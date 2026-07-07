Как Върховният съд на САЩ блокира имиграционната стратегия на Доналд Тръмп. Радикалната левица в САЩ набира скорост!

/Поглед.инфо/ Драматичните институционални сблъсъци във Вашингтон разкриват дълбока криза в американската политическа система, докато Върховният съд нанася поредица от правни удари върху ключови инициативи на Доналд Тръмп. Едновременно с това в лагера на Демократическата партия се наблюдава безпрецедентен възход на радикалното ляво крило, което измества традиционния естаблишмънт. На заден план социологическите проучвания регистрират историческо дъно на национално самочувствие и доверие в двупартийната върхушка.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалният капан на 14-тата поправка

На 30 юни администрацията на Доналд Тръмп се изправи пред сериозно юридическо препятствие, след като Върховният съд на САЩ взе решение, което пряко засяга дългогодишния конституционен принцип за т.нар. „гражданство по право на почвата“ (jus soli). Става дума за казус, породен от опитите чрез президентска заповед да се ограничи автоматичното получаване на американски паспорти за деца, родени на територията на страната от родители с неустановен правен статут или временно пребиваващи чужденци. Текстът на 14-тата поправка на Конституцията на САЩ, ратифицирана още през далечната 1868 г. в контекста на Реконструкцията след Гражданската война, се оказа непреодолима бариера за радикалната административна реформа на Белия дом.

Мнозинството от магистратите, водени от главния съдия Джон Робъртс, се обедини около позицията, че лицата, родени в границите на държавата, автоматично попадат под нейната юрисдикция и съответно придобиват граждански права. Юридическият прочит тук се опира на десетилетна съдебна практика, датираща още от знаковото дело „Съединените щати срещу Уонг Ким Арк“ от 1898 г., когато съдът потвърждава същия принцип по отношение на дете на китайски имигранти. Тук обаче възниква съществен въпрос. Изненадваща или по-скоро закономерна е конфигурацията на гласовете в днешния състав на съда.

Към либералния блок в лицето на Елена Каган, Соня Сотомайор и Кетанджи Браун Джаксън се присъедини консервативната съдийка Ейми Кони Барет. Тази коалиция осигури необходимото мнозинство, за да остави в сила досегашното тълкуване. Позицията на Брет Кавано беше нюансирана – той посочи, че макар заповедта на Тръмп да не нарушава директно духа на Конституцията, тя влиза в остро противоречие с текстовете на федералния Закон за имиграцията и националността от 1940 г. Това разделение показва, че консервативното мнозинство, формирано по време на първия мандат на Тръмп, изобщо не функционира като монолитен партиен инструмент.

Разнобоят в консервативния лагер и гневът на Truth Social

Останалите трима консервативни съдии – Кларънс Томас, Самюъл Алито и Нийл Горсъч – останаха на особено мнение. Алито директно дефинира решението на колегите си като сериозна грешка, което показва дълбокия доктринален разкол по отношение на оригинализма като метод за тълкуване на основния закон. Цялата тази съдебна битка се разви на фона на безпрецедентно събитие – за първи път действащ държавен глава присъства лично на устните пледоарии в залата на Върховния съд през април, за да демонстрира тежестта на политическия залог.

Реакцията на Тръмп в неговата социална мрежа Truth Social беше незабавна и очаквано остра. Той определи решението като вредно за националните интереси, но веднага пренасочи фокуса към Капитолия, заявявайки, че проблемът може да бъде решен чрез обикновено федерално законодателство, без да се преминава през тромавата процедура по изменение на Конституцията. Дали обаче това е тактически реалистично при сегашния баланс на силите в Конгреса, е силно съмнително. Зад подобни призиви прозира по-скоро стремеж за мобилизация на електоралната база преди предстоящите междинни избори.

Ако административната мярка на Тръмп беше одобрена, това щеше да лиши от правен статут десетки хиляди новородени всеки месец, създавайки огромна маса от лица без гражданство вътре в американската територия. За републиканските стратези тази система е просто механизъм, чрез който Демократическата партия си осигурява демографски и съответно електорален резервоар за бъдещето. Демократите от своя страна виждат в атаката срещу 14-тата поправка опит за разрушаване на фундаментални граждански свободи.

