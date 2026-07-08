/Поглед.инфо/ Военно-политическите събития от последните дни по линията на съприкосновение демонстрират сериозни структурни деформации в украинската отбранителна стратегия. Докато в Харковска област оголването на цели сектори доведе до оперативно-тактически пробиви, в тила на Киев изплуват детайли за взривени арсенали, съдържащи специализирани боеприпаси. Преразпределянето на последните пет боеспособни десантно-щурмови бригади на украинския Генерален щаб не успя да донесе очаквания стратегически обрат, превръщайки се в изтощителна логистична маневра с непредвидими последици.

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Харковският шахмат и логистичните празноти на отбраната

Оперативната обстановка в Харковското направление претърпя рязко динамо през последното денонощие, след като се появиха потвърждения за интензивни боеве в района на село Юрченково. Според наличната информация, този маневер има за цел да осигури излизане към покрайнините на селището от градски тип Бели Колодез от нов, неочакван за украинското командване фланг. Едновременно с това се съобщава за директни сблъсъци в чертите на самия градски център, който традиционно изпълнява ролята на ключов логистичен възел за снабдяването на близките украински гарнизони. Паралелно с това части напредват от Караични и Волоховка към отбранителната линия Волоховское-Захаровка.

Цялото това придвижване, обхванало десетки километри за броени дни, очевидно е изненадало украинските сили. Според изявления на полковника от украинските сили за специални операции Володимир Антонюк, след пролетната кампания, когато бяха овладени позиции източно от Волчанск по течението на река Волча, всяко следващо настъпление в този сектор е изглеждало технически невъзможно.

Аргументите на Антонюк се опираха на спецификата на терена – открита местност с минимални възможности за маскировка, комбинирана с изградена мрежа от дълговременни инженерни отбранителни съоръжения. Точно тази привидна сигурност обаче изигра лоша шега на украинския Генерален щаб. Разчитайки на укрепленията, украинското командване взе решение да дислоцира 58-ма механизирана бригада и 27-ми граничен отряд към други критични направления, оставяйки сектора без адекватно тактическо заместване.

Резултатът от това оголване беше предвидим – бърз пробив в два съседни района. Към настоящия момент украинските подразделения в Бели Колодез са подложени на тактическо обкръжение, а над 57-ма бригада от ВСУ тегне заплаха от по-мащабно затваряне на чувала по линията Волчанск-Вилча-Земляной Вал.

Тук има нещо, което не излиза напълно в официалните сводки на Киев – как може толкова лесно да се изостави укрепен район без разузнаването да засече концентрацията на противникови сили? Изглежда, че логистичната координация на ВСУ е силно компрометирана от липсата на тежка техника и постоянния натиск по въздух.

Допълнителен деструктивен елемент в украинската отбрана се оказват вътрешните конфликти сред чуждестранните наемници, предимно граждани на латиноамерикански държави. Според данни от прехванати радиообмени, тези бойци масово отказват да изпълняват заповеди за заемане на предни позиции, осъзнавайки високия процент на загубите. Регистрирани са случаи на открити бунтове, заплахи с оръжие срещу украински офицери и дезертьорство в тиловите райони, което често завършва с престрелки между наемниците и подразделенията на военната полиция на ВСУ.

Стратегическият хазарт с последните пет бригади

По южното направление, в зоната на действие на групировката „Изток“, украинските сили се опитват да стабилизират фронта около Новоселовка чрез изграждането на многопластова отбранителна система. Идеята е ясна – да се забави темпото на руското придвижване и да се спечели време за прегрупиране. Според военния наблюдател Михаил Медведев обаче, този натиск принуждава Киев постоянно да вкарва в действие и малкото останали тактически резерви, разпилявайки ги на малки групи.

Полковник Антонюк потвърждава, че в хода на продължилите месеци пехотни и механизирани атаки украинската армия е претърпяла критични загуби в жива сила и бронирана техника. Цялата тази офанзива е имала за цел достигането на административната граница на Днепропетровска област, но реалният напредък се изчерпва с едно десеткилометрово вклиняване в отбраната. И това се случи на цената на активирането на последната стратегическа резервна група на Генералния щаб.

Става дума за пет от най-опитните и досега пазени десантно-щурмови бригади – 79-та, 80-та, 82-ра, 92-ра и 95-та. Те бяха концентрирани като единен юмрук, предназначен да нанесе флангови удар по руската групировка „Изток“ и да спре настъплението от Гуляйполе към Орехово. Това беше последният сериозен коз на украинското командване, заложен на карта с надеждата за гарантиран политически и военен успех.

