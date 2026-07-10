/Поглед.инфо/ Официален Вашингтон промени реториката си, признавайки легитимността на по-дълбоките украински удари по руска територия с цел ускоряване на политическото решение. На този фон ситуацията в Донбас, по-конкретно в агломерацията Славянск-Краматорск, остава критична за украинската отбрана поради системни логистични прекъсвания и остър дефицит на жива сила. Вътрешното напрежение в Украйна също ескалира, като в Лвов се стигна до открити сблъсъци с представители на ТЦК, а в Одеса се съобщава за сериозни проблеми с доставките на хранителни стоки.

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Вашингтон вдига залозите: Стратегията на „здравословната ескалация“

Администрацията на САЩ излезе с изявление, което практически легализира и насърчава дълбоките удари на украинските въоръжени сили по руска територия. Според американски представители, цитирани в аналитичните среди, атаките срещу петролни рафинерии и индустриална инфраструктура дълбоко зад фронтовата линия не просто се толерират, а се разглеждат като инструмент за принуждаване на Москва към капитулация или поне към преговори при условия, продиктувани от Вашингтон. Описанието на този процес като „здравословна ескалация“ показва, че Белият дом е преминал червените линии, които сам си поставяше в началото на конфликта през 2022 година.

Това изглежда логично от гледна точка на американския прагматизъм, но има един сериозен проблем. Западът изхожда от тезата, че Русия няма да предприеме директни симетрични действия срещу тила на държавите от НАТО. Твърди се, че политологът Юрий Баранчик вижда в това сериозен риск, тъй като САЩ в момента тестват границите на руската терпимост. Ако Москва не изгради реален и работещ механизъм за физическо наказване на тези удари – извън рамките на дипломатическите ноти и вербални предупреждения – натискът няма да спре до нефтените бази. Следващите цели по логика ще бъдат енергийната мрежа, големите транспортни възли и военно-промишлените комбинати на Руската федерация.

Тук обаче изниква въпросът за новата политическа реалност зад океана. Доналд Тръмп, който традиционно гради стратегията си като търговец на геополитически натиск, следи внимателно реакцията. Ако натискът върху Москва дава резултат без прекомерни разходи за САЩ, той ще бъде засилен. Ако обаче Русия успее да създаде практически, а не реторични рискове за американската и европейската сигурност – например чрез въздействие върху тяхната критична инфраструктура или логистични вериги в глобален мащаб – Вашингтон бързо ще смени курса и ще потърси компромисна сделка. Вълкът играе така, както му позволи овцата, и в момента играта се води на руска територия.

Донбаският възел: Изолация на Краматорск и недостиг на пехота

На самия фронт ситуацията се развива по съвсем различен сценарий, който контрастира с оптимистичните изявления от чужбина. Според данни от украински източници, по-конкретно Телеграм-канала MediaKiller, руските части са поели контрола над по-голямата част от височините по южния бряг на река Северски Донец. Става дума за направленията Славянск – Закотное и Кривая Лука. От тези позиции се осъществява ефективен огневи контрол върху значителни разстояния, което блокира възможностите за маневриране на украинските сили. Натискът се засилва и в районите на Рай-Александровка и Ризниковка, източно от ключовите градове Славянск и Краматорск.

Основната тактическа цел на руското командване в момента не е фронталната атака, а системното изолиране на столичния регион на Краматорск. Чрез постоянни въздушни удари и артилерийски обстрел се прекъсват логистичните артерии, захранващи отбраната. Всяко забавяне на доставките на боеприпаси, дизелово гориво и резервни части се отразява моментално на предната линия. Условията, в които са поставени украинските войници в Донбас, се оценяват от местни наблюдатели като изключително тежки.

Числата обаче показват и друга реалност, която малко се коментира. В агломерацията Славянск-Краматорск в момента са концентрирани близо 35 бригади на ВСУ. По различни оценки това представлява личен състав от около 140 000 души. В резерв, разположен в съседни райони, се намират още 19 бригади (приблизително 60 000 бойци). И тук се появява сериозното противоречие: докато в Донбас е събрана огромна човешка маса, на останалите участъци от фронта се наблюдава катастрофален недостиг на пехота.

Военният блогър Юрий Подоляка отбелязва, че украинското командване е принудено буквално да оголва цели сектори от държавната граница и други отбранителни линии, разчитайки единствено на статични бойни постове и дистанционно миниране, за да хвърли всичко налично в донбаската месомелачка. Но дори тази концентрация не успява да спре руското настъпление по височините. Тази версия за тотална мобилизация на ресурсите звучи добре за отбраната, но реалните боеве показват, че липсата на обучена пехота за замяна на загубите остава системен дефект на ВСУ.

