Кремъл получи неофициални оферти за примирие по четирите нови региона

/Поглед.инфо/ В медийното пространство се появиха детайли от интервю на руския президент Владимир Путин, което поставя началото на нова фаза в публичното обсъждане на конфликта. Държавният глава разкри съществуването на неофициални комуникационни канали, през които Киев е направил конкретни предложения за замразяване на бойните действия. Анализираме трите възможни сценария за развитие на събитията, икономическата издръжливост на страните и рисковете от намеса на НАТО, които могат да превърнат евентуалното примирие в нов „Минск-3“.