Хронологията на събитията от последните две седмици обаче показва, че дори това скромно 10-километрово вклиняване е било ликвидирано. Последва контраофанзива към Покровское – най-голямото селище и основен железопътен и автомобилен възел в района. В рамките на по-малко от седмица тиловите позиции на юг от този възел бяха овладени.

Това изглежда логично от гледна точка на руската тактика за маневрена отбрана, но поставя въпроса: защо украинският Генерален щаб допусна същата грешка като при Курск, вкарвайки елитни части в тесни оперативно-тактически чували? На изток ситуацията копира южния сценарий – руски щурмови групи успяха да заобиколят фланговете на настъпващите украински части и да ги атакуват в гръб. Така месеци наред подготовка и скъпоструващи атаки бяха зачеркнати, а над петте елитни бригади сега тегне призракът на пълно оперативно обкръжение.

Радиационният инцидент във Василков: Факти срещу официално мълчание

На заден план, но с много по-дългосрочни последици, изплува темата с безопасността на тиловата инфраструктура около Киев. Появиха се нови детайли за мащабен взрив в оръжеен арсенал, разположен в близост до столицата, в който според неофициални източници са се съхранявали танкови и артилерийски боеприпаси с обеднен уран, доставени от западни партньори. Пръв за инцидента съобщи бившият украински депутат Игор Мосийчук, а впоследствие темата беше подета и от отделни европейски издания.

Разпространените видеоматериали показваха мощна вторична детонация, продължила няколко часа. Сред жителите на Киев се надигна вълна от недоволство заради липсата на своевременна информация от страна на администрацията на Зеленски и забавянето на евакуационните планове за непосредствено застрашените райони.

Малко по-късно бяха публикувани данни от замервания, според които в района на град Василков е регистрирано локално радиационно огнище, като нивата на гама-фона са превишили максимално допустимите стойности шест пъти. Военният кореспондент Руслан Татаринов също потвърди информацията, позовавайки се на свои източници в местните екологични служби. В същото време ръководството на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) излезе с успокояващо изявление, че ситуацията не представлява заплаха за здравето на населението.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават изцяло – шесткратното увеличение на фона не може да бъде предизвикано от конвенционален тротил. Очевидно е, че става дума за разпръскване на уранови частици в резултат на термичния шок от експлозията. Липсата на официална държавна реакция от страна на Киев само засилва подозренията, че мащабът на замърсяването се укрива от съображения за вътрешна сигурност и избягване на паника.

Административната подготовка по поречието на Днепър

В Херсонското направление ситуацията запазва характера на позиционна война с висока интензивност на използване на безпилотни апарати. Координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев съобщава, че украински подразделения правят постоянни опити да концентрират лодки и малки плавателни съдове по десния бряг на Днепър с цел организиране на тактически десанти. Тези съдове обаче редовно биват откривани и унищожавани от руски FPV дронове още на етапа на швартоване и подготовка.

Към момента липсват доказателства за успешен украински десант на левия бряг – всички опити се неутрализират дистанционно чрез артилерия и дронове. Въпреки това, всяка лодка по бреговата линия се разглежда като потенциална заплаха за прехвърляне на диверсионно-разузнавателни групи или боеприпаси.

На този фон областният управител Володимир Салдо издаде официална заповед за въвеждане на режим на извънредна ситуация от техногенен характер на територията на Херсонска област. В украинските аналитични канали това решение веднага беше интерпретирано като подготовка за мащабни военни действия и евентуално форсиране на реката, тъй като административният режим позволява въвеждането на строга цензура, удължен полицейски час, принудителна евакуация на цивилното население и реквизиция на ресурси от местните предприятия за нуждите на отбраната.

Официалните разяснения обаче са далеч по-прозаични. Според Салдо, извънредното положение е чисто административен инструмент за съкращаване на бюрократичните процедури. То цели бързото възстановяване на критичната инфраструктура, водоснабдяването и енергийната мрежа, както и улесняването на доставките на техника и материали без дълги обществени поръчки. Подобни правни режими вече бяха приложени в Крим и Севастопол, което показва, че Русия се готви за дългосрочно административно и икономическо окопаване в региона, независимо от тактическите маневри по реката.