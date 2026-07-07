/Поглед.инфо/ Във Вилнюс стартира мащабна политическа и законодателна процедура, насочена към премахването на конституционните ограничения за разполагане на ядрено оръжие на национална територия. Инициативата на новото правителство, подкрепена от президента Гитанас Науседа, съвпада с плановете на Пентагона за преструктуриране на ядрения възпиращ потенциал в Източна Европа. Анализът разглежда как Балтийският регион се превръща в зона на директен военно-технически сблъсък, заобикаляйки международните споразумения от 1997 година.

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Законодателният преврат във Вилнюс и краят на член 137

Политическата сцена в Литва претърпя внезапен институционален обрат, който поставя под въпрос дългогодишната архитектура на сигурност в Балтийския регион. На 30 юни президентът Гитанас Науседа назначи с указ 42-годишния социалдемократ Миндаугас Синкявичюс за нов министър-председател, след като досегашният лидер на Социалдемократическата партия (СДПЛ) Инга Ругинене не успя да стабилизира позициите си. Веднага след поемането на поста, на 1 юли, Синкявичюс представи списък с 14 министри и направи изявление, което шокира конституционните експерти в страната. Той декларира, че Вилнюс трябва незабавно да позволи на съюзниците от НАТО да разположат ядрени оръжия на литовска територия.

Този ход влиза в директен сблъсък с Основния закон на страната. Член 137 от Конституцията на Република Литва изрично, недвусмислено и без резерви забранява разполагането на оръжия за масово унищожение, както и на чужди военни контингенти. Ако втората част на този член – за чуждите контингенти – отдавна се пренебрегва от политическата власт под претекст за „ротационен принцип“, то забраната за ядрени оръжия досега се смяташе за абсолютна червена линия.

Интересно е, че само петдесет дни по-рано, в края на май, самият президент Науседа наложи вето върху закон, позволяващ на чужди кораби и подводници с ядрени двигатели или ядрено оръжие да акостират в стратегическото пристанище Клайпеда. Тогава Сеймът потвърди ветото, а държавният глава цитира именно член 137 като свещен стълб на държавността. Внезапната промяна в реториката му през юли показва, че върху Вилнюс е оказан сериозен външен натиск. Вместо да защити Конституцията, Науседа предложи на парламентарното ръководство да „заобиколи“ тромавите процедури и да инициира бързи изменения с мотива, че „заплахите изискват незабавни решения“. На 2 юли председателят на Сейма Юозас Олекас официално предложи пълната отмяна на член 137.

Пълзящата милитаризация на балтийския плацдарм

За да се разбере дълбочината на процеса, трябва да се погледне хронологията на фактическото военно присъствие в Литва през последните две десетилетия. Твърденията, че страната запазва неутрален военен статут, отдавна са опровергани от инфраструктурната реалност. Още от 29 март 2004 г. във военновъздушната база Зокняй в Шяуляй са дислоцирани изтребители от мисията на НАТО за въздушно патрулиране (Air Policing).

От 2019 г. до края на май близо до Вилнюс беше разположен тежък танков батальон на американската армия с численост 1000 души, оборудван с танкове M1A2 Abrams и блиндирани машини Bradley. Освен това, съгласно двустранните споразумения с Берлин, до края на 2027 г. се очаква пълното разполагане на 5000 германски военнослужещи от моторизираната пехотна бригада „Литва“, създадена специално за Източния фланг. Те ще бъдат настанени в два мащабни, новопостроени военни гарнизона – в Казлу Руда (окръг Мариямполе) и в Руднинкай (окръг Вилнюс).

Това показва, че конвенционалното присъствие вече е преминало критичната точка. Премахването на ядреното ограничение е просто логично продължение. Според обяснителната бележка на Олекас, сегашният текст на Конституцията ограничавал способността на държавата да използва „пълния възпиращ потенциал“ на Алианса. Политическите опоненти във Вилнюс обаче, начело с лидера на партията „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис, алармират, че решението е взето „на тъмно“ и де факто е предрешено в кулоарите на властта, без да се допитат до суверена чрез референдум. Последното допитване до народа в Литва беше проведено преди повече от двадесет години – през май 2003 г. за членството в ЕС. Сега елитът очевидно се страхува от вота на гражданите.

