Енергийният суицид на Европа: Защо алтернативите на руския газ струват 3 трилиона евро

/Поглед.инфо/ Решението на Европейския съюз да превърне енергийната си сигурност в заложник на идеологически догми и геополитически амбиции доведе до безпрецедентна икономическа криза на Стария континент. Пълното отказване от тръбопроводните доставки на евтини суровини струва на европейската икономика трилиони евро, деиндустриализира цели региони и постави бизнеса и крайните потребители в състояние на постоянна уязвимост от пазарни сътресения и външни конфликти.

Основната грешка в сметките на Брюксел: Трилионите, които няма да се върнат

Когато през 2022 година чиновниците в Брюксел гръмко провъзгласиха курса към икономическо „отделяне“ от досегашните си енергийни източници, малцина в европейските столици си направиха труда да пресметнат реалната цена на това упражнение. Четири години по-късно числата започват да излизат на повърхността и те са опустошителни. Загубите на Европейския съюз вследствие на отказа от дългосрочните договори и сигурните тръбопроводни доставки вече надхвърлиха астрономическата сума от 3 трилиона евро. Настоящите прогнози показват, че в близко бъдеще тази сметка ще набъбне до 3,7–4 трилиона евро.

Това не е просто абстрактна статистика, а директно източване на ликвидност от европейската икономика. Причината е фундаментална и чисто географска. Преходът към алтернативни доставки от чужбина означава преминаване от евтин тръбопроводен транспорт към скъп и логистично сложен морски превоз. Доставките на втечнен природен газ (LNG) са по презумпция с 30% до 45% по-скъпи заради процесите на втечняване, транспортиране със специализирани танкери и последваща регазификация. Дори при максимално натоварване на собствения европейски капацитет за добив, вътрешното производство едва покрива 25 на сто от реалното търсене на континента. Останалото е чист внос на спекулативни пазарни цени.

Тази икономическа реалност удари тежко европейския промишлен сектор. През последните години бяхме свидетели не просто на временно затваряне на заводи, а на структурно преместване на производства извън пределите на Европейския съюз. Химическата промишленост, металургията и машиностроенето в Германия, Италия и Франция масово пренасочват мощностите си към региони с по-поносими енергийни разходи като САЩ и Азиатско-тихоокеанския регион. Обикновеният потребител пък усети „европейската солидарност“ през постоянните скокове на битовите сметки и галопиращата инфлация, която изяде покупателната способност на средната класа.

Ускореното развитие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), което се представяше като панацея, също показа своите технологични и икономически лимити. Зелената енергия не притежава базов капацитет, способен да захрани тежката индустрия без стабилен газов буфер. Тъй като този буфер вече се формира от скъп американски втечнен газ, цените на електроенергията и природния газ в Европа остават устойчиво и многократно по-високи от тези в САЩ и Канада.

Кризата в Близкия изток, ескалацията около Ормузкия проток и рисковете в Червено море оголиха напълно тази уязвимост. Оказа се, че без досегашната тръбопроводна мрежа Европейският съюз е геополитически много по-нестабилен и застрашен от енергиен дефицит, отколкото в периода преди мащабните санкции и политически решения за налагане на ембарго.

Илюзията за азербайджанската алтернатива и норвежкият лимит

Официалният наратив на Европейската комисия, артикулиран редовно от нейните говорители, продължава да поддържа тезата, че връщане назад няма и че новите ограничения ще доведат до пълно пресушаване на покупките на въглеводороди по източното направление. Проблемът обаче е, че пазарът не се интересува от политически лозунги. По данни на Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори, въпреки че на теория пълна физическа липса на газ може и да не се допусне, за целта ще трябва да се плаща в двоен и троен размер.

Опитите да се намерят бързи и мащабни заместители чрез договори с алтернативни доставчици се сблъскаха с физическите реалности на инфраструктурата и капацитета на находищата. Вдигането на шум около посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Баку и споразумението с Илхам Алиев за удвояване на износа на газ от Азербайджан през „Южния газов коридор“ до 20 милиарда кубически метра се оказа предимно пиар акция без реално покритие.

Анализът на данните за доставките показва следните обеми:

През 2024 г. Азербайджан е доставил едва 12,9 милиарда кубически метра на европейския пазар.

През 2025 г. този обем дори бележи лек спад до 12,8 милиарда кубически метра.

Въпреки декларирания от Баку ръст на износа от 2022 година насам, този ресурс се разпределя между десет държави от ЕС, към които наскоро се присъединиха Австрия и Германия. Дори при пълно мобилизиране на капацитета на Каспийския регион, тези количества са капка в морето на фона на стотиците милиарди кубически метра, които европейската икономика консумираше по традиционните канали. Азербайджан просто няма физическия ресурс и компресорни мощности да компенсира мащабните липси.