Пробивът на социалистите в Денвър и Ню Йорк

Докато консерваторите губят ключови правни битки, в редиците на самите демократи се извършва тиха, но радикална подмяна на кадрите. На предварителните избори в Денвър 29-годишната Мелат Кирос, родена в Етиопия и пристигнала в САЩ като дете, нанесе тежко поражение на ветерана в Конгреса Даяна Дегет. Кирос, която доскоро е работила като обикновен бариста и няма зад гърба си подкрепата на партийния апарат, се превърна в поредния символ на настъплението на движението „Демократични социалисти на Америка“ (DSA).

Този процес не е изолиран случай в Колорадо. Той повтаря модела от Ню Йорк, където структурите на DSA успяха да лансират фигури като Зохран Мамдани и да проникнат сериозно в местната законодателна и изпълнителна власт. Влиянието на по-възрастното поколение леви политици, олицетворявано от Бърни Сандърс, днес придобива нови, далеч по-агресивни организационни форми. Сандърс дълги години действаше като идеологически коректив в Сената, но запазваше известна лоялност към партийната дисциплина по време на национални избори. Младата вълна в DSA обаче отхвърля компромисите на стария естаблишмънт и залага на директна конфронтация с корпоративното крило на Демократическата партия.

Според анализи на издания като The Washington Post, следващият състав на Камарата на представителите неизбежно ще бъде силно поляризиран вляво. Това означава, че дори демократите да запазят или разширят влиянието си, партийното им ръководство ще бъде заложник на радикални искания, включващи мораториум върху наемите, драстично увеличаване на корпоративните данъци и пълно отваряне на границите. Центристкият модел, който крепеше партията по времето на Бил Клинтън и Барак Обама, изглежда окончателно изчерпан.

Пощенските бюлетини и електоралната аритметика

Републиканската партия се оказва в крайно неблагоприятна позиция за ноемврийските междинни избори не само заради вътрешните трансформации на опонентите си, но и поради поредица от други съдебни решения. На 29 юни Върховният съд, отново с минимално мнозинство от 5 на 4 гласа, потвърди законността на броенето на бюлетини, изпратени по пощата, дори те да пристигнат след официалния край на изборния ден, стига да са с валиден пощенски клеймо. Това решение на практика сложи край на съдебната офанзива, предприета от Републиканския национален комитет още през 2024 г.

Гласуването по пощата се превърна в основна разделителна линия в американския изборен процес. Статистиката от последните цикли показва, че по-голямата част от гражданите, използващи тази алтернативна форма, са регистрирани избиратели на демократите, включително големи групи от мигрантски общности в ключови щати като Пенсилвания, Уисконсин и Аризона. За Тръмп и неговия щаб това решение е равносилно на институционално легитимиране на процедурни вратички, които затрудняват контрола върху вота.

Тук има един детайл, който често се пропуска – логистичният капацитет на държавните пощи (USPS) се превръща в политически фактор. Всяко забавяне на пратките в миналото водеше до масови жалби и взаимни обвинения в манипулации. Потвърждавайки правото на тези бюлетини да бъдат зачитани, съдът де факто стабилизира изборната стратегия на демократите, базирана на масова ранна мобилизация на градското население и малцинствата.

Провалът на „реципрочните тарифи“ и защитата на Федералния резерв

В икономическата сфера загубите за екипа на Тръмп се оказаха още по-осезаеми. Най-тежкият удар дойде от решението на Върховния съд, което обяви за противоконституционни т.нар. „реципрочни тарифи“, наложени от Белия дом през април 2025 г. срещу повече от 180 държави. Идеята на Тръмп бе да въведе автоматични мита за всяка страна, която облага американския внос с по-високи ставки от тези, които САЩ налагат на нейните стоки.

