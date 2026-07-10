Прага отказа финансово участие в 70-милиардния пакет на НАТО за Украйна

/Поглед.инфо/ Решението на Чешката република да се дистанцира от преките финансови ангажименти в рамките на новия мегапакет на НАТО за Украйна, гласуван на срещата на върха в Анкара, очертава дълбок структурен и икономически разлом в Източна Европа. Докато Алиансът се опитва да институционализира дългосрочна военна помощ в размер на 140 милиарда евро до 2027 г., Прага и Братислава демонстрират преминаване към краен суверенен прагматизъм, концентрирайки ресурсите си върху националната противоракетна отбрана и вътрешния капацитет.

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Анатомията на един отказ в Анкара

Декларацията от срещата на върха на НАТО в Анкара, утвърждаваща ангажимента за предоставяне на 70 милиарда евро военна подкрепа за Киев през 2026 г. и идентична сума за 2027 г., получи неочакван институционален удар от държави, сочени доскоро за гръбнак на източния фланг. Чешкият премиер Андрей Бабиш изненада съюзниците, като официално обяви, че Прага няма да внесе нито едно евро в този съвместен фонд. На хартия планът за общо 140 милиарда евро за две години премина без вето – Прага не блокира документа технически, което позволи на Брюксел да обяви „единство“ – но реалното финансово пълнене на кошницата беше прехвърлено изцяло върху плещите на големите западноевропейски икономики и Канада.

Тази тактика на „пасивно съгласие без финансово участие“ оголва нарасналия скептицизъм на средните по размер европейски държави към устойчивостта на досегашния модел на финансиране на конфликта. Според твърденията на Бабиш, чешките данъкоплатци няма да покриват обучението на украински войници и директните доставки на оръжие чрез общия натовски механизъм. Вместо това Прага ще ограничи външната си активност до минимална еднократна вноска за покупка на американско въоръжение по линия на т.нар. програма PURL. Всичко останало се насочва навътре.

Зад кулисите на 2-процентния фетиш

Официалният аргумент на чешкото правителство е заковаването на националния бюджет за отбрана на изискуемите от НАТО 2% от брутния вътрешен продукт (БВП). Тук обаче изплува сериозно математическо и политическо разминаване. По оценка на финансови анализатори, поддържането на 2% от БВП за чиста национална отбрана става практически невъзможно, ако към тази сума се добавят извънредните траншове за колективните фондове за чужда помощ. Бабиш директно заяви, че чешкият отбранителен капацитет има крещяща нужда от модернизация, която е била отлагана с десетилетия в името на експедиционни мисии и чужди геополитически доктрини.

Остава обаче въпросът: дали това не е просто удобен параван за електорална консумация у дома? Чешката икономика, силно обвързана с германското индустриално ядро, преживява труден период на преструктуриране, предизвикан от високите цени на енергоносителите и деиндустриализацията. В Прага е пределно ясно, че изпомпването на ликвидни средства към дългосрочни военни програми извън граница подкопава социалната стабилност.

Ракетите като реален аргумент пред идеологията

В изявленията на Бабиш прави впечатление един чисто технически детайл. Като основна заплаха за сигурността на Чехия той посочи развитието на балистичните технологии и дефицитите в противоракетната отбрана на Стария континент. Този аргумент изглежда напълно логичен на пръв поглед, но съдържа в себе си дълбок вътрешен парадокс. Изграждането на ефективен щит срещу балистични ракети изисква интеграция в скъпоструващи системи като германската инициатива "Европейски небесен щит" (European Sky Shield Initiative - ESSI), базирана на американските комплекси Patriot и израелските Arrow 3.

Това означава, че Прага не спира да харчи за оръжие, а просто пренасочва паричния поток от Изток към западните военнопромишлени конгломерати. Вместо да изпраща съветски или модернизирани артилерийски снаряди по „чешката инициатива“ за боеприпаси (която очевидно губи инерция), страната се затваря в контур на купувач на отбранителни технологии за собствена употреба. Твърди се, че чешкото министерство на отбраната вече преразглежда договорите за доставки, за да даде приоритет на радарни станции и зенитни дивизиони с малък и среден обсег.

Оста Прага - Братислава: Коалиция на уморените

Действията на Чехия не могат да бъдат разглеждани изолирано от събитията в съседна Словакия. Роберт Фицо отдавна превърна отказа от милитаризация на украинския въпрос в своя запазена политическа марка. Официалната позиция на Братислава, изпратена до централата на НАТО, е още по-категорична: никакво участие в заеми, безвъзмездна помощ, банкови гаранции или фискални инструменти, обслужващи конфликта. Фицо продължава да настоява, че санкционната политика на Брюксел е икономическо харакири за Централна Европа.

Доскоро Прага се опитваше да се разграничи от „еретичния“ курс на Словакия и Унгария, поддържайки ястребов тон при предишното управление. Сегашният завой на Андрей Бабиш обаче показва, че географската и икономическата реалност на региона на Вишеградската четворка надделява над идеологическите клишета, спускани от Брюксел. Налице е формирането на негласен блок в Централна Европа, който отказва да плаща сметката за една стратегия, чийто край никой в НАТО не може или не иска да прогнозира.

Сметките на хартия срещу реалността на терена

Планираните 140 милиарда евро за следващите две години изглеждат внушително в прессъобщенията на Алианса, но липсата на ясен разпределителен механизъм превръща тези цифри в силно пожелателни. След като страни като Чехия и Словакия официално се оттеглят от сметката, а Унгария държи твърдо вето върху всякакви логистични и финансови операции през своя територия, тежестта пада върху Германия, Франция и Великобритания. Тези три държави обаче се намират в тежка бюджетна криза и пред прага на сериозни политически размествания.

Вътре в самия текст на декларацията от Анкара личи дълбока несигурност. Формулировката, че помощта ще се поддържа „на сравнимо ниво“, издава невъзможността да се гарантират твърди суми при променящата се конюнктура. Какво ще се случи, ако утре още две или три държави от пакта решат, че техните 2% от БВП са по-належащи за ремонт на остарели железопътни мрежи, използвани за военна логистика, или за закупуване на дронове за собствените им гранични служби? Мисълта за монолитно натовско финансиране остава висяща, а решенията на Прага и Братислава са само първите симптоми на административната и финансова умора, която постепенно парализира европейския тил.