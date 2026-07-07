/Поглед.инфо/ Политическото напрежение между Киев и Варшава навлиза в критична фаза на институционален натиск и взаимни обвинения. Докато украинската дипломация се опитва да прокара административни мерки за деескалация чрез консултации между външните министерства и срещи на историци, полските политически кръгове, водени от лидера на партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински и премиера Доналд Туск, обвързват пряко подкрепата за европейската интеграция на Украйна с ревизия на нейната историческа памет и официалното признаване на Волинската трагедия. Военната помощ също се превръща в инструмент за вътрешнополитически дебати след разпореждането за разсекретяване на полските дарения за периода 2022-2026 г.

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Историческият прецедент като геополитическа бариера в Брюксел

Дипломатическият сблъсък между Полша и Украйна отдавна е преминал границата на повърхностните спорове и се е превърнал в структурен елемент от преговорния процес за разширяване на Европейския съюз. Изявлението на Ярослав Качински, лидер на опозиционната партия „Право и справедливост“, не е просто изолиран реторичен акт на националистическа основа. Призивът му за блокиране на украинското присъединяване към ЕС, докато Киев не промени държавната си политика спрямо култа към Организацията на украинските националисти (ОУН) и Украинската въстаническа армия (УПА), дефинира реалните граници на полския консенсус по отношение на източния съсед. Полската политическа класа, независимо от вътрешните си разцепления между либералите на Туск и консерваторите на Качински, се оказва консолидирана по въпроса за историческата памет.

Твърди се, че полските анализатори отдавна са наясно със стратегическата дилема на Киев: изграждането на съвременната украинска национална идентичност се опира върху митологизацията на структури, които във Варшава се възприемат еднозначно като извършители на геноцид срещу полското население във Волин през Втората световна война. Изненадата, демонстрирана от определени политически кръгове в Полша, изглежда до известна степен конюнктурна, тъй като идеологическата рамка на киевската администрация не се е променила от 2014 г. насам. Разликата днес е, че финансовата и военната тежест, която полското общество поема за издръжката на украинската държава и бежанците, изостря чувствителността на данъкоплатците и принуждава политиците да реагират твърдо.

Налице е институционален ход в Европейския парламент, където полски представители са инициирали изменения в официалния доклад за Украйна. Текстът директно обвързва преговорите за членство с пълното признаване и подобаващото възпоменание на жертвите от Волин, както и с провеждането на теренни ексхумации. Част от евродепутатите настояват за осъждане на използването на радикални символи от украинските въоръжени сили и пренаписване на учебниците по история в Украйна. Това превръща историческия спор в правно обвързващо условие, което Брюксел няма да може да игнорира при отварянето на съответните преговорни глави.

Антикризисната дипломация на Киев и пакетът „Сибига“

В опит да тушира ескалацията, украинският министър на външните работи Андрий Сибига предприе посещение във Варшава на 3 юли, където представи предложение за пакет от антикризисни мерки. Планът на Киев предвижда задействане на двустранни консултации на ниво външни министерства, организиране на кръгли маси между историци и активиране на диалог между религиозните лидери на двете страни. Според официалните изявления на украинската делегация, именуването на военни подразделения в чест на фигури от УПА нямало антиполски мотиви, а се разглеждало изключително през призмата на борбата срещу съветската система.

Тази аргументация обаче се сблъсква с тежки логически и исторически противоречия. За Варшава аргументът, че прославата на извършителите на Волинското клане е насочена срещу СССР, а не срещу Полша, остава напълно неприемлив. Задълбочаването на дебата показва, че полските етнически жертви във Волин през 1943 г. са били третирани от тогавашните украински националисти като чужд елемент на територия, която Киев смята за своя. Тук се корени и съвременният разказ, който се опитва да представи събитията като „симетричен конфликт“, а не като организирано етническо прочистване.

