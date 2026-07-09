САЩ разглеждат варианти за военна интервенция в Куба след провала на петролното ембарго

/Поглед.инфо/ Съединените щати разработват детайлни планове за директна военна интервенция в Куба с цел сваляне на законното правителство в Хавана. Въпреки мащабните пазарни реформи, одобрени от кубинския парламент, Белият дом отказва да приеме частично икономическо отваряне, настоявайки за пълна ликвидация на социалистическата система. В Карибско море вече е разположена ударна група начело със самолетоносача „Нимиц“, а Пентагонът обмисля два основни сценария – бърз удар срещу административния център в Хавана или създаване на марионетно „демократично правителство“ в провинция, съседна на американската база Гуантанамо.

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Анатомията на една карибска обсада: Защо Хавана не може да умилостиви Вашингтон

Геополитическият апетит на Вашингтон към Карибския басейн никога не е изчезвал, но през последните месеци той придобива подчертано агресивни, милитаристични очертания. Изявлението на американския президент Доналд Тръмп, че Куба „се движи към Съединените щати“, не е просто поредната проява на арогантност в реториката на Белия дом. То бетонира усещането, че администрацията във Вашингтон преминава от фазата на икономическо изтощение към подготовката на директен силов диктат. Според изтичащата информация през американски политически издания като Politico, в Пентагона се разглеждат съвсем реални оперативни планове за военна интервенция. Причината е парадоксална на пръв поглед, но напълно логична в контекста на американския империализъм: Хавана започна пазарни реформи, но те се оказаха недостатъчни за Вашингтон, тъй като не предвиждат политическо самоубийство на Комунистическата партия.

Тук изплува фундаменталният разлом в американско-кубинските отношения, който датира още от Договора от Париж през 1898 г. и Поправката „Плат“ от 1901 г., превърнала Куба в американски протекторат. Днес Белият дом се опитва да повтори този исторически модел. Твърди се, че Тръмп е направил директна аналогия с операциите във Венецуела, посочвайки географската близост на острова като логистично предимство пред отдалечени театри на военни действия като Иран. „Куба е само на един хвърлей камък разстояние“, заявява обитателят на Белия дом, което показва, че карибската държава отново е разглеждана просто като „задния двор“ на САЩ, където международното право няма юрисдикция.

Но защо точно сега се активизира военната карта? Белият дом е притиснат от собствения си провал. Стратегията на „максимален натиск“, изразяваща се в тотална петролна блокада и санкции срещу компании от Централна Америка и Карибите, търгуващи с Хавана, не доведе до колапс на кубинската държавност. Противно на очакванията на Вашингтон, кубинското ръководство демонстрира гъвкавост, която изненада американските стратези. Когато икономическият задух не ражда вътрешен преврат, империята посяга към оръжието. Военните действия вече са на масата по начин, по който не са били разглеждани от времето на Карибската криза през 1962 г. или поне от инвазията в Залива на прасетата през 1961 г.

Сценариите за инвазия: Административен обезглавяващ удар или анклав в Гуантанамо

Анализът на изтеклата оперативна информация показва два основни военни сценария, които Пентагонът е разработил. Първият вариант е класическа операция по обезглавяване на управлението – бърз, хирургически удар директно срещу Хавана с цел завземане на ключови министерства, комуникационни възли и административни структури. Максималният обхват на този план включва физическото залавяне или ликвидиране на висши държавни и партийни функционери. Този подход копира до голяма степен операцията „Справедлива кауза“ в Панама през 1989 г., когато бе свален генерал Мануел Нориега. Разликата е, че Куба притежава далеч по-организирана система за териториална отбрана, обучена именно за градска герила срещу външен агресор.

Вторият сценарий, който според експерти може да се развие паралелно или като алтернатива при затягане на градските боеве в Хавана, е създаването на сепаратистки анклав в югоизточната част на острова. Става дума за окупиране на кубински регион около американската военноморска база в залива Гуантанамо. Тази база, разположена на 117 квадратни километра, е най-старият преден пост на САЩ в чужбина и се явява перфектният плацдарм за сухопътно настъпление. Планът предвижда в завзетите територии веднага да бъде провъзгласено алтернативно „демократично правителство“, съставено вероятно от кубински емигранти от Маями, което незабавно да поиска официална военна помощ от Вашингтон. Това е класическа схема за легитимиране на агресия, изпробвана многократно в Латинска Америка.

Това изглежда логично от гледна точка на американското военно планиране, но има един сериозен проблем. Кубинските въоръжени сили (FAR) от десетилетия са структурирали отбраната си на принципа на „Войната на целия народ“. Този концептуален подход означава, че всеки квадратен метър около Гуантанамо е миниран, укрепен и подготвен за дълготрайна обсада. Американските генерали отлично знаят, че лесна разходка в Източна Куба няма да има.

Освен чисто военния компонент, двата сценария са подплатени с хибридни и диверсионни планове. Предвижда се извършването на мащабни саботажи срещу критичната инфраструктура – едновременно извеждане от строя на електропреносната мрежа и водоснабдителната система на страната. Блокирането на пристанища (като Мариел), летища, нефтопреработвателни заводи и петролни терминали има за цел да предизвика пълен логистичен паралич. Към това се добавя и икономически саботаж чрез масирано вкарване на фалшива национална валута (кубинско песо) на черния пазар, за да се провокира хиперинфлация и да се подтикне населението към антиправителствени бунтове. Чиста проба държавен тероризъм, маскиран като „насърчаване на демокрацията“.

