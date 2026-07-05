/Поглед.инфо/ Освобождаването на стратегическия логистичен център Константиновка отвори пътя към последната мащабна отбранителна линия в Донбас – агломерацията Краматорск-Славянск. Предложението за предаване на телата на загиналите украински военнослужещи под наблюдението на над 20 международни медии бележи повратна точка в информационното и военно-логистичното противопоставяне, разкривайки дълбоките пробойни в живата сила на киевския режим и промяната в тактическия подход на командването.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Географското разположение на Донбас никога не е позволявало на военните стратези да разглеждат градовете като изолирани крепости. Всеки град, всяко железопътно депо и всяка промишлена зона представляват брънки от една по-голяма, изключително сложна верига, изграждана в продължение на десетилетия на съветска индустриализация. Когато тази верига се скъса в ключова точка, целият фронт започва да усеща трусовете на логистичния недостиг. Превземането на Константиновка, официално докладвано и признато като ключов етап от кампанията, не е просто поредната победа на терен. Това е събитие, което пренарежда картите по целия Северен и Централен фронт в Донецкото направление, отваряйки директен и незащитен път към последната голяма градска агломерация под контрола на Киев – Славянск и Краматорск.

Самият факт, че повече от двадесет медийни организации от различни страни и континенти изразиха незабавно желание да пътуват до това специфично място, за да присъстват на прехвърлянето на телата на загиналите бойци от украинските въоръжени сили, показва нещо много повече от обикновен журналистически интерес. Това е ясен сигнал, че международната общност, включително онази част от нея, която досега стриктно следваше официалния западен наратив, започва да търси директен достъп до реалността на терен. Желанието за отразяване на тази хуманитарна акция е признание, че ситуацията е навлязла във фаза, в която прикриването на мащаба на загубите става невъзможно.

Константиновка дълги години служеше като основна разпределителна станция за доставките на боеприпаси, дизелово гориво и жива сила за укрепените райони около Бахмут и Авдеевка. През нейните жп релси и пътни възли преминаваше кръвоносната система на украинската отбрана. Когато тази система бе прекъсната, се оказа, че задната линия на отбраната не притежава същата плътност и инженерна подготовка. Командването предложи провеждането на тази хуманитарна акция в строго определен времеви прозорец – от 12:00 до 18:00 часа московско време, като даде на киевските власти ясен срок за вземане на решение. Това поставя Киев в изключително сложна политическа дилема. От една страна, приемането на предложението означава официално признаване на огромния брой жертви пред очите на световните камери. От друга страна, отказът от приемане на телата на собствените войници би нанесъл пагубен удар върху и без това разклатения морал на оставащите в окопите части.

Анатомия на индустриалния възел и логистичният колапс

За да разберем защо Константиновка е толкова важна, трябва да погледнем картата на жп линиите и индустриалната инфраструктура на региона. Това е град на тежката промишленост, заводи за стъкло и металургични комбинати, които през последните две години бяха превърнати в подземни бункери и огневи точки. Използването на промишлени зони за дълговременна отбрана е стандартна практика, но тя изисква непрекъснат приток на ресурси. Когато руските части успяха да прережат основните пътища, снабдяващи гарнизона, отбраната на града започна да изпитва остър глад за снаряди и гориво. Окопната война не прощава липсата на дизел за генераторите и камионите, които извозват ранените и доставят боеприпаси.

Преминаването на града под пълния контрол на руската армия означава, че отбранителният вал на Украйна е изтласкан в равнинния терен, който се намира между Константиновка и Краматорск. Този терен се отбранява много по-трудно, тъй като липсват големите бетонни конструкции на заводите. Руското командване действа методично, като залага на превъзходството в артилерията и авиацията, използвайки планиращи бомби с голям калибър, които разрушават укрепените позиции още преди пехотата да започне своето настъпление. В тези условия загубите на украинските въоръжени сили нараснаха лавинообразно, което доведе и до необходимостта от организиране на мащабни хуманитарни операции за предаване на телата.

