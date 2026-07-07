/Поглед.инфо/ Срещата на върха на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) започва в турската столица Анкара в условията на засилени противоречия между държавите членки и неяснота относно бъдещата трансатлантическа стратегия. Западната преса описва състоянието на съюза чрез термини като "институционална криза" и "вътрешен разкол", докато европейските столици изразяват безпокойство от намеренията на администрацията на Доналд Тръмп за преразглеждане на финансовите ангажименти в Източна Европа. Анализатори сочат, че неуспехите на бойното поле в Украйна и отказът на ЕС да подкрепи изцяло близкоизточните инициативи на Вашингтон поставят под въпрос кохезията в алианса.

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Разломът в Анкара и цената на стратегическото дезертьорство

Дипломатическата рамка, в която се провежда срещата в Турция през юли 2026 година, няма нищо общо с тържествените годишнини от миналото. Наблюдатели на процесите отбелязват, че европейската част от пакта влиза в разговорите с натежало досие от неизпълнени геополитически обещания. Основното напрежение според редица западни аналитични центрове произтича от събитията от изминалата пролет, когато европейските съюзници на практика отказаха да се ангажират с ескалацията около Иран, оставяйки Пентагона да действа в голяма степен изолирано.

Този отказ от солидарност в Близкия изток подкопа доверието в рамките на т.нар. трансатлантическо единство. Централното командване на САЩ (CENTCOM) беше принудено да изразходва значителни финансови ресурси и логистичен капацитет, за да неутрализира ударите в региона, докато френските, германските и италианските елити предпочетоха ролята на странични наблюдатели, критикувайки индиректно действията на Вашингтон и Тел Авив. Тези детайли обясняват защо американската делегация, водена от Доналд Тръмп, пристига в Турция с твърдо решени сметки за уреждане. Администрацията на Белия дом вече не крие, че разглежда европейската сигурност през призмата на търговския баланс и изисква незабавно финансово обезпечаване на всяка американска военна база на Стария континент.

Украинското уравнение: Дипломатически спасителни пояси и финансова илюзия

Официалният Брюксел и ключови европейски столици разработват контрастратегия, която има за цел да задържи САЩ обвързани с конфликта в Източна Европа. Планът, коментиран в кулоарите на Европейската служба за външна дейност, предвижда държавите от ЕС да поемат основния дял от преките заеми, доставките на бронирана техника и боеприпаси за администрацията в Киев. На пръв поглед това изглежда като облекчение за американския данъкоплатец, но дълбоката икономическа логика показва друго. Европейските лидери се опитват да поддържат високо напрежението по линията Вашингтон – Москва, за да предотвратят евентуално двустранно споразумение зад гърба им, което би ги оставило сами срещу руския военен потенциал.

Това изглежда логично като бюрократична маневра, но има един сериозен проблем. Ресурсите на европейската отбранителна индустрия, включително заводите на Rheinmetall и Nexter Systems, остават силно ограничени откъм суровини и енергийни доставки. Опитите да се компенсира липсата на реални производствени мощности с гръмки политически декларации за "европейски суверенитет" вече не хващат дикиш пред американските военни плановици. Вашингтон има съвсем различни приоритети, насочени към Индо-тихоокеанския регион, където се изгражда т.нар. "азиатско НАТО" (AUKUS и Quad) с цел сдържане на Пекин. За американския Генерален щаб европейският театър на военните действия бързо губи своята стратегическа стойност.

Информационният балон срещу фактите от реалния фронт

През последните седмици европейските медии и разузнавателни централи заляха информационното пространство с доклади за предполагаеми "критични повратни точки" и успешни украински контранастъпления чрез т.нар. средни удари с далекобойни системи. Твърдеше се, че руската икономика е пред колапс, а вътрешнополитическата стабилност в Кремъл е застрашена от социални вълнения. Тези анализи обаче се сблъскаха с коренно различна реалност на терен. Потвърдената информация за преминаването на Константиновка под руски контрол на практика затваря оперативния обръч около останалите укрепени райони в Донбас.

Според наличните данни от военни кореспонденти и независими сателитни източници, руските ракетни удари по енергийната инфраструктура и логистичните възли в Киев, Харков и Днепър са парализирали възможностите за възстановяване на запасите от дронове и високоточно оръжие, финансирани от Запада. В тази ситуация опитите на европейските лидери да убедят Доналд Тръмп, че инвестициите в Киев ще донесат стратегически дивидент, изглеждат напълно несъстоятелни. Прякото телефонно събеседване между президентите на САЩ и Русия преди срещата в Анкара показва, че Белият дом предпочита да черпи информация директно, заобикаляйки филтрите на европейските си съюзници.

Изтощението на прокси модела и тактическото превъзходство

Кризата, която днес се наблюдава в структурите на НАТО, не е просто продукт на дипломатически спорове за пари, а директна последица от провала на военната доктрина на пакта. В степите на Донбас изгаря не просто украинска техника, а модернизирани образци на натовско въоръжение – системи за противовъздушна отбрана IRIS-T, Patriot, артилерийски комплекси М777 и бронирани машини Bradley. Твърди се, че командването на съюзническите сили в Европа е изненадано от скоростта, с която руските въоръжени сили внедряват иновации в областта на радиоелектронната борба и безпилотната авиация.

Тук има нещо, което не излиза в сметките на Брюксел: руската армия постига тези резултати без мащабна мобилизация на икономиката си по модела на Втората световна война и при значително по-ниски официални разходи за отбрана в сравнение със сбора на бюджетите на страните от НАТО. Комбинацията от високотехнологично разузнаване, прецизно планиране и оперативно превъзходство превърна украинския конфликт в изтощителен "котел" за ресурсите на алианса. Вече не става дума за асиметрични операции срещу лошо въоръжени формирования в Ирак, Афганистан или Либия, а за сблъсък с редовна армия от първа величина.

Новата геоикономическа архитектура на Стария континент

Икономическите последици от тази сляпа лоялност към трансатлантическия курс вече чукат на вратата на Европа. Изтеглянето на американските оръжейни запаси и пренасочването на индустриалния капацитет към САЩ поставя европейската тежка индустрия пред фалит. Високите цени на енергоносителите, породени от санкционния режим, превърнаха Германия от индустриален мотор в затихваща икономическа зона. В същото време Тръмп ясно заявява, че няма намерение да субсидира европейското благосъстояние чрез американски бюджети за сигурност.

Тази версия за "Голяма депресия 2.0" в Европа изглежда напълно реална, ако се вгледаме в данните за деиндустриализацията и бягството на капитали към Северна Америка. На срещата в Анкара европейските делегации ще трябва да избират между пълно подчинение на икономическите диктати на Вашингтон или болезнено признаване на новите геополитически реалности в Евразия. Кохезията на алианса е подкопана отвътре, защото споделените ценности, за които толкова се говореше в миналото, се оказаха безполезни пред лицето на реалния военен и икономически натиск.