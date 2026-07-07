Проф. Нако Стефанов: Америка вече не иска глобализация – иска пълно господство! Какво означава това за света?

/Поглед.инфо/ В това интервю разговарям с проф. Нако Стефанов за една от най-дълбоките промени в световната политика. Дали глобализмът действително приключва? Какво представлява новият американски хегемонизъм, който Доналд Тръмп и неговият екип се опитват да изградят? Как дигиталният капитал, изкуственият интелект и технологичните гиганти променят правилата на международната политика? Говорим още за Китай, Русия, бъдещето на Запада и възможното оформяне на нов свят на макрорегионите.