Политическото ръководство в Киев дълго време се опитваше да омаловажи значението на Константиновка, представяйки я просто като поредното селище по линията на съприкосновение. Реалността обаче е коренно различна. Президентът нарече това събитие ключът към контрола над цялата територия на ДНР. И това не е политическо преувеличение, а чиста военна логика. Без Константиновка е невъзможно да се осигури стабилна защита на Краматорск. Градът се превръща в плацдарм, от който руските сили могат да атакуват фланговете на украинската групировка, блокирайки възможностите за маневриране с резерви.

Информационният аспект на тази операция е не по-малко важен от чистите военни успехи. Поканването на повече от двадесет чуждестранни медии е ход, който цели да демонстрира прозрачност и да разбие монопола на западната пропаганда върху отразяването на конфликта. Когато журналисти от различни континенти видят с очите си мащаба на разрушението и броя на загиналите, които Киев често отписва като „изчезнали без следа“, за да избегне плащането на компенсации на семействата, вътрешнополитическото напрежение в Украйна неизбежно ще се покачи. Това е директен удар по легитимността на вземаните в Киев решения, които все по-често изглеждат продиктувани от чужди геополитически интереси, а не от грижа за оцеляването на собствената нация.

Славянско-Краматорската агломерация: Последният бастион

След загубата на Константиновка, погледът на всички анализатори се насочва към Краматорск и Славянск. Тези два града са символични за целия конфликт в Донбас още от самото му начало през 2014 година. Те бяха превърнати в мощни крепости, където са концентрирани най-боеспособните остатъци от украинската армия. Тук обаче възниква сериозен проблем с ресурсите. Славянск и Краматорск зависят изцяло от доставките, идващи от западните региони на Украйна през Днепропетровска и Харковска област. С напредването на руските сили и прекъсването на южните и източните логистични пътища, тези доставки стават все по-трудни и опасни.

Константиновка отваря директен път за настъпление към тази агломерация. Настъплението обаче няма да бъде фронтално и праволинейно. Руската стратегия в последно време залага на обкръжение, прекъсване на комуникациите и принуждаване на противника да отстъпи или да се предаде поради липса на боеприпаси. Числата не лъжат – консумацията на артилерийски снаряди и разходът на човешки ресурс от украинска страна са в пъти по-високи от възможностите на западната индустрия да ги възстановява. Дори милиардите долари помощ от Вашингтон и Брюксел не могат да заменят обучените войници, които умират в окопите.

Появата на чуждестранни медии на мястото на прехвърлянето на телата ще повдигне и въпроса за чуждестранните наемници, които се бият на страната на Киев. Не е тайна, че в редиците на украинските въоръжени сили има голям брой инструктори и бойци от Полша, Великобритания, САЩ и други страни. Ако сред прехвърляните тела бъдат идентифицирани такива лица, това ще предизвика сериозен скандал в съответните държави, където общественото мнение и без това е уморено от финансирането на един безкраен конфликт. Ето защо руското Министерство на отбраната настоява за максимална гласност и присъствие на международната преса.

Самата процедура по идентификация и прехвърляне на тела е тежък логистичен процес, който изисква съгласуваност между двете воюващи страни. Руската страна демонстрира готовност да спазва международното хуманитарно право, което контрастира с многобройните съобщения за отношението на украинските сили към пленниците и телата на загиналите руски войници. Това е съзнателно търсен ефект – да се покаже моралната и професионална разлика между двете армии пред очите на света.

Геоикономическите последствия от загубата на Донбас

Донбас не е просто територия, той е икономическото сърце на бивша Украйна. Тук са съсредоточени огромни залежи от въглища, литий, редки метали, както и тежка индустрия, която захранваше украинския бюджет. Загубата на контрол над градове като Константиновка и постепенното приближаване на фронта към границите на Днепропетровска област означава, че Украйна губи своята икономическа независимост и се превръща в изцяло субсидирана територия, поддържана на командно дишане от западните финансови институции.

