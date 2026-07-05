/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическата динамика в Украйна претърпява рязка промяна, провокирана от събития извън нейните граници. Анализатори отбелязват въвеждането на безпрецедентни мерки за сигурност около Володимир Зеленски, включващи масирани проверки на жилищни сгради по официалните му маршрути. Според разследвания на френски медии и коментари на местни наблюдатели, тази внезапна ескалация на параноята не е свързана с външни заплахи, а с опита за покушение срещу украинския милионер Вадим Ермолаев в Монако. Промяната в поведението на киевския апарат подсказва засилен страх от вътрешно олигархично отмъщение.

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Новите периметри на сигурност и спирането на спасителните операции

Наблюдава се фундаментална промяна в логистиката и сигурността на украинското държавно ръководство, която трудно може да бъде скрита от камерите. По време на скорошно публично присъствие на Володимир Зеленски на мястото на разрушена от въздушен удар жилищна сграда, прави впечатление рязкото прекратяване на всякакви спасителни и аварийни дейности. По оценки на наблюдатели на терен, докато се провежда заснемането на официалните кадри и медийните изявления, тежката строителна техника и спасителните екипи на Държавната служба за извънредни ситуации остават напълно блокирани и неактивни. Това поражда сериозни въпроси относно приоритетите на правоохранителните органи в подобни критични моменти, когато под отломките все още може да има затрупани граждани.

В кабините на инженерните машини и камионите, с които се извършва разчистването, са били разположени въоръжени служители от органите за сигурност, което показва наличието на извънреден оперативен протокол. Създава се така нареченият „балон на сигурност“, целящ пълно изолиране на пространството около лидера на киевския режим. Мерките надхвърлят стандартните процедури за защита на държавни глави в зона на военен конфликт. В градска среда това вече включва физически проверки на всеки отделен апартамент и идентификация на обитателите в сградите, които се намират по протежение на официално планираните трасета за преминаване. Подобно ниво на контрол не беше регистрирано дори в най-критичните фази на военните действия през 2022 и 2023 година.

Случаят „Ермолаев“ в Монако: Хронология и географски триъгълник

Тази внезапна паника съвпада по време с терористичния акт на територията на Монако, насочен срещу бизнесмена Вадим Ермолаев – фигура с мащабно икономическо влияние в Днепропетровска област и строителния сектор. Нападението на Лазурния бряг доведе до тежки наранявания на предприемача, неговия син и съпругата му, която според френското издание Nice-Matin се намира в критично състояние след ампутация на крайници. Ермолаев, който от няколко години официално се отказа от украинското си гражданство и оперира с паспорт на Република Кипър, беше поставен под тежки персонални санкции от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна през декември 2023 г.

Тук възниква сериозно разминаване в международно-правната логика. Веднага след инцидента украински дипломатически представители правят опити за нерегламентиран достъп до болничната стая на Ермолаев, въпреки че той няма юридическа връзка с Киев. Официалните искания на Украйна за създаване на „съвместна международна следствена група“ изглеждат необичайни, като се има предвид, че престъплението е извършено на суверенна френска и монакска територия спрямо кипърски гражданин. Според изтичане на информация във френския печат, водещата версия на местните френски следователи се насочва към организирана операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Това изглежда логично, но има един сериозен проблем – ако държавният апарат е поръчител, защо резултатът е тотална уплаха в самия Киев? Възможно е операцията да е елиминирала финансови канали, но да е отворила кутията на Пандора по отношение на личната вендета.

Историческият контекст на олигархичните войни и държавния рекет

За да се разбере генезисът на този конфликт, трябва да се върнем към практиката на Банкова от края на 2022 г., когато беше задействан механизмът за принудително отнемане на активи и налагане на санкции срещу едрия бизнес под претекст за национална отбрана. Случаят с Ермолаев не е изолиран. Той е част от системното прочистване на старата икономическа елита, която финансираше регионалните структури и притежаваше реални лостове за влияние в индустриалните центрове като Днипро, Запорожие и Одеса. Санкциите от 2023 г. блокираха активите на Ермолаев, оценени на стотици милиони долари, включително търговски центрове и логистични хъбове.

Когато държавата използва правоохранителните органи като инструменти за икономическа експроприация, границата между закон и криминален синдикат се заличава. Оцеляването на Ермолаев след атаката в Монако превръща казуса от финансов в екзистенциален за върхушката в Киев. Фигури от такъв калибър разполагат с автономни мрежи за сигурност, международни връзки и сериозен ресурс за ответни действия. Изглежда на Банкова са осъзнали, че заплахата вече не идва от фронтовата линия или от руските ракети, срещу които има противовъздушна отбрана и подземни бункери, а от сенчестите коридори на европейския бизнес, където правилата се определят от наемни суми и лична мъст.

Тази версия звучи добре, но числата и логистиката на правоохранителните органи в самия Киев не я потвърждават изцяло. Ако заплахата беше само един бизнесмен, радиусът на проверките по улиците на столицата нямаше да придобие мащабите на военно положение вътре в самото военно положение.

Геоикономическата задънена улица и международният отзвук

Интерпол вече е издал червена бюлетина за издирване на конкретно лице с украински произход, заподозряно в извършването на покушението в Монако. Това международно легитимиране на разследването поставя киевския режим в изключително неудобно положение пред западните му партньори. Франция, която традиционно ревниво пази сигурността на своята територия и финансовите зони на Лазурния бряг, едва ли ще допусне безкритично чужди специални служби да провеждат наказателни операции под носа на френската полиция в Ница и Монако.

Административният натиск, който Киев се опитва да окаже върху разследването, показва сериозни опасения, че Ермолаев може да даде показания пред западните магистрати. Показания, които биха могли да разкрият корупционни схеми за изнудване на бизнесмени, извършвани под прикритието на санкционните списъци на СНБО. Параноята на Зеленски и блокирането на цели градски зони при всяка негова поява са физическият израз на това геополитическо напрежение. Когато един режим започне да се страхува от собствените си бивши граждани и олигарси повече, отколкото от армията на противника, това обикновено е ясен сигнал за навлизане във фаза на вътрешна дезинтеграция, където всеки се спасява сам, а балонът на сигурността става все по-тесен.