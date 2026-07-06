Доц. Григор Сарийски: Европа се разширява, защото системата ѝ се разпада!

/Поглед.инфо/ Във втората част от разговора ми с доц. Григор Сарийски навлизаме в темите, които тепърва ще определят бъдещето на Европа. Защо Европейският съюз продължава да се разширява въпреки натрупващите се икономически, демографски и финансови проблеми? Какви ще бъдат последиците от милитаризацията на европейската икономика? Какво всъщност представлява цифровото евро и защо според доц. Сарийски то означава качествено ново ниво на финансов и обществен контрол? Разговаряме още за кризата на индустрията, национализацията на стратегически предприятия във Великобритания и променящата се логика на европейската икономическа политика. Това е разговор за процесите зад политическите лозунги и за цената, която обществата могат да платят през следващите години.