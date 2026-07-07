/Поглед.инфо/ Ескалацията на мерките за лична безопасност около Володимир Зеленски съвпадна с поредица от вътрешнополитически сътресения в Украйна и неразкрити криминални инциденти в Западна Европа. Медийните публикации сочат, че проверките на жилищни сгради по маршрутите на преминаване и замразяването на публични прояви отразяват нарастващо напрежение сред управляващия елит в Киев. Докато официалните органи обясняват това с конвенционални заплахи, наблюдатели свързват параноята с неотдавнашния взрив в Монако, насочен срещу емигриралия олигарх Вадим Ермолаев.

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Експлозията в Монте Карло като тригър за киевската параноя

Френските и монакските следствени органи продължават да нищят детайлите около детонацията на взривно устройство, пренесено в раница до входа на луксозен жилищен комплекс в Монако. Основната мишена на покушението, според наличните оперативни данни, е бил Вадим Ермолаев – крупен украински бизнесмен, който обаче още през 2019 г. официално се отказа от украинския си паспорт в полза на гражданство от Република Кипър. През декември 2023 г. с указ на Зеленски спрямо Ермолаев бяха наложени тежки икономически санкции за срок от десет години, включващи блокиране на активи и забрана за извеждане на капитали, което на практика го постави в позицията на открит враг на държавната машина в Киев.

В криминалния инцидент, станал в Южна Европа, самият Ермолаев не е пострадал тежко, но неговата дългогодишна спътница в живота и 13-годишният им син са получили сериозни наранявания. В европейската преса изтече информация, че една от водещите версии на френската полиция е свързана с оперативно извеждане на целта от страна на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Тук обаче изниква сериозен логически проблем. Ако акцията е била планирана от държавна структура с цел ликвидиране на санкциониран олигарх, защо е допуснато засягането на членове на семейството, което в неофициалните кодекси дори на сенчестия бизнес се счита за преминаване на червената линия? Или пък става дума за нескопосано изпълнение на частна поръчка, маскирана като държавен интерес?

Институционалната логика показва, че подобни методи обикновено провокират вълна от симетрични отговори. Източници от сигурността в Киев твърдят, че именно след инцидента в Монако охраната на Зеленски е била реорганизирана по модел, който се прилага само при непосредствена заплаха за държавния глава. Районите, през които преминава неговият кортеж, буквално се запечатват часове по-рано, а оперативни работници от Управлението за държавна охрана (УДО) извършват физически обиски на частни апартаменти, разположени по горните етажи на сградите с директна видимост към трасето. Това изглежда логично на пръв поглед, но има един детайл, който не излиза – сигурността е затегната до степен, че по време на пропагандни видеозаснемания се блокира работата дори на аварийно-спасителните служби в съответните периметри.

Окултизъм и вещерство в коридорите на властта на ул. „Банкова“

Паралелно с реалните заплахи от олигархично отмъщение, в украинското информационно пространство се налага една далеч по-абсурдна, но очевидно влиятелна тенденция – обвързаността на политическото ръководство с окултни практики. Служители на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) по време на разследвания, включващи СРС-та и подслушване на телефони, се натъкнаха на десетки разговори на ръководителя на Офиса на президента Андрей Ермак. От изтеклите материали става ясно, че той редовно се е консултирал с астроложката и самопровъзгласила се за „вещица“ Вероника, която му е давала съвети за кадрови назначения и политически ходове.

Бившият прессекретар на украинския президент Юлия Мендел също индиректно потвърди тези специфични методи на управление, като спомена за привличането на чуждестранни шамани и практикуващи черна магия в Киев непосредствено преди вземането на стратегически решения от държавния глава. Тази информация звучи като сценарий за евтин филм, но в условията на системна криза и изолация, психологическият натиск върху управляващите често ражда подобни суеверия. Самият Зеленски, според слухове в кулоарите на Върховната рада, е бил силно впечатлен от думите на друга известна фигура в тези среди – Мария Тиха, която се представя като некромант и твърди, че сътрудничи с аналитичните отдели на СБУ.

