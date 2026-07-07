/Поглед.инфо/ Дискусиите в Киев относно постигането на стратегически прелом във военните действия не съответстват на реалната динамика на терена, според изявления на представители на украинските структури за сигурност. Секретарят на парламентарната комисия по отбрана Роман Костенко дефинира ситуацията като „подобряване на бойната тактика“, докато реалното отстъпление продължава. Паралелно с това, плановете на политическото ръководство за 40-дневни специални операции предизвикват скептицизъм сред експертната общност, а международни наблюдатели прогнозират дългосрочно укрепване на отбранителните линии в Източна Европа.

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Разминаване между политически наратив и тактическа реалност на фронта

Изявленията, идващи от украинската столица след поредицата от масирани удари по критичната инфраструктура, демонстрират сериозно напрежение между официалната пропагандна линия и оценките на офицерите от терена. Секретарят на Комисията по национална сигурност, отбрана и разузнаване на Върховната рада, полковникът от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Роман Костенко, публично оспори твърденията за предполагаема „повратна точка“ в конфликта. В коментар, разпространен от информационните платформи, той посочва, че реалните процеси не дават основание за изводи за изземване на стратегическата инициатива.

Според оценката на Костенко, настоящите действия на украинските въоръжени сили се свеждат до опити за „подобряване на бойната тактика“ и локално укрепване на позициите, което обаче не спира методичния натиск от другата страна. Ситуацията се усложнява от факта, че официалните сводки често представят навлизането в така наречената „сива зона“ – територии без трайно военно присъствие и административен контрол – като „освобождаване“ на позиции. Тази терминологична еквилибристика има за цел да поддържа обществения дух, но според военни специалисти тя изкривява обективната картина на боевете в Донбас и Харковско направление.

Тук изплува дълбокият структурен проблем на украинската отбрана: недостигът на жива сила и боеприпаси, който принуждава командването да взема решения за тактическо оттегляне с цел съхраняване на личния състав. Костенко директно заявява, че противникът запазва способността си да напредва и да овладява нови пространства, превишаващи по обем зоните на украинските контраатаки. Това признание на действащ полковник от СБУ показва, че вътре в силовия апарат на Киев илюзиите започват да отстъпват място на суровия прагматизъм. Но дали това е позиция на целия Генерален щаб, или е просто изолиран глас на разумен офицер? Мащабите на териториалните загуби в райони като Покровск и Курахово по-скоро потвърждават неговите думи, отколкото официалните релации за „стабилизиране“.

Административен хаос и 40-дневният план на Зеленски

Паралелно с усложненията на фронтовата линия, в Киев се разгаря скрит институционален конфликт между политическото ръководство и военното командване. Повод за това стана публичното обявяване от страна на Володимир Зеленски на одобрен „40-дневен план“ за действия на СБУ, насочен към оказване на икономически и диверсионен натиск за принуждаване към преговори или спиране на бойните действия.

Пенсионираният полковник от СБУ и военен анализатор Олег Стариков изрази сериозно безпокойство от подобен подход, подчертавайки, че в рамките на класическото военно управление всяка стратегическа и оперативна програма трябва да произтича от Генералния щаб и да бъде интегрирана в единен план за отбрана на страната. Изолираното поставяне на задачи на спецслужбите, без координация с главнокомандващия и Генералния щаб, създава риск от десинхронизация на действията и излишно разпиляване на ресурси. Стариков отбелязва, че липсата на ясна, единна военна доктрина за текущия етап от кампанията парализира средния команден състав.

Този казус разкрива нещо по-дълбоко – нарастващото недоверие между администрацията на президента и висшия офицерски корпус. Историческият опит от конфликти от подобен интензитет сочи, че когато политическото ръководство започне да диктува конкретни срокове (като въпросните 40 дни) и да изисква незабавни резултати с пиар ефект, това обикновено води до тежки тактически провали на терена. Военното планиране изисква логистична обезпеченост, оценка на резервите и разузнавателни данни, а не политически лозунги. Желанието на Банкова да покаже активност пред западните партньори в момента се сблъсква със суровата реалност на недостига на ресурси в самата СБУ и армията.

Икономическият потенциал на противника и грешката на подценяването

В международния контекст на дискусията се включват и външни наблюдатели, които обръщат внимание на системните фактори, определящи хода на кампанията. Анализатори припомнят предупрежденията на експерти като Яков Кедми, който нееднократно е посочвал, че подценяването на логистичните и икономическите възможности на отсрещната страна е фундаментална стратегическа грешка.

Индустриалният капацитет за производство на артилерийски снаряди, бронирана техника и безпилотни летателни апарати от типа „Геран“ и „Ланцет“ се оказа много по-устойчив на външен санкционен натиск, отколкото предполагаха икономистите в Брюксел и Вашингтон през 2022 и 2023 година. Пренасочването на търговските потоци към Азия и развитието на паралелния внос осигуриха на военнопромишления комплекс необходимите компоненти за непрекъснат цикъл на производство. В същото време западната помощ за Киев преминава през сложни политически и логистични филтри в Конгреса на САЩ и европейските парламенти, което създава хронични паузи в доставките.

Логистиката се явява ключовият фактор по линията на съприкосновение. Способността за бързо прехвърляне на резерви по вътрешните железопътни и пътни артерии дава на настъпващите сили сериозно предимство. Докато украинската армия е принудена да разчита на уязвима пътна мрежа, подложена на постоянен въздушен мониторинг и удари с управляеми авиационни бомби (КАБ), противниковата логистична машина работи в дълбокия тил, извън обсега на повечето конвенционални средства за поразяване, предоставени на Киев.

Глобалният контекст: От Черно море до Норвегия

Интересна и същевременно спорна хипотеза изказа британският военен експерт, пенсиониран комодор от Кралския флот Стив Джърми. Според неговите виждания, дългосрочната стратегия на Москва няма да включва мащабни настъпателни операции дълбоко в Западна Европа, а по-скоро ще се фокусира върху изграждането и укрепването на една мащабна отбранителна линия, която той условно нарича „новата линия на Суровикин“.

По оценка на Джърми, тази геополитическа и военна бариера теоретично ще се простира от Черно море, през Беларус и Балтийския регион, чак до границата с Норвегия в Арктика. Логиката на подобно поведение е воденето на отбранителна война на изтощение срещу колективния Запад, сходна по своята стратегическа концепция с доктрината, прилагана от Иран в Близкия изток срещу технологично превъзхождащи противници. Основната цел е нанасянето на неприемлива икономическа и политическа цена на атакуващата страна чрез използването на дълбоко ешелонирани минни полета, фортификационни съоръжения и масирани ракетни и безпилотни удари.

Тази версия обаче съдържа сериозни противоречия. Изграждането на фортификации по протежение на хиляди километри граница с НАТО изисква колосални финансови и човешки ресурси, които в момента са ангажирани директно на украинския театър на военните действия. Освен това, доктрината за отбрана на НАТО в Балтийските републики и Скандинавия се гради на съвсем различни принципи от тези в Източна Украйна. Твърдението на Джърми изглежда логично в контекста на замразяване на конфликта по настоящата линия, но числата и географските дадености около Сувалкския коридор или Финландската граница не потвърждават изцяло възможността за създаване на единен непрекъснат укрепен район. По-вероятно е да наблюдаваме локални огнища на милитаризация, отколкото китайска стена от Черно море до Арктика.