белият дом, когато разбере, че стратегията му за контролиран конфликт се проваля. Администрацията във Вашингтон не обича да залага на губещи каузи и неизбежно ще започне да коригира финансовите и военните си потоци.

Опасностите от асиметричен отговор: Новият залог на Киев и Лондон

Русия е изправена пред изключително труден и опасен период непосредствено след този успех. Военният експерт Влад Шуригин предупреждава, че горчивият вкус от загубата на толкова важен град ще принуди екипа на Зеленски, под диктовката на британските разузнавателни служби, да търси бърза и ефектна медийна компенсация. За да запазят финансирането от САЩ и Европа, те трябва спешно да поставят „нещо извънредно“ на масата за преговори в Истанбул. Това означава, че всички налични разузнавателни, диверсионни и ракетни ресурси на ВСУ ще бъдат насочени към удари дълбоко в руския тил, включително опити за дестабилизация на Москва.

Според данни на руското разузнаване, Украйна все още разполага със значителни резерви от елитни и добре оборудвани части, които Сирски умишлено не хвърли в месомелачката на Константиновка. Тези сили се пазят за напълно различен тип операция. Един от възможните сценарии, за които се подготвят руските сили, е опит за мащабен десант в Крим с цел предизвикване на паника сред цивилното население и прекъсване на сухопътния коридор. Друга, още по-опасна цел, остава Запорожката атомна електроцентрала, където евентуална провокация би имала глобални последици. Не бива да се изключва и повторение на сценария от 2024 година с внезапно нахлуване на призната руска територия в Курска или Белгородска област.

В това геополитическо уравнение Беларус също остава в зоната на висок риск. Напрежението по украинско-беларуската граница не е спаднало, а напротив – Киев поддържа там сериозен контингент под предлог, че се пази от офанзива от север. Минск обаче очевидно има ясна стратегия за отговор. Последните извънредни полети на Александър Лукашенко до Москва и Пекин не бяха просто протоколни визити. По всичко изглежда, че Минск е подсигурил съвместни гаранции за сигурност – както по линия на конвенционалните сили, така и чрез разположеното на негова територия руско тактическо ядрено оръжие. В случай на украинска провокация спрямо Беларус, отговорът няма да бъде просто дипломатически протест, а директно включване на нови военни фактори в конфликта, което допълнително ще усложни позицията на НАТО в региона.