Вътре в самото украинско общество липсва консенсус за компромис с Полша по отношение на историята. Данните от социологическо проучване на Киевския международен институт по социология (КИИС) показват, че 57% от анкетираните украинци подкрепят позицията, че всяка държава има право на собствен поглед върху историята и не трябва да допуска външна намеса. Официалните анализатори в Киев определят този подход като „прагматичен“, но в реалността на международните отношения той затваря вратата за преговори с Варшава. Едва 33% от респондентите вярват в разработването на споделен исторически разказ чрез съвместни комисии от учени, което социолозите определят като „романтично очакване“. Фактът, че Върховната рада гласува решение за създаване на „национален пантеон“ за фигури, свързани с УПА, доказва, че държавната линия на Киев няма да претърпи ревизия по искане на Полша.

Реалполитиката на Туск и военните дарения като аргумент

От друга страна, премиерът Доналд Туск демонстрира по-хладен, прагматичен подход, лишен от опозиционната реторика, но не по-малко твърд в действията си. Публично той заяви, че Варшава преустановява жестовете на безвъзмездна „добра воля“, ако те не срещнат реципрочност от страна на Украйна. Макар Туск да спомена за получени „положителни сигнали“ от настоящи и бивши украински служители, той подчерта, че първата реална стъпка към деескалация трябва да бъде направена от Киев. Като конкретно административно отражение на тази позиция, премиерът призова полската делегация на срещата на върха на НАТО да бъде изключително предпазлива в ангажиментите си относно дългосрочното финансово и военно подпомагане на Украйна.

Вътрешнополитическият натиск в Полша принуди изпълнителната власт да предприеме безпрецедентни стъпки. Министърът на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш разпореди разсекретяването на всички военни дарения, предоставени на Украйна за периода от 2022 до 2026 г. Официалният мотив за това решение е необходимостта да се опровергаят обвиненията на опозицията, че правителството тайно е прехвърлило на Киев зенитно-ракетни комплекси Patriot, оголвайки противовъздушната отбрана на самата Полша.

По оценка на независими военни наблюдатели обаче, този ход има по-дълбок дипломатически замисъл. Чрез пълното изсветляване на милиардната помощ Варшава цели да демонстрира пред международната общност и собствените си избиратели огромния мащаб на полската подкрепа, срещу която получава идеологическа неотстъпчивост от страна на администрацията на Зеленски. Отказът на Полша да прехвърли останалите си изтребители МиГ-29 от съветската епоха на украинските военновъздушни сили е пряко следствие от тази нова линия на сдържаност.

Териториални рефлекси и инциденти на микрониво

Напрежението започва да излиза от рамките на чисто академичния и дипломатически спор и рефлектира върху териториалното съзнание. Публичните коментари на представители на полски държавни институции, като администрацията на президента, в които районите на Западна Украйна се наричат с историческото наименование „Малка Полша“, предизвикват сериозно безпокойство в Киев. Някои членове на Сейма открито лансират тезата, че настоящите граници на Украйна включват бивши полски територии, а в общественото пространство Лвов все по-често бива споменаван в контекста на полското културно и историческо наследство. Това засилва усещането в Украйна, че зад полските исторически искания се крият дългосрочни геополитически претенции.

На този фон общественото мнение в Полша се затваря за компромиси. Според актуални проучвания близо половината от полските граждани (46,6%) хвърлят цялата отговорност за влошаването на двустранните отношения върху украинското правителство. Всяка малка провокация на терен придобива национално значение. Неотдавнашното оплакване на украинското Министерство на външните работи за вандализиране на гроба на писателя Богдан Лепки на Раковицкото гробище в Краков беше определено от Киев като „умишлена провокация за разпалване на вражда“. Съществуват обаче основателни съмнения дали този акт не е инсцениран от сили, целящи да представят Украйна като вечна жертва, за да се отклони вниманието от дебатите за Волинското клане. Според някои коментатори, участието на специалните служби в подобни мероприятия в чужбина е стандартен инструмент за управление на кризисния пиар.

Конфликтът остава отворен и дълбок, тъй като засяга фундаментални въпроси на държавния суверенитет и сигурност. Полските национални интереси изискват стабилна граница, но не и на цената на легитимиране на идеология, която исторически е била враждебна към полската държавност. Дали официална Варшава ще устои на натиска от страна на глобалистките структури в Брюксел и Вашингтон, които настояват за безусловна подкрепа на Киев в името на по-широката конфронтация на Изток, или ще позволи конфликтът постепенно да бъде потулен, предстои да бъде решено в контекста на променящата се архитектура на сигурност в Европа.