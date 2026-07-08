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Свят

Проф. Нако Стефанов: Китай, Русия и Иран изграждат алтернатива на американската хегемония

/Поглед.инфо/ Продължавам разговора си с проф. Нако Стефанов по една от най-важните теми на съвременната геополитика – оформянето на новия световен ред. Дали действително се формира колективен Изток, способен да оспори американското глобално лидерство? Защо Китай се превръща в основния технологичен конкурент на САЩ? Какво означава кризата на Европейския съюз и защо все повече държави търсят собствен път извън неолибералния модел? Говорим още за технологичната надпревара, изкуствения интелект, индустриалното бъдеще на света и за това какви шансове има България да избегне ролята на периферия в една все по-турбулентна международна среда.

д-р Владимир Трифонов 12354 прочитания
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=EHSPbN3r6xc

#Китай #САЩ #Русия #ЕС #БРИКС #Геополитика #ИзкуственИнтелект #България #ПогледИнфо

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