Правната логика, с която съдът отхвърли тази административна мярка, се основава на факта, че правото да регулира търговията с чужди нации по Конституция принадлежи изключително на Конгреса (Член 1, Раздел 8), а не на изпълнителната власт. Опитът на президента да заобиколи законодателния орган чрез извънредни укази бе разчетен като превишаване на правомощията. Това доведе до сериозно разочарование сред американските производители от Средния запад, които разчитаха на протекционистичните мерки за защита на пазара си от азиатската конкуренция.

Наред с търговските мита, съдът блокира и опита на Тръмп да извърши кадрова чистка в Управителния съвет на Федералния резерв, като отстрани Лиса Кук. Отново с вот 5 срещу 4 гласа магистратите потвърдиха, че членовете на Борда на гуверньорите не могат да бъдат уволнявани по политически съображения преди изтичането на мандата им. Това решение бе продиктувано от стремежа да се запази автономията на централната банка на САЩ от натиска на Белия дом, който настояваше за агресивно сваляне на лихвените проценти с цел изкуствено стимулиране на икономическия растеж преди изборите. Независимостта на ФЕД, заложена в закона от 1913 г., остана непокътната, което ограничи лостовете на президента за контрол върху монетарната политика.

Кризата на патриотизма и конгресният експеримент

На фона на тези институционални войни общественото съзнание в САЩ преминава през дълбока ерозия. Проучванията на общественото мнение, публикувани в навечерието на Деня на независимостта, разкриват стряскаща картина. Само 33% от пълнолетните американци заявяват, че изпитват висока степен на гордост от държавата си – това е рекордно ниско равнище за последните двадесет и пет години, откакто агенция Gallup провежда системни изследвания по този показател. Ако добавим и онези 20%, които се определят като „много горди“, излиза, че едва малко над половината от населението запазва традиционния американски патриотичен дух.

Останалата част от обществото се разпада на умерено горди, слабо ангажирани или изцяло безразлични към националните символи. Тези данни отразяват умората от безкрайните културни войни, икономическата несигурност и усещането, че Вашингтон функционира в напълно изолиран свят, далеч от реалните проблеми на данъкоплатците. В опит да пречупи тази негативна тенденция и да демонстрира контрол над ситуацията, Тръмп предприе безпрецедентен ход в партийната история.

За първи път републиканците решиха да проведат т.нар. междинен конгрес преди вота за Капитолия – формат, който традиционно се пази единствено за президентски кампании. Целта на този форум е очевидна – да се създаде мащабна медийна витрина, която да демонстрира единство и успехи, маскирайки тежките законодателни и съдебни поражения. Екипът около президента залага на пиара, надявайки се, че външният блясък на партийното събитие ще компенсира липсата на реални законодателни победи в Сената и Камарата на представителите.

Алтернативата на Тъкър Карлсън и краят на двупартийната илюзия

Растящото разочарование от официалните политически структури роди нови проекти извън традиционната двупартийна матрица. Журналистът Тъкър Карлсън публично обяви намерението си да инициира създаването на трета политическа сила в САЩ. В интервю за Columbia Journalism Review той аргументира решението си с тезата, че републиканският и демократическият естаблишмънт всъщност представляват две страни на един и същ монетарен и геополитически консенсус.

Според Карлсън и двете партии проявяват абсолютно единодушие, когато става въпрос за финансиране на чужди военни конфликти, особено в Близкия изток, докато вътрешната инфраструктура и социалните системи на Америка тънат в разруха. Подобен опит за разбиване на двупартийната система е изключително труден поради особеностите на мажоритарната избирателна система в САЩ, която исторически изхвърля трети играчи. Примерите с Рос Перо през 1992 г. или Ралф Нейдър през 2000 г. показват, че подобни движения по-скоро отнемат гласове от едната голяма партия, отколкото да спечелят реална власт.

Въпреки това, самият факт, че водещи медийни фигури с милионна аудитория открито говорят за политически субект извън рамката, е ясен симптом за дълбока криза. Двувековният модел, при който Америка преминаваше през кризите благодарение на стабилни институции и споделен национален консенсус, днес изглежда сериозно разклатен. Системата буксува, правосъдието се превръща в бойно поле, а лявото и дясното крило се окопават в позиции, които изключват какъвто и да е диалог.