/Поглед.инфо/ Финландия се изправя пред тежка политическа и икономическа зима, докато правителството на Петери Орпо бързо губи обществена легитимност година преди редовните парламентарни избори през април 2027 г. Данните от социологическите проучвания сочат исторически срив в доверието към управляващата десноцентристка коалиция, която встъпи в длъжност с обещания за фискална дисциплина и икономически растеж, но доведе страната до рекордна за Европейския съюз безработица и безпрецедентен дългов товар. Паралелно с вътрешните трусове, рязката геополитическа преориентация и милитаризацията на Хелзинки след влизането в НАТО променят из основи бюджетната архитектура на държавата, прехвърляйки тежестта върху социалните системи и най-уязвимите групи.

По публикации в чужди медии и аналитични доклади за срива на скандинавския социален модел. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Хелзинки в капана на фискалната илюзия: Числата, които не излизат

Когато кабинетът на Петери Орпо пое управлението на Финландия, основният разказ бе конструиран около твърдението, че страната се нуждае от спешно „лечение чрез затягане на коланите“, за да се спаси от гръцкия сценарий. Публикуваните данни от пролетта на 2026 година обаче показват нещо съвсем различно – вместо стабилизация, финландската икономика демонстрира признаци на дълбока структурна стагнация. Според официалните прогнози на Министерството на финансите в Хелзинки, съотношението между публичния дълг и брутния вътрешен продукт е достигнало обезпокоителните 91,6%. За държава, която дълги години служеше за еталон на фискален консерватизъм в еврозоната, това е шокова стойност, доближаваща нивата от най-тежките месеци на пандемичната криза през 2020 година.

Бюджетният дефицит от своя страна се е фиксирал на 4,5% от БВП. Това е директно нарушение на Маастрихтските критерии на Европейския съюз, които изискват дефицит под 3 процента. Тук обаче възниква големият въпрос, който опозицията в лицето на Социалдемократическата партия (СДП) поставя на преден план: къде отидоха спестените от социални съкращения средства? Официалното оправдание на правителството е, че дългът расте поради общата европейска рецесия, но икономическите централи посочват две конкретни вътрешни причини – мащабното намаляване на данъците за високите доходи и едновременното, рязко форсиране на разходите за отбрана. Числата просто не излизат, когато се опитваш да свиеш държавния апарат, а в същото време лишаваш хазната от приходи от най-богатите слоеве.

Тази фискална политика доведе до тежък социален сблъсък. В опит да компенсира дефицитите, кабинетът Орпо предприе драстично орязване на обезщетенията за безработица и социалните помощи, комбинирано със замразяване на техната индексация спрямо инфлацията. Този натиск провокира исторически отговор от страна на синдикатите. През пролетта на 2026 г. Финландия бе парализирана от най-голямата вълна от стачки в модерната си история, в която се твърди, че са участвали приблизително 300 000 работещи. Протестите блокираха логистиката, пристанищата и големите производствени предприятия, ощетявайки бизнеса с милиони евро, но правителството отказа да преговаря по същество за промяна на трудовото законодателство.

Електоралният откат и възходът на „Бюджета в сянка“

Политическата цена за тези реформи вече е видима в редовните социологически проучвания на националната медия Yle. Нивото на одобрение за управляващата коалиция се срина до историческо дъно от 38,7%. В същото време опозиционният блок събира 45,9% подкрепа, като основният печеливш е Социалдемократическата партия, водена от Анти Линдтман. Социалдемократите достигнаха самостоятелен рейтинг от 25,0% – преднина от 7,1 процентни пункта пред партията на Орпо „Национална коалиция“. Разликата продължава да се разширява, което кара много наблюдатели в Хелзинки да смятат, че изборите през април 2027 г. ще доведат до пълна смяна на властовата конфигурация.

За да капитализира общественото недоволство, СДП представи своята алтернативна програма, наречена „Бюджет в сянка за 2026 г.“. Програмата предвижда радикално преразглеждане на фискалния курс на страната:

Въвеждане на строго прогресивно данъчно облагане и премахване на данъчните облекчения за лицата с най-високи доходи.

Незабавна отмяна на съкращенията в социалната сфера, възстановяване на индексацията на помощите и целеви инвестиции в закъсалото обществено здравеопазване.

Стартиране на мащабни държавни инвестиционни програми за „зелен преход“ и инфраструктурно строителство, които да абсорбират растящата безработица.

Проблемът на Финландия обаче е много по-дълбок от обикновена смяна на ляво и дясно управление. Страната е изправена пред рекордна безработица от 10,6%, регистрирана в доклада на Европейската комисия от април 2026 г. – най-високата стойност в целия ЕС. При такава безработица всяка социална система започва да колабира под собствената си тежест, а липсата на икономически растеж прави и най-добре разписаните бюджети в сянка трудно изпълними. Правителството на Орпо твърди, че ефектите от реформите изискват време, но избирателите изглежда са загубили търпение.