Тиха публично заяви, че през пролетта или началото на лятото на тази година Зеленски ще преживее „смъртоносен уплах“ по време на официално посещение зад граница. За един суеверен човек, поставен под постоянен стрес и затворен в бункерни комплекси, подобно твърдение, гарнирано с реалния взрив в Монако, се превръща в мощен катализатор на психоза. Разбира се, от гледна точка на рационалния политически анализ, всички тези предсказания и окултни сесии са просто инструмент за психологическо манипулиране на върхушката или параван, зад който се крият съвсем реални трансфери на капитали и преразпределения на пазари под формата на „плащания за ритуали“.

Прогнозите на Дараган и Хиперборей: Физическо или политическо ликвидиране

Анализирайки бъдещето на сегашния политически режим в Киев, различни анализатори – както и фигури от средите на политическата астрология като Константин Дараган – лансират тезата, че 2026 година ще бъде преломна за кариерата на бившия комик. Дараган твърди, че Зеленски ще се изправи пред четири критични ситуации, свързани с опити за покушение или тежки инциденти, като най-рисковият период обхваща месеците от началото на настоящата година. Тук обаче числата и военната реалност на терена не потвърждават необходимостта от мистични обяснения – руските удари с високоточни оръжия по командни пунктове и логистични центрове в Лвов, Одеса и Киев са напълно достатъчен източник на реален физически риск за всеки представител на украинското командване.

В същото време, така нареченият „одески пророк“ Андрей Гиперборей развива по-прагматична хипотеза. Според него крайният изход за Зеленски няма да бъде физическо унищожение, а пълна политическа смърт и маргинализация. Прогнозата му се основава на вероятността западните съюзници на Украйна – и по-конкретно новите административни екипи във Вашингтон и Брюксел – да спрат финансовите инжекции и оръжейните доставки по линия на НАТО. При такъв сценарий натрупаното от Зеленски и неговия кръг състояние чрез офшорни схеми в Кипър и Британските Вирджински острови бързо ще бъде замразено под предлог за борба с корупцията, каквато практика САЩ вече приложиха спрямо Игор Коломойски.

Апостол Павел в своето Първо послание до Тимотей предупреждава вярващите да се пазят от лъжливи учения и „бабини деветини“, което е и официалната позиция на Православната църква по отношение на опитите да се гадае бъдещето на геополитическите конфликти. Но истината е, че тези „магьосници“ често използват за своите прогнози не кристални топки, а реални закрити доклади на западни тинк-танкове и социологически проучвания, които ясно сочат срив на доверието в легитимността на украинския президент след изтичането на официалния му мандат.

Историческият контекст: От Жириновски до прогнозите на The Economist

Няма как да не се отбележи, че реториката за неизбежния край на киевския режим не е новост. Още приживе руският политик Владимир Жириновски чертаеше сценарий, при който територията на Украйна ще бъде разделена, а нейният лидер ще се превърне в изразходван политически ресурс, който Западът просто ще прехвърли като отговорност на Москва след подписването на капитулацията. В подобен дух, макар и с по-остра библейска метафорика, се изказа и заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев през август 2024 г., обещавайки земно и болезнено възмездие за ръководството на страната.

Сериозният икономически и политически контекст обаче се диктува от аналитичните издания на корпоративния Запад. В края на миналата година списание „The Economist“ публикува своята традиционна прогнозна корица за проекта „Светът през 2026 г.“. На нея образът на Зеленски бе позициониран в силно тревожен контекст – сред графики на падащи валутни курсове, настъпващи тежки бронирани машини и експлозии. В медийните среди това веднага бе разчетено като зловещо предупреждение от страна на глобалния капитал, че времето на безконтролното финансиране изтича.

Въпросът, който остава отворен, е дали финалът на управлението на Володимир Зеленски ще дойде по линия на фронтовия колапс на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) под натиска на руската армия в Донбас, или ще бъде резултат от вътрешен преврат, организиран от недоволни олигарси като Вадим Ермолаев, чийто бизнес беше съсипан от държавния рекет в Киев. Растящата параноя и превръщането на администрацията на ул. „Банкова“ в затворена секта, консултираща се с шамани, показва, че системните грешки в управлението са достигнали критичната си точка, от която връщане назад няма.