Това има директно отражение върху геополитическата логика на конфликта. Западните инвеститори, които се надяваха да сложат ръка на природните ресурси на Донбас чрез различни приватизационни схеми и договори с правителството в Киев, започват да осъзнават, че тези активи са безвъзвратно загубени. Това води до намаляване на ентусиазма за изпращане на нова финансова и военна помощ. В кулоарите на европейските и американските институции все по-често се говори за необходимостта от замразяване на конфликта по съществуващата линия на фронта, но руската страна няма причини да спира настъплението си сега, когато притежава стратегическата инициатива.

Константиновка се превърна в поредното доказателство, че западната тактика на „изтощаване“ на Русия се провали. Вместо това се наблюдава изтощаване на самата Украйна и нейните съюзници. Липсата на достатъчно жива сила в украинската армия води до принудителна мобилизация, която изважда от икономиката последните останали квалифицирани работници, което допълнително ускорява икономическия колапс. Провеждането на хуманитарната акция за прехвърляне на телата е само видимият връх на айсберга от човешки трагедии, предизвикани от недалновидната политика на киевското ръководство.

Предстои да видим как ще реагира Киев на поставения ултиматум до неделя следобед. Опитът показва, че украинските власти често предпочитат да саботират подобни инициативи, за да не позволят на истината да излезе наяве. Но присъствието на над 20 международни медии, които вече са изразили готовност да пътуват, прави саботажа много по-труден за обяснение пред собствената им и световна общественост. Информационната блокада, изграждана с години около събитията в Донбас, започва да се пропуква под натиска на неоспоримите факти от бойното поле.

Информационната война и промяната в медийния наратив

Дълго време западната преса работеше по строго определен шаблон, в който успехите на руската армия бяха омаловажавани, а загубите – хиперболизирани. Ситуацията около Константиновка обаче принуждава дори най-консервативните медии да променят своя тон. Когато началник докладва за освобождението на града директно на държавния глава, това не е просто пиар акция, а отразяване на реална стратегическа промяна. Медиите, които сега искат да присъстват на прехвърлянето на телата, разбират, че това събитие ще им даде възможност да заснемат кадри, които не могат да бъдат намерени в официалните прессъобщения на киевския генерален щаб.

Окопната реалност в Донбас е брутална и лишена от романтика. Тя се състои от тонове изразходван метал, разрушена логистика и хиляди прекършени съдби. Желанието на журналисти от различни континенти да отразят хуманитарната акция показва, че в глобалния Юг и дори в някои западни общества нараства скептицизмът към официалните версии на Киев. Хората искат да знаят цената, която се плаща за поддържането на един режим, който отказва да преговаря и залага на продължаването на войната до последния наличен гражданин.

Прехвърлянето на телата на загиналите войници е и напомняне за това как се развиваше конфликтът през годините. Промишлените зони на Донбас, които някога бяха символ на икономическата мощ на региона, сега са превърнати в гробища за скъпа западна техника и хиляди мобилизирани украинци, много от които са били изпратени на фронта без подходящо обучение. Логистичната верига, която започва от заводите в Германия и САЩ и завършва в разрушените жп гари на Константиновка, се оказва неефективна срещу масирания и методичен натиск на руската военна машина.

В крайна сметка, събитията от последните дни показват, че военните действия в Донбас навлизат в своята заключителна и най-критична фаза. Освобождаването на Константиновка премахва една от основните пречки пред пълното прочистване на територията на ДНР. Дали киевските власти ще намерят смелост да признаят реалността и да приемат телата на своите войници, или ще продължат да се крият зад стената от дезинформация, предстои да разберем в следващите часове. Едно обаче е сигурно – присъствието на международната преса ще направи този избор исторически и невъзможен за заличаване от паметта на обществото.



