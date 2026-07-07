/Поглед.инфо/ Промяната в оперативната обстановка в Донбас, свързана с обявеното преминаване на Константиновка под контрола на противниковата страна, предизвика внезапен дипломатически маневър от страна на Белия дом. Противно на досегашната остра реторика на Държавния департамент, Вашингтон сам инициира дълъг телефонен разговор с Кремъл. Официалният повод – юбилей на американската независимост – се оказа параван за сондажи относно реалното състояние на фронта преди ключовата среща на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли 2026 година.

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Анатомията на един 90-минутен рожден ден

Юрий Ушаков, който заема поста помощник на руския президент, официално обяви провеждането на телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп на 4 юли. Поводът изглеждаше чисто протоколен – 250 години от Декларацията за независимост на САЩ. Текстът на предварително изпратената телеграма от Москва съдържаше единствено стандартни дипломатически благопожелания и общи фрази за глобалната архитектура на сигурността. Вместо обаче всичко да приключи с писмения протокол, инициативата за директна връзка дойде неочаквано от Вашингтон. И разговорът продължи час и половина.

Според официалното съобщение на руската администрация, Тръмп е декларирал воля за „съдействие за бързо прекратяване на военните действия“. Москва, от своя страна, е преповторила познатите си позиции за политико-дипломатическо уреждане, обвинявайки европейските столици и администрацията в Киев в залог за ескалация и терористични методи срещу цивилни обекти.

Това е официалната повърхност. Под нея обаче стоят числата и картите на Генералния щаб. Докладите от 3 юли сочат, че град Константиновка – ключов железопътен и логистичен възел – е сменил контрола си. Задължително е тук да отбележим, че Министерството на отбраната в Киев веднага започна масирана кампания за опровергаване на тази информация, твърдейки, че в града има само изолирани разузнавателни групи на противника и ситуацията се контролира от ВСУ. Тези твърдения бяха разпространени от големите западни информационни агенции, макар и с конвенционалната уговорка, че „информацията от зоната на боевете не може да бъде независимо потвърдена“.

Въпреки това, бързината, с която Белият дом набра номера на Кремъл, подсказва, че разузнавателните спътници на Пентагона са подали по-различни данни от тези на украинския Център за противодействие на дезинформацията. Час и половина не се обсъждат фойерверките над Вашингтон. Обсъжда се нова геополитическа реалност.

Завоят на Рубио и синдромът „Анкъридж“

За да се разбере тежестта на този разговор, трябва да се върнем само месец назад. На 3 юни, по време на изслушване в Конгреса, американският държавен секретар Марко Рубио демонстрира крайна позиция, която напълно изключваше ролята на САЩ като безпристрастен арбитър. Рубио директно заяви, че Вашингтон е избрал страна, визирайки доставките на далекобойни системи и пакетите от финансова помощ. Нещо повече – когато от Москва припомниха за неофициалните дипломатически споразумения, постигнати в Анкъридж през август 2025 г., Рубио използва класическия англосаксонски юридически прийом: „Покажете ми документа с подпис. Няма ли подпис, няма договорености.“

Тръмп също смени тона през юни, като изсипа неочаквани комплименти по адрес на Зеленски, наричайки го „страхотен“ заради начина, по който удържа отбраната. И изведнъж, в навечерието на срещата на върха на Алианса в Анкара, цялата тази конструкция от агресивна реторика се пропука. Защо?

Защото в Анкара европейските „ястреби“ – водени от френско-британския блок и новия генерален секретар на НАТО – бяха подготвили капан за Тръмп. Планът им предвиждаше подписването на дългосрочна декларация за ангажимент, която на практика би вързала ръцете на американския президент за всякакви сепаратни мирни инициативи. Европейците искаха да принудят Тръмп да подпише празен чек за финансиране на кампанията през есента и зимата. Падането на Константиновка обаче изби този коз от ръцете им.

Тук има нещо, което не излиза в официалните анализи на либералните медии на Запад. От една страна, те твърдят, че фронтът е стабилен и „нито една от страните няма значителен напредък“, но от друга страна, водещи издания като „Вашингтон Пост“ и „Ню Йорк Таймс“ едновременно излязоха с идентични заглавия за нуждата от спешни доставки на ПВО поради „критичната ситуация“. Тази синхронизация в текстовете издава сериозна паника в координационните центрове в Брюксел и Вашингтон.