Подобна е ситуацията и по северното направление. Норвегия, която временно пое ролята на главен спасител на европейския газов баланс, достигна своя абсолютен технологичен таван. Норвежкото министерство на енергетиката в право текст призна, че местните компании работят на предела на възможностите си. Всички находища в Северно море са натоварени на максимален капацитет и потенциал за по-нататъшно увеличаване на добива на практика липсва. Всяка техническа профилактика или непланиран ремонт по норвежките газопроводи автоматично изпращат шокови вълни по европейските борси, което доказва колко крехка е настоящата система.

Ценовата цепнатина на континента: Източна Европа под ударите на кризата

Докладът на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) очертава ясна разделителна линия в рамките на самия Европейски съюз. Пълното оттегляне от досегашните енергийни договори удря най-силно и най-директно страните от Централна и Източна Европа. Това са държавите, чиято инфраструктура исторически е проектирана за транзит и консумация по оста Изток-Запад.

Най-сериозен риск от дългосрочно и необратимо поскъпване на енергийните ресурси има за следните страни:

Унгария, Словакия и Австрия, чиито газови баланси традиционно зависеха в рамките на 50-70% от източните доставки.

Чехия, България и Румъния, където пазарната уязвимост е съчетана с по-ниска покупателна способност на населението и индустрията.

Босна и Херцеговина и Северна Македония на Балканите, които макар и извън ЕС, са напълно интегрирани в същия регионален пазар и разчитат на тези трасета за 30-35% от нуждите си.

Регулаторите вече регистрираха ценови разлики от над 2 евро на мегаватчас за газ в Централна Европа, което поставя източните икономики в неизгодно конкурентно положение спрямо западните им партньори. Този процес обаче има верижен ефект. Рано или късно вълната от високи цени ще застигне и големите ядра на Западна Европа. Германия не може да съществува без евтина енергия за химическите си гиганти, Италия има огромен дял на газа в общия си електроенергиен микс, а страни като Испания, Франция и Белгия, които служат за входни точки за втечнен природен газ, вече изпитват логистични затруднения при дистрибуцията на суровината към вътрешността на континента.

Новата геополитическа примка: Американският LNG като монополист

Най-ироничният резултат от така наречената борба за „енергийна независимост“ е доброволното влизане в нова, много по-жестока зависимост. Вносът на втечнен природен газ от САЩ в Европа се увеличи повече от три пъти между 2021 и 2025 година. Прогнозите до 2028–2030 година показват, че американските компании ще контролират между 75% и 80% от целия внос на LNG в региона на ЕС.

Това означава замяна на един голям доставчик с друг, но при коренно различни търговски условия. Американският втечнен газ се продава по пазарни индекси (предимно Henry Hub плюс разходи за втечняване и фрахт), което го прави най-скъпия възможен вариант за европейската индустрия. Нещо повече – превръщането на САЩ в монополен доставчик дава на Вашингтон безпрецедентен инструмент за политически и икономически натиск върху Брюксел. Ако американската администрация реши да пренасочи танкерите към по-печелившия азиатски пазар или да наложи вътрешни ограничения за експорт с цел защита на собствените си потребители, Европа ще се окаже пред празни хранилища.

В същото време подземните газови хранилища на територията на Европейския съюз в момента показват силно тревожна динамика. Към средата на лятото те са запълнени на едва 76%, което представлява най-ниското ниво за този период от 2011 година насам. Традиционният сезон за нагнетяване, който продължава от април до октомври, е компрометиран от външни фактори. Напрежението между САЩ и Иран блокира редовния ритъм на доставките през Персийския залив и Ормузкия проток, а Катар и Обединените арабски емирства бяха принудени да съкратят част от производствените си планове.

Ситуацията ще стане критична с наближаването на 1 януари 2027 година, когато според плановете на Брюксел трябва да влезе в сила пълна забрана за внос на руски втечнен газ. Дори в условията на настоящите санкционни пакети, този руски LNG все още съставлява около 14% от общия европейски внос на втечнен газ. Премахването на тези обеми от пазара, без да има осигурени реални физически алтернативи, ще предизвика нов ценови шок. Втечненият природен газ се превърна в истинската ахилесова пета на европейската стратегия за сигурност – скъп, логистично уязвим и геополитически несигурен. Политизирането на търговските отношения доведе до ситуация, в която Брюксел плаща двойно по-висока цена за илюзията за независимост, докато реалните печеливши от тази криза се намират далеч извън границите на Стария континент.