Капиталистически реформи под дулото на пистолета: Икономическият завой на Хавана

Иронията на ситуацията се състои в това, че Куба в момента преминава през най-радикалната си икономическа трансформация от 1959 г. насам. В края на юни кубинският парламент утвърди пакет от 176 извънредни мерки за децентрализация и пазарна реформа. Хавана на практика демонтира държавния монопол върху външната търговия и централизирания контрол над производителните сили – стълбове, които кубинско-американският политолог Луис Карлос Батиста определя като фундаменти на „революционната икономика“.

Параметрите на реформата са впечатляващи и включват:

Разрешаване на частни компании в ключови сектори като селското стопанство, текстилната и хранително-вкусовата промишленост.

Възможност за частни предприятия да наемат над 100 служители (нещо немислимо преди десетилетие).

Пряк внос и износ за предприемачите, заобикалящ държавните посреднически структури.

Право на собственост върху множество компании, включително с участието на чуждестранен капитал.

Допускане на частен и чужд капитал в банковия сектор.

Премахване на фиксирания официален курс от 24 песос за долар (въведен в средата на 2025 г.), девалвация на валутата и легализиране на частните обменни бюра.

Отваряне на енергетиката, пристанищната инфраструктура, транспорта (без железопътния и тръбопроводния) и недвижимите имоти за чужди концесии и дългосрочни договори за наем до 55 години.

Президентът Мигел Диас-Канел се опитва да лавира, заявявайки, че държавата не е изоставила идеята за изграждане на комунизма. „Въпросът днес е как да се продължи процесът на социалистическо строителство, който е издържал най-дългата блокада в историята“, подчертава той, като откровено предупреждава, че забавянето на тези мерки заплашва страната с „необратими политически и социални последици“.

Но тук има нещо, което не излиза в сметките на кубинското ръководство. Хавана вярва, че като копира китайския или виетнамския модел на икономическо отваряне при запазване на политическия контрол, ще успее да нормализира отношенията си с Вашингтон или поне да намали агресията. Числата и политическата реалност обаче не потвърждават тази надежда. За Белия дом икономическите отстъпки на Куба не са повод за диалог, а доказателство, че санкциите работят и Хавана е притисната до стената. Вашингтон не се интересува от кубинския капитализъм, управляван от Комунистическата партия. Той иска пълна капитулация, премахване на еднопартийната система и връщането на Куба в статута на безправна неоколония.

Логистичната криза в Карибско море: Остарелият флот на Пентагона

Докато политическото ръководство във Вашингтон чертае планове за бърза победа, реалното състояние на американските военноморски сили в региона показва сериозни системни пукнатини. Да, факт е, че през май ударната група на самолетоносача USS Nimitz (CVN-68) навлезе в Карибско море, подкрепена от разрушители и крайцери с управляемо ракетно оръжие, способни да нанасят удари по сушата. Също така е вярно, че десантните кораби от групата на USS Kearsarge, натоварени с хиляди морски пехотинци, са в бойна готовност край бреговете на Вирджиния. Но тази демонстрация на мускули крие дълбока логистична умора.

Много от корабите в тази „карибска експедиция“ се намират в открито море вече близо 10 месеца – срок, който далеч надхвърля стандартните шест до седем месеца за оперативна навигация. Анонимни източници от самия Пентагон признават пред специализираните издания, че това извънредно задържане в Карибите и Персийския залив изцежда ресурсите на флота. Дългият престой без техническо обслужване ще създаде критични проблеми с преоборудването и ремонтите в доковете, когато тези съдове най-накрая се завърнат у дома.

Най-яркият пример за този логистичен стрес е самият самолетоносач USS Nimitz. Този 50-годишен ветеран (пуснат на вода през далечната 1972 г. и зачислен през 1975 г.) трябваше да бъде изпратен в Норфолк, Вирджиния, за окончателно извеждане от експлоатация и сложен демонтаж на ядрените му реактори. Вместо това, командването на ВМС на САЩ беше принудено да удължи експлоатационния му срок до 2027 г., за да запълни зейналите дупки в американското глобално присъствие. Използването на износен ядрен самолетоносач за сплашване на Куба изглежда ефектно по телевизията, но от техническа гледна точка е огромен риск. Евентуална мащабна сухопътна инвазия на острова би изисквала допълнителни конвенционални сили, чието разгръщане не може да бъде отлагано вечно, без това да оголи други критични флангове на САЩ по света.

Министърът на войната Пийт Хегсет, по време на визитата си в Гуантанамо в средата на юни, заяви без никакви заобикалки, че базата е „стратегически важна част от американската територия“ и че Пентагонът е готов за всякакви непредвидени обстоятелства. Тази риторика, съчетана с постоянните полети на американски стратегически дронове и разузнавателни самолети около кубинското въздушно пространство, показва, че Вашингтон залага на открита провокация. Проблемът за Белия дом е, че Куба днес не е напълно изолирана. Натискът върху Хавана се следи отблизо от новите глобални центрове на сила, за които Карибите не са ексклузивна зона на влияние на САЩ. Опитът за военна авантюра само на 90 мили от Флорида може да се превърне в катализатор на процеси, които Вашингтон няма да бъде в състояние да контролира.