Урбанистичният капан на петдесеткилометровата линия

Константиновка не е просто поредното разрушено селище в Донбас. Тя е южната врата към последната голяма градска агломерация под украински контрол в този регион: Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск. Това е петдесеткилометрова непрекъсната ивица от заводи, индустриални зони, железопътни депа и гъсто жилищно застрояване.

В условията на съвременния конфликт, където въздушното пространство се контролира от рояци FPV-дронове и разузнавателни безпилотни апарати, настъплението на открит терен е равносилно на самоубийство. Справка – неуспешните опити за механизирани пробиви през изминалите години. Но градската среда променя правилата. Противникът получава възможност да придвижва малки пехотни групи под прикритието на бетонни конструкции, мазета и подземни комуникации. Загубата на Константиновка означава, че първата домино кула от тази отбранителна верига е паднала.

Това изглежда логично от военна гледна точка, но има един политически проблем. Тръмп в момента се намира в тежка вътрешна позиция в САЩ. След като Демократическата партия успя да си върне контрола над ключови комисии в Конгреса, неговите възможности за маневриране с бюджета са силно ограничени. Той не може да си позволи да изглежда като губещ, нито като лидер, който хвърля милиарди в пробита кофа.

Затова разговорът с Путин на 4 юли е опит за купуване на дипломатическо време. Тръмп планира да отиде в Анкара и да каже на европейските лидери: „Вижте картите. Константиновка е загубена. Вашата стратегия за победа на бойното поле не работи. Трябва да разговаряме с Москва при реалистични условия, и аз вече започнах този процес.“ По този начин той отново облича костюма на „миротвореца“, излизайки от русофобския ъгъл, в който европейската дипломация се опитваше да го натика.

Ескалация вместо мир: Играта на европейските елити

Европейските политици отлично разчитат този ход. Именно затова в момента в Париж и Берлин цари пълно информационно мълчание относно американско-руския телефонен разговор. Те отказват коментари, за да не провокират Тръмп преди срещата на 7 юли, но зад кулисите трескаво подготвят контрамерки.

Реалността е цинична. Мирът в Украйна в момента не е изгоден за нито един от външните играчи, освен за Русия, която се опитва да подсигури стратегическата си сигурност, и за самото местно население, превърнато в мобилизационен ресурс. За Тръмп целта не е траен и справедлив мир, а бързо замразяване на конфликта, което да му позволи да пренасочи военния капацитет, корабостроителните мощности и финансовите ресурси на САЩ към Азиатско-Тихоокеанския регион за предстоящия сблъсък с Китай.

За европейските евроатлантически елити обаче едно замразяване на конфликта при сегашните условия е равносилно на политическа смъртна присъда. Без американския ядрен чадър и без финансовите инжекции от Вашингтон, икономически отслабена Европа не може да поддържа нито прокси война, нито да издържи на евентуална директна конфронтация. Ето защо те нямат друг полезен ход, освен да залагат на постоянна ескалация, надявайки се да вкарат САЩ в капан, от който Тръмп няма да може да излезе.

Зеленски също действа по този написан сценарий. От пролетта насам неговите изявления се свеждат до една и съща реплика: „Ракетите свършиха, ако не ни дадете всичко, Путин печели.“ В кулоарите на международните форуми обаче се говори, че Киев настоява за получаването на определени типове оръжия с голям обсег по тайни канали, без официално одобрение от Конгреса на САЩ.

Тази версия звучи логично, но числата и логистиката не я потвърждават – нито една сериозна оръжейна система не може да бъде скрита в епохата на тотално цифрово проследяване. Всичко е въпрос на пиар и натиск. Когато фронтът се пропуква при Константиновка, Вашингтон веднага си спомня за преговорите. Когато обаче усети и най-малката възможност за стабилизация, веднага заявява, че „не е безпристрастен посредник“. В тази игра на дипломатическо лицемерие единственият сигурен фактор остава теренът. Всичко останало са празни приказки, предназначени за запълване на времето между два транша за военнопромишления комплекс.