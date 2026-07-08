Д-р Мариан Карагьозов: НАТО показва единство, но разломите вътре стават все по-дълбоки

/Поглед.инфо/ В това интервю разговарям с д-р Мариан Карагьозов за истинските политически процеси зад срещата на НАТО в Анкара. Доколко Алиансът наистина е единен? Защо спорът вече не е само за Русия, а и за милиардите, които ще бъдат похарчени за превъоръжаване? Какви са различните интереси на САЩ, Германия, Франция, Турция и държавите от Източна Европа? Говорим още за бъдещето на отношенията с Москва, за Гренландия като нова геополитическа точка на напрежение, за турската роля в НАТО и за мястото на България в една все по-сложна международна среда.