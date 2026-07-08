Си Дзинпин връчи Националните награди за наука и технологии

Си Дзинпин подчерта, че 15-ият петгодишен план е ключов и труден период за строителството на силна научно-технологично държава.
„Трябва да поемем историческия шанс, да посрещнем предизвикателствата на времето, да ускорим самостоятелността и засилването на науката и технологиите на високо ниво, да вървим към целта за създаването на силна научно-технологична държава до 2035 г. и твърдо да подкрепим и да водим модернизацията от китайски тип на основа на научно-технологическите иновации“, допълни китайският лидер.
Общо 258 проекта и 11 експерти бяха наградени с Националната награда за наука и технологии. Сред тях 2 души получиха най-високата национална награда за наука и технологии, а 9 чуждестранни експерти бяха наградени с Наградата за международното сътрудничество в науката и технологиите на КНР.