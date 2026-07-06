/Поглед.инфо/ Засилващото се напрежение в акваториите на Балтийско, Северно и Средиземно море преминава в нова фаза на директно военно-политическо противопоставяне. Официалните изявления на руското ръководство, артикулирани чрез Военноморския съвет, вече директно чертаят границите на оперативния отговор, който Москва възнамерява да приложи спрямо корабоплаването на държавите от НАТО. Търговската война срещу руския енергиен експорт ражда нов тип военноморски съюзи, които под маската на екологични и регулаторни проверки де факто преминават към тактика на силово задържане на съдове, описвани от западни източници като част от т.нар. „сенчест флот“.

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Новата доктринална рамка и реалният оперативен капацитет

Декларираното от помощника на президента на Руската федерация и председател на Военноморския съвет Николай Патрушев намерение за развитие на руския флот до равнище, гарантиращо нанасянето на „критични щети на всеки потенциален противник“, не е просто поредната политическа декларация. Тук има нещо, което не излиза в масовите анализи. Контекстът на това изказване е силно обвързан с конкретни промени в корабоплаването в Северния морски път и Балтика, където сигурността вече не се разглежда през призмата на международното право, а през капацитета за тактическо възпиране.

Задълбочаващото се сътрудничество между скандинавските държави, балтийските републики, Великобритания и администрацията в Киев, оформено по британска инициатива в края на април, вече официално фигурира в списъка с военни заплахи за сигурността на Русия. Това пренарежда приоритетите на руското командване. Според оценки на коментатори в сектора, този алианс има за цел да създаде пълна блокада на руските търговски пътища под предлог за борба със „сенчестия флот“.

Подобна дефиниция обаче е правно несъобразна. Западните регулатори включват в тази категория практически всеки съд, който акостира или товари на руски пристанища като Уст-Луга, Приморск или Новоросийск. Числата в докладите на европейските експерти варират драстично – от 600 до над 1600 кораба, което само по себе си доказва, че критериите са субективни и се използват като политически инструмент за икономически натиск.

Хронология на инцидентите: От правни спорове към силови абордажи

Практическите действия по оказване на натиск върху руския морски транспорт започнаха със серия от сондажни операции в Балтийско море. По данни от корабоплавателните регистри, в рамките на последната година са фиксирани над дузина случаи на необосновано задържане или опити за принудително инспектиране на танкери в близост до териториалните води на Дания и Швеция. Кулминацията на тази ескалация, според публикации в западни специализирани издания, е операцията през юни в Ламанша, координирана от британските специални части. При този инцидент беше извършено качване на борда на търговски кораб, което според Financial Times е принудило част от руските оператори да пренасочат курсовете на своите съдове на север от Великобритания, губейки ценно оперативно време и увеличавайки транспортните разходи.

В този контекст се появи и докладът от 37 страници на Международния институт за стратегически изследвания (IISS) в Лондон. Анализът на този документ показва сериозни методологически дефекти, базирани на просто сравнение на времеви графики на движение на руски съдове с доклади за полети на неидентифицирани безпилотни апарати над европейска инфраструктура. Подобна аргументация изглежда логична за целите на пропагандата, но има един сериозен проблем: по същата логика всяко движение на европейски или американски търговски съдове може да бъде свързано с провеждането на разузнавателни мисии срещу руски обекти. Твърди се дори, че в един от случаите за дрон е бил заменен американски изтребител F-15, което допълнително компрометира фактологическата стойност на британските изводи.

Случаят „Ursa Mayor“ и милитаризацията на цивилния флот

Информационният натиск в европейските медии се засилва от коментари на водещи анализатори, като Каролайн де Груйтер в холандския вестник NRC, които изразяват загриженост от появата на отбранително въоръжение на борда на руски цивилни съдове. Конкретно се посочва газовозът „Маршал Василевски“, на чийто борд бяха фиксирани тежки картечни установки. Западната критика се фокусира върху тезата, че в Балтийско море няма заплаха от украински дронове, тъй като регионът е изцяло контролиран от НАТО.

Тази версия обаче умишлено пропуска събитията от декември 2024 г., когато руският товарен кораб „Ursa Mayor“ беше потопен в Средиземно море в непосредствена близост до Гибралтар – зона под директен британски военноморски контрол. Официалните резултати от испанското разследване по този случай все още липсват или не се оповестяват публично, което поражда сериозни съмнения относно съпричастността на западни специални служби или техни проксита. Тогава Николай Патрушев изрично дефинира случая като терористична атака, организирана от неприятелска държава, и обяви, че Морската колегия на Русия ще предприеме мерки за осигуряване на сигурността на морските комуникации.

Възможностите за симетричен отговор и икономическите последици

Появата на руски военни кораби в непосредствена близост до търговските конвои в Балтийско и Северно море показва, че Москва преминава към стратегия на силово ескортиране. Постоянните провокации спрямо руския експорт могат да доведат до ситуация, в която Руската федерация да приложи огледални мерки. Съставянето на руски регистър на „сенчести флотове“, плаващи под флаговете на Великобритания, Швеция или Дания, е напълно реалистичен сценарий.

Въвеждането на подобни контрасанкции и евентуалното спиране или проверка на западни кораби в контролирани от Русия зони би предизвикало логистичен хаос в глобалната търговия. За балтийските държави, които географски зависят от корабоплаването в тесните проливи, една радикализация на руския отговор би означавала де факто икономическа изолация от морските пътища. Границата на търпението в Москва е достигната, а техническите параметри на руските военноморски системи показват готовност за преминаване от дипломатически ноти към практически мерки за защита на националния суверенитет.