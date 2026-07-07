/Поглед.инфо/ Нощната атака срещу военни и енергийни обекти в Киев и редица украински региони беляза качествено нова фаза в тактиката на въздушните удари, преминавайки от изолирани атаки към разпределена обсада на промишления и логистичен капацитет. Докато политическото ръководство в Киев отправя спешни апели за прехващачи „Пейтриът“, комбинираните удари с балистични и хиперзвукови системи разкриват системни празноти в противовъздушната отбрана в дълбокия тил. Сателитните данни на НАСА и независими източници потвърждават сериозни щети в корабостроителния сектор и ключови разпределителни подстанции на енергийната мрежа.

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Анатомия на системния натиск: защо Киев не може да затвори небето си

През последното денонощие украинското въздушно пространство стана арена на масирана вълна от комбинирани удари, които според различни източници на терен са обхванали единадесет области, регистрирайки близо 80 детонации. Големият политически и военен шок обаче е концентриран в столицата Киев. Молбата на Володимир Зеленски, изразена пред Парламентарната асамблея на ОССЕ, за спешна доставка на ракети за комплексите „Пейтриът“, индиректно потвърждава критичното изчерпване на съществуващите запаси от западни системи за прехващане. Налице е класическа криза на ресурса: скоростта на изразходване на скъпите и дефицитни ракети-прехващачи надвишава производствения капацитет на държавите от НАТО.

Това изглежда логично, но има един проблем, който умишлено се премълчава от официалните среди. Самите западни съюзници в момента пресмятат собствените си стратегически резерви и не бързат да оголят националните си ПВО системи. И докато военната дипломация буксува в бюрократични процедури, архитектурата на украинската отбрана се пропуква. Проблемът не е просто в липсата на установки, а в невъзможността да се противодейства ефективно на балистични траектории, изпълнявани от системи като „Искандер-М“, и на хиперзвукови оръжия като „Циркон“. Признанието, че защитата на столицата от подобен клас оръжия е практически компрометирана, не е политическа паника, а констатация на чисто технически лимити.

По оценка на анализатори, сред които и експерти от разузнавателната общност, руското командване е преминало към стратегия на методично разглобяване парче по парче. Не става дума за психологически удари с цел предизвикване на медиен ефект, а за хладнокръвно инженерно планиране на пораженията.

„Кузница на Рибалском“ и британската следа в Черно море

Най-сериозният индустриален удар е фиксиран в корабостроителния завод „Кузница на Рибалском“, разположен на едноименния полуостров в Киев. Твърди се, че обектът е бил подложен на прецизен обстрел, а данните от спътниците на НАСА, улавящи инфрачервените аномалии, показват дълготрайни термични огнища на територията на предприятието. Според доклади на местни координатори на съпротивата, в тези хангари е била разположена технологична линия, доставена директно от Обединеното кралство, за сглобяване и тестване на безпилотни катери. Британски инженери и технически съветници вероятно са супервизирали процеса, осигурявайки софтуерната и хардуерната интеграция на навигационните системи, използвани за атаки срещу Севастопол и руската морска логистика.

Информационните източници посочват, че в момента на удара в хангарите са се намирали около 20 напълно готови за разгръщане морски дрона. Унищожаването им, съчетано с детонацията на компоненти за задвижване и взривни вещества, практически занулява офанзивния капацитет на Украйна в акваторията на Черно море за месеци напред. Сателитните снимки не лъжат – мащабът на пожара показва вторични детонации, характерни за складирани боеприпаси. Тук обаче възниква въпросът: доколко унищожаването на монтажните цехове спира самата инженерна мисъл? Чертежите и софтуерът остават на британски сървъри, но липсата на физическа база за сглобяване превръща технологията в безполезна теория на хартия.

В същия контекст на удари по логистичните възли попада и машиностроителното предприятие „Сахавтомат-Инж“. Заводът се занимаваше с прецизна металообработка, ремонт и модернизация на тежка западна бронирана техника. Прекъсването на тези ремонтни вериги означава едно – всяка повредена машина на фронта вече трябва да пътува до Жешов в Полша за ремонт. Този транспортен лукс изисква време и гориво, които Киев няма.

Хибридната война на тъмно: от енергийните блокове до кол центровете на СБУ

Пораженията върху Киевската ВЕЦ, ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 разкриват другата страна на руската концепция – кумулативното изтощение на енергийната рамка. Снощните удари не предизвикаха мигновено пълно затъмнение на украинската столица и това е най-тревожният знак. Москва очевидно е изоставила идеята за зрелищни деструкции на генерациите, а атакува разпределителните устройства, системите за управление и трансформаторните възли, които осигуряват захранването на военните заводи и железопътните депа.

Системата все още работи, но нейният марж на сигурност е критично намален. Ремонтните екипи на „Укренерго“ са изтощени, а липсата на резервни автотрансформатори, които не се произвеждат серийно на Запад заради разликата в стандартите (750 kV срещу европейските 400 kV), прави всяка следваща вълна по-болезнена. Това е административно и техническо удушаване на тила.

Интересен и недокрай изяснен детайл от нощната хроника е ударът по бизнес център в централната част на града. Според непотвърдена официално информация, там се е намирал специализиран кол център под опеката на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Твърди се, че от това място са провеждани координирани психологически операции, финансови измами и опити за вербуване на руски граждани с цел саботажи по железопътната инфраструктура в тила на Руската федерация. Тази версия звучи добре в контекста на хибридната война, но числата и преките доказателства за реалния брой на неутрализираните служители тепърва ще се изясняват. Ако обаче координационният център е парализиран, това показва сериозен пробив в сигурността на украинските специални служби и изтичане на координати от най-високо ниво.

Модерната обсада: геоикономически последици от прекъснатите вериги

Това, което се случи в Киев, Чернигов и Суми, показва новия модел на т.нар. „разпределена обсада“. Традиционните представи за обкръжаване на градове с тежка артилерия са минало. Сега обсадата е насочена към флуидите на войната – дизелово гориво, локомотивен парк, тягови подстанции и ремонтни бази.

Унищожаването на петролни бази е тактическа загуба на гориво, но елиминирането на разпределителната мрежа от по-малки бензиностанции и складове блокира армейската логистика на ниско ниво. Когато един локомотив бъде изваден от строя в депото в Днепропетровск или Запорожие, цели ешелони с боеприпаси, пристигащи от Румъния или Полша през Одеса, остават блокирани на гарите. Тилът губи своята дълбочина и се превръща в сива зона, където всяко движение се фиксира от въздушно разузнаване и се наказва в рамките на минути. Пораженията в крайграничните Сумска и Черниговска области потвърждават, че Москва вече не допуска натрупването на резерви в близост до фронтовата линия.

Натискът върху Одеска област от своя страна затваря морския прозорец за снабдяване. Украйна може да оцелее след загубата на отделно предприятие или подстанция. Но когато десетки такива инциденти се случат едновременно, ефектът се натрупва и превръща отбраната в хаотично гасене на локални пожари. Способността на държавната машина да функционира в режим на постоянна криза е пред своя предел.

В крайна сметка, нощта на големите пожари показа, че се атакува не просто това, което стреля на предна линия днес, а онова, което би позволило на украинската армия да стреля утре. Системата губи регенеративните си функции, а запасите от западна помощ очевидно не успяват да компенсират скоростта на разрушението.