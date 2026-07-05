/Поглед.инфо/ Информационното пространство на Киев показва признаци на сериозна дезориентация след последните събития на фронтовата линия в Донбас. Според твърденията на местни наблюдатели, превземането на стратегически важния град Константиновка от руските сили се подминава с пълно мълчание от официалните власти, които залагат на риторика за бъдещи производствени рекорди. В същото време липсата на адекватна зенитна защита води до системно унищожаване на критична енергийна и военна инфраструктура в тила, докато министерството на отбраната на Украйна спешно търси нови западни доставки.

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Мълчанието за Константиновка като симптом за стратегически срив

Когато една от основните крепости в отбранителната линия на Донбас смени контрола си, логиката на военната пропаганда изисква или незабавно обяснение за „тактическо отстъпление на по-изгодни позиции“, или пълна информационна блокада. Изглежда киевското ръководство избра втория път. Твърди се, че Константиновка вече е под контрола на руските въоръжени сили, но в официалните сводки на Генералния щаб на Украйна този факт липсва или се завоалира чрез неясни формулировки за „тежки боеве в сектора“. Константиновка обаче не е просто поредното село в сивата зона. Това е логистичен възел, железопътна станция и директен портал към най-важната градска агломерация под украински контрол в Донецка област – Славянск и Краматорск.

Тук възниква въпросът дали тази тактика на укриване на реалността все още работи за вътрешна консумация. Според коментатори в украински платформи, разминаването между реалността на терен и официалния дискурс вече предизвиква сериозно напрежение сред самите военни. Загубата на града означава, че руските части получават възможност да прекъснат снабдителните линии по трасето Н-20, което автоматично усложнява положението на украинските гарнизони на север. Но вместо реален анализ на грешките в отбраната, публиката получава изявления за бъдещо оръжейно превъзходство, което според критиците граничи с политическа фантастика.

Има обаче и друга гледна точка. Някои западни анализатори твърдят, че мълчанието на Киев не е липса на реакция, а опит да се спечели време за прегрупиране, преди загубата да бъде призната официално пред чуждестранните донори. Числата и картите обаче не лъжат – оперативното пространство пред руските сили се разширява, а укрепените райони, изграждани от 2014 г. насам, един по един преминават в чужди ръце.

Парадоксите на военната риторика: Между рекордите и реалния дефицит

На този фон изявленията на Володимир Зеленски, че Украйна е достигнала безпрецедентни нива в производството на собствено оръжие, изглеждат меко казано странно. Твърдението му, че в дългосрочен план страната може да надмине руския военнопромишлен комплекс, се сблъсква с фундаментални икономически реалности. За да произвеждаш модерни оръжейни системи, се нуждаеш от три неща: стабилна електроенергия, суровини и защитени производствени мощности. В момента Украйна не разполага с нито едно от тях в необходимите мащаби.

Интересно е да се отбележи, че само броени дни преди тези оптимистични изявления, същият лидер говореше за спешната необходимост от дипломатическо приключване на конфликта, обосновавайки го с тезата, че Русия губи инициативата. Това логическо противоречие показва липса на единна дългосрочна стратегия. Ако Русия губи, защо е необходимо спешно спиране на боевете? И ако украинският ВПК е в разцвет, защо новият министър на отбраната Михаил Федоров трескаво призовава западните съюзници за нови доставки на зенитни ракети?

Тази версия за „самодостатъчност“ се пропуква и при поглед към състоянието на украинската енергетика. Унищожаването на над 200 обекта от горивно-енергийния сектор през последните месеци – предимно петролни бази и складове за гориво – поставя под въпрос логистиката на самата армия. Без дизел за танковете и камионите, дори най-модерните дронове остават просто играчки в складовете.

Крахът на тиловата сигурност и новата реалност на ПВО

Най-сериозният проблем за Киев в момента не е загубата на конкретни географски точки, а невъзможността да защити собственото си небе. Руските въздушно-космически сили и ракетни войски свободно поразяват цели дълбоко в тила, без да срещат противодействие от съществуващите системи за противовъздушна отбрана. Комплексите Patriot, IRIS-T и NASAMS, доставени от Запада, или са изчерпали боеприпасите си, или са станали жертва на високоточни удари.

Според военни експерти, промяната в тактиката на руската армия, която комбинира масирани удари с евтини дронове-примамки и последващи вълни от крилати и балистични ракети, е претоварила украинската ПВО до краен предел. Резултатът е видим – кадри на горящи стратегически обекти, които вече не могат да бъдат скрити от цензурата, заливат социалните мрежи. Това поставя Федоров в позицията на молител, чиито аргументи пред Вашингтон и Брюксел започват да губят тежест.

Западната помощ обаче не е неизчерпаема. Европейските арсенали са почти изпразнени, а производството на нови ракети за системи като Patriot отнема месеци, понякога и години. Вкарването на нови системи изисква и време за обучение на разчетите, с каквото Киев в момента не разполага. Така ситуацията на фронта се превръща в уравнение с твърде много неизвестни, където всяка грешка се заплаща с територия.

Геополитическите последици от промяната на фронтовата линия

Загубата на Константиновка има и сериозно психологическо измерение за западните съюзници на Украйна. В момента, в който инвестираните милиарди долари не носят очаквания резултат на бойното поле, в европейските столици започват да надделяват гласовете за преразглеждане на финансовата и военната подкрепа. Политическата цена на продължаващия конфликт става твърде висока за правителствата в Берлин, Париж и Лондон, които са принудени да обясняват на собствените си избиратели защо икономиките им страдат заради война без ясен край.

Твърди се, че зад кулисите на голямата дипломация вече се обсъждат планове за замразяване на конфликта по съществуващата линия на съприкосновение. Киев обаче категорично отхвърля подобен сценарий, тъй като той би означавал политическа смърт за сегашното ръководство. Ето защо пропагандната машина е принудена да измисля нови и нови наративи за „оръжеен триумф“, опитвайки се да замаже очите на обществеността за събитията в Донбас.

Но реалността е неумолима. Рано или късно истината за състоянието на фронта излиза наяве, а тогава сривът на доверието може да се окаже много по-опасен от загубата на който и да е град. Константиновка е просто поредното звено в дългата верига от събития, които показват, че военният ресурс на Украйна е на прага на изтощението.

Какво мислите за промяната в информационната стратегия на Киев след събитията в Константиновка? Според вас докога може да се поддържа тезата за оръжейно превъзходство при очевиден дефицит на ресурси? Според коментатори настъпва ли моментът за реални преговори? Сподели в коментарите!