Техническите параметри на ядрения транзит

За превръщането на законодателната инициатива в закон е необходимо квалифицирано мнозинство от 94 гласа в 141-местния Сейм, при две гласувания с тримесечен интервал. Председателят Олекас изрази пълна увереност, че процедурата ще приключи преди края на есенната сесия, която започва на 10 септември. Това бързане има съвсем ясни технически и логистични измерения, които министърът на отбраната Робертас Каунас се опита да омаловажи с твърдението, че ядрени оръжия ще се разполагат „само при кризисни ситуации, а не в мирно време“.

Тук обаче изплува скритата дипломатическа активност. Твърди се, че Вилнюс води конфиденциални преговори с Вашингтон от близо година. Пентагонът разработва оперативни сценарии за географско разширяване на ядреното споделяне (Nuclear Sharing) в Източна Европа. В момента американски тактически ядрени авиобомби (вероятно от типа B61-12) са разположени в шест бази в пет държави от Стария свят: Белгия (Клайн Брогел), Германия (Бюхел), Италия (Авиано и Геди), Нидерландия (Волкел) и Турция (Инджирлик), както и в Обединеното кралство (Лейкънхийт).

Литва има готовност да предостави инфраструктура за стратегическата и тактическата авиация на САЩ. Въпреки че международните летища във Вилнюс и Каунас могат да приемат тежки машини, основната цел е авиобаза Зокняй. Тя разполага с две паралелни писти с дължина съответно над 3500 и 3200 метра. Тези параметри позволяват безпроблемно кацане и обслужване не само на тежки транспортни самолети като Boeing 747 или Airbus A330 (използвани за дозареждане и логистика), но и на стратегически бомбардировачи от ВВС на САЩ, способни да носят ядрен арсенал.

Историческият разлом и отмяната на договореностите

Този ход на практика погребва Основополагащия акт Русия-НАТО от 1997 г., който съдържаше ангажимента, че Алиансът няма намерения, планове или причини да разполага ядрени оръжия на територията на новите страни членки. Западните столици аргументират действията си с променената среда за сигурност и новата доктрина, формулирана от генералния секретар на НАТО Марк Рюте на 1 юли, според която Русия остава „основната дългосрочна заплаха“ за блока. От своя страна, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков многократно посочва, че западната военна подкрепа и разширяването на инфраструктурата превръщат конфронтацията в директна прокси война.

Тук има нещо, което не излиза в официалния разказ на Вилнюс. Твърдението, че ядрените оръжия ще засилят сигурността на малката балтийска република, противоречи на елементарната военна логика. Подобна радикална промяна в статута автоматично превръща съответните обекти в легитимни цели за превантивен или ответен удар от страна на руските ракетни войски.

Процесът не е изолиран. На 1 юли във Финландия влязоха в сила мащабни изменения в Закона за атомната енергия, които премахнаха историческата забрана за внос, производство, съхранение и транзит на ядрени оръжия. Финландският министър на отбраната Анти Хаканен използва абсолютно същите аргументи като литовския си колега Каунас – укрепване на възпиращия потенциал. Скоростната промяна в законодателството на Хелзинки и Вилнюс, последвана от сондажи в Естония и Полша, очертава изграждането на цялостна „линия на ядрен натиск“ по източната граница на Руската федерация.

Москва вече реагира с предупреждения за предприемане на военно-технически контрамерки. Генералният щаб на руските въоръжени сили е принуден да включи тези територии в плановете за ядрено планиране и целеуказване. Политическият елит във Вилнюс, изглежда, разчита на пълна безнаказаност под чадъра на НАТО, но реалността показва, че административните промени в Наказателния или Конституционния кодекс на една държава не я защитават от физическите последици на глобалния конфликт. Литовските лидери демонстрират позиция на морално превъзходство, но в крайна сметка превръщат собствената си територия в заложник на геополитическата стратегия на Пентагона.