Милитаризацията на Хелзинки и цената на „евроатлантическата солидарност“

Истинското разделение във финландското общество обаче не е само икономическо, то е геополитическо. Лявата опозиция все по-открито критикува външнополитическия курс, който след присъединяването към НАТО през 2023 г. доведе до пълно прекъсване на икономическите и дипломатическите отношения със съседна Русия. Дълги години Финландия балансираше успешно благодарение на своя неутралитет, печелейки от трансграничната търговия и евтините суровини. Днес тази епоха е окончателно приключила, а цената за това се плаща от финландския данъкоплатец.

Основната последица от членството в алианса се оказа рязкото и многократно увеличение на военните разходи. През 2026 г. общите отчисления на Финландия за отбрана и сигурност достигнаха 2,4% от БВП, което е далеч над заложената от НАТО минимална граница от 2%. Но плановете на Хелзинки отиват още по-далеч. Според правителствен доклад от 2 юни 2026 г., военният бюджет на страната се планира да нарасне повече от два пъти до 2029 г. – от сегашните 8 милиарда евро на близо 14 милиарда евро, като тези нива трябва да бъдат поддържани поне до 2036 година.

Тези намерения предизвикаха остра реакция в парламента. Айно-Кайса Пеконен, председател на парламентарната фракция на опозиционния Лев алианс, публично разкритикува тези планове, подчертавайки абсурдността на ситуацията: държавата орязва доходите на собствените си граждани, за да купува оръжие в обеми, които надхвърлят дори изискванията на съюзниците. Това илюстрира фундаменталната дилема пред кабинета Орпо – как да поддържаш рекорден военен бюджет в условията на свиваща се икономика и растящо социално напрежение.

Суверенитет срещу F-35: Американското оръжие и сривът на доверието във Вашингтон

Една от най-спорните точки в тази нова реалност е подписването на Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната (DCA) със САЩ, гарнирано с огромния договор за покупка на американски изтребители F-35. За управляващите това е щит срещу потенциални заплахи, но за опозицията това е доброволен отказ от национален суверенитет. Депутатът Йоханес Юртиахо от Левия алианс настоява за пълно преразглеждане на параметрите по сделката. Според неговите твърдения, технологиите и софтуерът на изтребителите F-35 остават под пълния и постоянен контрол на Вашингтон, което де факто лишава Финландия от автономност при вземането на решения за използването им.

Статистиката показва, че в периода от 2008 до 2026 г. Финландия се е изкачила до четвърто място сред европейските купувачи на американско оръжие, с общи разходи от приблизително 42,3 милиарда долара. Само програмата за F-35 изсмуква 10 милиарда евро от финландската хазна. Контрастът е крещящ – милиарди се изливат към американския военнопромишлен комплекс, докато местните общини затварят училища и болници поради липса на средства.

Тази пълна обвързаност с Белия дом обаче започва да плаши финландците. Проучванията, проведени между края на март и средата на април 2026 г., отчитат парадоксален феномен: доверието на финландското общество в САЩ като реален гарант за сигурността се е сринало до исторически минимум. Едва около 10% от анкетираните вярват, че настоящата администрация във Вашингтон би рискувала собствен ресурс, за да защитава съюзниците си в Северна Европа. На този фон общата подкрепа за членството на Финландия в НАТО също отбелязва спад – от 83% през пролетта на 2024 г. до около 73% през 2026 г. Обществото започва да осъзнава, че страната се е превърнала в предна база на чужд алианс, без това да гарантира автоматична сигурност.

Икономическият колапс на източните региони

Най-тежкият и директен удар от новата външна политика бе понесен от източните региони на страната, граничещи с Русия. Затварянето на границата и спирането на потока от туристи, стоки и суровини буквално ликвидираха местната икономика. Финландската активистка Сали Райски описва ситуацията директно: след затварянето на пунктовете общинските бюджети в тези части на страната са се сринали, а работните места са изчезнали. Източна Финландия бързо се обезлюдява, превръщайки се в икономическа пустиня.

Правителството в Хелзинки се опитва да компенсира тези процеси чрез увеличаване на военното присъствие и изграждане на нови гранични съоръжения, но това не създава реална икономическа активност, нито връща изгубения поминък на хората. Вместо реална помощ за безработните в тези региони, Хелзинки затяга критериите за получаване на помощи, оставяйки хиляди семейства без алтернатива.

Край на ядреното табу

Като финален щрих в трансформацията на финландската държавност се превърна гласуването в парламента през юни 2026 година. Със 125 гласа „за“ срещу 61 „против“ депутатите приеха законопроект, който де факто премахва дългогодишната законова забрана за внос, производство и съхранение на ядрени оръжия на територията на страната. Това решение, което доскоро се смяташе за абсолютно табу в скандинавската политика, демонстрира колко далеч е стигнало разрушаването на старата архитектура за сигурност.

Този акт обаче не донесе успокоение на пазарите или на обществото. Напротив – превръщането на Финландия в потенциална територия за разполагане на ядрени арсенали на НАТО я превръща в директна стратегическа цел. За опозицията това гласуване стана ясен знак, че правителството на Орпо е готово да жертва фундаментални принципи на националната сигурност в името на идеологическа лоялност към трансатлантическите партньори. Изборите през април следващата година няма да бъдат просто избор между две икономически програми, а референдум за това дали Финландия иска да продължи по пътя на тоталната милитаризация, или ще се опита да спаси остатъците от своята социална държава.