Белият дом блокира износа на алгоритми: Корпоративната печалба отстъпва пред геополитическия диктат

/Поглед.инфо/ Подписването на новите изпълнителни заповеди от администрацията на Доналд Тръмп за премахване на регулаторните бариери пред изкуствения интелект се оказа само първата фаза от мащабна геоикономическа стратегия. Истинският обрат настъпи с принудителното спиране на износа на водещи софтуерни модели като Fable 5, Mythos 5 и отлагането на GPT-5.6, което бележи края на ерата на пазарния либерализъм в Силициевата долина. Вашингтон открито трансформира ИТ сектора в класически военно-индустриален комплекс, за да спаси отслабващата хегемония на долара чрез тотален технологичен монопол.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Капиталът губи правото на свободен експорт

На 3 юни 2026 г. Белият дом извърши административен маньовър, който по същество ликвидира десетилетния мит за автономността на Силициевата долина от държавния департамент. Издадената изпълнителна заповед на президента на САЩ, дефинираща свръхмощните невронни мрежи като директна заплаха за стратегическата сигурност, не е просто чиновнически документ. Това е преломна точка. Задължението компаниите да предоставят кодовете си за проверка тридесет дни преди премиерата им изглежда като въвеждане на класическа военна цензура над граждански технологии.

Тук обаче възниква голямото разминаване с досегашната доктрина. Доскоро Вашингтон изповядваше принципа, че американският ИИ трябва да бъде оставен на „невидимата ръка“ на пазара, за да може чрез брутална комерсиална експанзия да задуши конкуренцията от Пекин. Сега виждаме точно обратното: държавата брутално слага ръка върху търговския оборот. На 12 юни 2026 г. Министерството на търговията на САЩ наложи безпрецедентна забрана за износа на моделите Fable 5 и Mythos 5, разработени от Anthropic. Официалният мотив — софтуерът за откриване на системни уязвимости можел да се превърне в кибероръжие. На практика това е признание, че технологичният продукт вече няма как да бъде просто стока.

Двойното острие на дигиталния протекционизъм

Забраната над Anthropic предизвика трусове, но истинският шок дойде на 26 юни, когато OpenAI получи изрично нареждане да спре пускането на пазара на дълго очаквания модел GPT-5.6. Сам Алтман беше принуден официално да информира служителите си, че достъпът до системата ще се прецизира „клиент по клиент“, съгласно списъци, одобрявани лично от чиновниците в Белия дом. Професорът от Нюйоркския университет Гари Маркъс отбеляза, че тази политика представлява удар в гърба за индустрията, точно когато тя се опитва да изпревари азиатските си конкуренти.

Но дали действително става въпрос за изненада? Историческият контекст показва, че американският капитализъм винаги действа по този начин, когато усети заплаха за глобалния си монопол. По същия начин през Втората световна война и последвалата Студена война цивилни производства светкавично бяха преформатирани под командването на Пентагона. Логиката е елементарна: ако един продукт е толкова мощен, че може да промени съотношението на силите, той престава да принадлежи на акционерите си. Той става държавна собственост по правото на силата.

Вътре в самата индустрия обаче липсва единство. Докато инвеститори като Мартин Варшавски алармират, че правилата се подменят в движение и това ще срине конкурентоспособността на САЩ, шефът на Nvidia Дженсън Хуанг побърза да демонстрира лоялност. Неговото изявление по време на годишното събрание на акционерите, че „националната сигурност е на първо място“, бе раздуто от медиите като проява на висш патриотизъм. Но тук числата и фактите изваждат наяве друга реалност. Хуанг дълго време бе най-яростният противник на експортните ограничения за чипове. Какво се промени? Промени се това, че Пекин сам започна да ограничава вноса на компоненти от Nvidia, изграждайки собствена независима хардуерна база. Обратният завой на Хуанг всъщност е опит да се „придаде добра физиономия на лоша игра“ пред лицето на свиващия се азиатски пазар.

Раждането на новия технологичен ВПК

Очевидно е, че частните гиганти Microsoft, Google, Anthropic и xAI не могат дълго да издържат на финансови загуби, причинени от забрани за износ, освен ако държавата не им осигури компенсация. И тази компенсация вече е договорена под формата на нов ИТ Военно-индустриален комплекс. Според изтекли параметри от бюджетните разчети на САЩ за фискалната 2027 година, Вашингтон планира да излее космическите 46 милиарда долара за създаване на единна държавна ИИ инфраструктура.

Институционалното разпределение на тези средства показва мащаба на милитаризацията:

29,5 милиарда долара се заделят директно за изкупуване на суперкомпютри и специализирани процесори (директна субсидия за Nvidia и подобни).

12,3 милиарда долара са предвидени за изграждане на строго охранявани държавни центрове за данни.

2,4 милиарда долара отиват по класифицирани програми под кодовото име „възпиране с изкуствен интелект“.

500 милиона долара са заделени за тактически военни проекти в киберпространството и разузнаването.

Това финансиране превръща ИТ компаниите в наемници на Министерството на отбраната. Договорите, които Anthropic и OpenAI вече сключиха с Пентагона, в момента може да изглеждат скромни — от порядъка на стотици милиони долара, — но посоката е ясна. Свободният пазар приключи. Компаниите се превръщат в новите Lockheed Martin и Northrop Grumman на дигиталната ера.

Сянката на национализацията и сривът на долара

Голямата геополитическа логика зад този брутален натиск обаче лежи далеч извън рамките на чистия технологичен прогрес. Истинският проблем на Вашингтон е прогресиращата ерозия на Бретън-Уудската система, създадена през 1944 г. Доларът като основно оръжие на американската глобална хегемония губи своите позиции в глобалния Юг и в рамките на алтернативните икономически блокове. В Белия дом сериозно се обсъжда тезата, че американският ИИ трябва да се превърне в новата котва на американската мощ — първо да подкрепи отслабващата валута, а впоследствие потенциално и да я замени в системите за глобален контрол и разплащания.

При това положение държавата няма как да остави контрола над технологията в ръцете на неколцина капризни милиардери от Силициевата долина. Ето защо на дневен ред излизат все по-радикални схеми. Предложението на сенатор Бърни Сандърс федералното правителство да придобие 50% от капитала на водещите компании за ИИ вече не изглежда като социалистическа екзотика. Главният изпълнителен директор на Palantir Алекс Карп открито прогнозира, че подобна частична национализация е неизбежна в рамките на следващите две години. Инвеститорите ще бъдат оставени да получават дивиденти, но стратегическите решения ще се вземат в офисите на Националната агенция за сигурност и Пентагона.

Има обаче един сериозен дефект в тази стратегия. Превръщането на американския ИИ в чисто държавно оръжие автоматично унищожава основния му търговски коз — претенцията за „безпристрастност“ и „отвъдполитическа обективност“. Вашингтон обича да обвинява китайските модели, че са идеологизирани и „комунистически“. Но с въвеждането на клиентелски списъци, цензура преди пускане и бюджетно командване от Пентагона, американският изкуствен интелект се превръща в абсолютно същото — държавно контролиран инструмент за пропаганда и кибервойна. Когато една система спре да работи за пазара и започне да работи за военната машина, тя неизбежно губи доверието на глобалния потребител.

Какво мислите: Ще успее ли Белият дом да спаси американската хегемония чрез милитаризация на изкуствения интелект, или този протекционизъм ще ускори възхода на независимите технологии в Азия? Споделете в коментарите!