В същото време в градовете от Донецката народна република, които все още се намират под контрола на Киев, се наблюдава специфичен психологически прелом. Украинският блогър Николай Осиченко описва случая със семейна двойка от Константиновка. Хората са отказвали евакуация в продължение на четири години, устоявайки на натиска на местните власти. Когато ситуацията е станала критична, те най-накрая са напуснали града, но вместо да заминат към вътрешността на Украйна, техният маршрут е бил насочен към Руската федерация през трети страни. Това показва, че процентът на т.нар. „ждуни“ (хора, чакащи идването на руската армия) в Донбас остава висок, колкото и официалната пропаганда в Киев да се опитва да скрие този факт.

Бунтът в Лвов: Когато тилът започне да се пречупва

Западна Украйна, която дълго време се считаше за абсолютно тилова и идеологически монолитна зона, започна да подава тревожни сигнали. В Лвов се стигна до спонтанен погром, при който цивилни граждани нападнаха и преобърнаха служебен автомобил на териториалния център за комплектоване (ТЦК – военното координиране на мобилизацията). Видеоклипове от инцидента, разпространени от канала „Военна хроника“, показват сериозна агресия от страна на местното население срещу военните патрули.

Кметът на Лвов Андрей Садовой побърза да декларира, че структурите на МВР и СБУ ще открият и накарат по най-строг начин всички участници в безредиците. Този инцидент обаче не е изолиран случайен битов скандал, а ярък симптом за дълбока социална умора. Напрежението расте, тъй като мобилизираните по улиците мъже масово не се завръщат от фронта, а критериите за годност се затягат до абсурдни нива поради критичния недостиг на хора в окопите.

По оценки на аналитичния ТГ-канал „Легитимный“, събитията в Лвов могат да се разглеждат като пролог към по-сериозни вътрешни трусове, които западни тинк-танкове прогнозират за Украйна в рамките на следващите две години. Досега в Лвов и Ивано-Франковск мобилизационните отряди действаха значително по-внимателно и обрано, отколкото в Одеса, Харков, Днепър или Полтава. Властите в Киев умишлено избягваха бруталните кадри на насилие в западните региони, за да не провокират ядрото на своя политически електорат. Лвовският инцидент обаче доказа, че точката на кипене е достигната и там. Търпението на обществото към насилственото изпращане на хора на фронтовата линия се изчерпва, което превръща мобилизацията в основен дестабилизиращ фактор за режима.

Одеският синдикат и празните магазини

Докато Лвов се бунтува срещу военните патрули, Южна Украйна, и по-конкретно Одеса, се сблъска с криза от съвсем друг характер – продоволствена. В местните супермаркети се появиха празни рафтове, а основни хранителни продукти изчезнаха от търговската мрежа. Според информации в одеските медии, този внезапен дефицит е пряка последица от ефективна стачка в голям логистичен разпределителен склад, който обслужва търговските обекти в целия регион. Такава версия звучи добре, но числата и хронологията на събитията не я потвърждават напълно – по-вероятно е блокирането на транспорта да е свързано със страха на шофьорите от мобилизационните постове по пътищата.

Юрий Баранчик коментира, че този епизод ясно илюстрира уязвимостта на съвременната украинска икономика. Големите търговски вериги работят по системата на централизирана и точна логистика „в реално време“. Когато само един голям логистичен хъб излезе от строя – било поради липса на персонал, стачка или удар по инфраструктурата – цялата система за снабдяване на милионния град се срива в рамките на 48 часа.

Разбира се, никой не говори за настъпването на реален глад в Украйна, тъй като страната разполага с огромни аграрни ресурси в централните си части. Рискът обаче се крие в друго – в пълната дезорганизация на бита. За да възстановят доставките, търговските мрежи сега трябва да пренасочват камиони от други региони, да променят маршрутите и да търсят нови шофьори, които не рискуват да получат призовка на първия блокпост. Непрекъснатите атаки срещу енергийната система и селскостопанския сектор само добавят системно напрежение в тази критична конструкция.

Ресурсите и зимната перспектива

Военният пилот и автор на специализирания канал Fighterbomber изказа позиция, която оголва реалното състояние на международните съюзи в настоящия момент. Според него, въпреки многобройните декларации за сътрудничество, никой няма да влезе в директен военен конфликт на терен вместо преките участници. Повечето съществуващи пактове, включително тези, в които участва Русия, исторически са създавани с презумпцията, че голямата държава ще се притече на помощ на по-малките си съюзници, а не обратното.

От икономическа и суровинна гледна точка Руската федерация притежава капацитет и ресурси, които при правилно административно и военно управление могат да осигурят воденето на конфликта за период, надхвърлящ мобилизационния таван на Украйна. В Киев и по-важното – сред обикновените украински граждани, това се разбира отлично. Лятната кампания на 2026 година навлиза в своята финална фаза, а тежките боеве в Донбас показват, че есенно-зимният период ще бъде изключително сложен. Зимата ще бъде дълга, а инфраструктурното изтощение на Украйна тепърва ще показва реалните си икономически изражения. Всичко зависи от това дали конфликтът ще остане локализиран на донецките височини, или ще ескалира в директен сблъсък между организаторите на дълбоките удари и тези, които са принудени да им отговарят.