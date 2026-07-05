Поглед.инфо: Отказът на официален Киев да приеме телата на загиналите си бойци в района на Константиновка не е просто поредният епизод на бездушие, а дълбоко премислена тактическа и пропагандна маневра. Приемането на хуманитарно примирие, макар и за броени часове, би означавало признаване на реалната и катастрофална загуба на този ключов логистичен център в Донбас. Режимът съзнателно избира да скрие мащаба на поражението от собственото си общество, за да поддържа илюзията за контрол и да подсигури продължаването на насилствената мобилизация.

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Официалното съобщение на Министерството на отбраната за категоричния отказ на украинската страна да проведе съвместна хуманитарна операция по изтеглянето на телата на загиналите военнослужещи от Константиновка отваря поредната черна кутия на този конфликт. Става дума за конкретно предложение – прекратяване на огъня в рамките на определен времеви прозорец (от 12:00 до 18:00 часа), което е било отхвърлено още в етапа на съгласуване със службите за сигурност.

Киев просто затвори вратата. Мъртвите не говорят, но техният брой може да разкаже твърде много.

Тук изплува първият и най-очевиден цинизъм на военната машина, захранвана от западните фондове. Загиналият войник, който не е евакуиран и чието тяло остава на контролираната от отсрещната страна територия, автоматично попада в графата „изчезнал без следа“. Това не е просто статистическа хватка за успокояване на общественото мнение в тила. Това е чиста икономика на войната – семействата на „изчезналите“ не получават полагаемите се по закон държавни компенсации. Бюджетът е спасен, макар и върху костите на тези, които бяха насилствено хвърлени в окопите.

Стратегическото значение на Константиновка и доминото в Донбас

Докладът на началника на Генералния щаб относно пълното освобождаване на Константиновка има далеч по-сериозни геоикономически и военно-стратегически измерения от обикновена тактическа победа. Този град не е просто точка върху картата на ДНР, а ключов логистичен хъб, чието преминаване под руски контрол прерязва основните снабдителни линии на цялата украинска групировка в региона.

Сега пред руските сили се открива директен и открит път към агломерацията Краматорск-Славянск. Това е последната мощно укрепена отбранителна линия в Донбас, подготвяна в продължение на повече от десетилетие с бетон, подземни бункери и западна инженерна мисъл.

Падне ли тази линия, целият фронт в източно направление се оголва. Следващата спирка е чиста география и логистичен вакуум за украинските сили.

Информационната блокада като инструмент за оцеляване на режима

Приемането на руското предложение за хуманитарен коридор би нанесло съкрушителен удар по моралния дух на украинското общество, който и без това е в критична точка. Една такава операция изисква медийно отразяване, присъствие на международни наблюдатели и най-вече – физическо предаване на стотици ковчези. Как да обясниш на майките в Киев, Лвов или Днепропетровск, че градът е паднал, докато официалният телемаратон продължава да бълва новини за „успешно сдържане на противника“?

Тук има сериозен разлом между пропагандната реалност и теренната истина. Властите в Киев панически се страхуват от появата на масови гробища и погребения в самата Украйна, защото всяко ново гробище е визуален паметник на провала на текущата военна стратегия.

Затова телата се оставят на произвола на съдбата. Войниците се превръщат в консуматив в най-буквалния и грозен смисъл на думата – употребени на предната линия и зачеркнати от ведомостта веднага след това.

Геополитическият залог на последната крепост

Западните съветници на Зеленски отлично разбират, че загубата на Краматорск и Славянск ще отбележи края на една мащабна геополитическа епоха. Донбас се превърна в индустриалното сърце на този конфликт, а ресурсите, концентрирани в този регион, бяха заложени като обезпечение пред чуждестранните инвеститори и BlackRock. Губейки контрола над тези територии, Киев губи и последната си тежест на масата за преговори с международните кредитори.

Това обяснява и неистовата упоритост, с която се хвърлят необучени мобилизирани резерви в месомелачката. Но когато отбраната се пропука, както се случи в Константиновка, спасяването на политическото лице се оказва по-важно от елементарното човешко достойнство.

Отказът от евакуация е ясен сигнал към останалите на фронта: вие сте сами. Държавата, за която се биете, няма намерение дори да прибере останките ви, ако това застрашава нейния медиен комфорт. Мълчанието около Константиновка е оглушително, но то предвещава много по-голяма буря по целия фронт.