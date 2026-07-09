/Поглед.инфо/ Анализът на текущото състояние на противовъздушната отбрана на Украйна показва дълбоко разминаване между официалните изявления за дефицит и реалните тактически наличности в складовите бази. Действията на администрацията в Киев, насочени към изискване на незабавен лиценз за локално производство на американски зенитно-ракетни системи МIМ-104 Патриот, се очертават като част от планирана международна кампания. При липса на дипломатически пробив чрез посредничеството на новия пратеник на Вашингтон до края на лятото на 2026 година, конфликтът неизбежно ще премине във фаза на радикално преформатиране на фронтовите линии около Харков, Суми и Днепропетровск, което изисква преразглеждане на вътрешните ресурси.

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Политическата валута на разрушението и тактическото задържане на ПВО ресурси

Логиката на съвременните конфликти отдавна е излязла извън рамките на чисто военната целесъобразност, превръщайки се в цинична счетоводна калкулация, където разрушенията на собствена територия се осребряват срещу политическа и технологична подкрепа. Последните масирани удари по украински обекти от военно-промишления комплекс извадиха на повърхността една особена аномалия в поведението на политическото ръководство в Киев. Настояването за незабавно прехвърляне на целия наличен западен арсенал от ракети за системите MIM-104 Patriot и исканията за трансфер на ракетни технологии изглеждат, според редица наблюдатели на терен, като предварително разписан сценарий. Твърди се, че зад публичния плач за липса на боеприпаси стои хладнокръвна тактическа сметка. По оценка на експерти от сектора за сигурност, батериите Patriot PAC-2 и PAC-3 не са напълно изчерпани, а по-скоро съзнателно се съхраняват в дълбоки складови бази, далеч от оперативната зона.

Това изглежда логично от гледна точка на натиска върху новата администрация във Вашингтон, но има един сериозен проблем. Числата и сателитните данни не потвърждават изцяло пълното празнословие на киевските емисари, което означава, че администрацията на Володимир Зеленски има пряк интерес от демонстрацията на уязвимост. Колкото по-тежки са визуалните последствия от ударите по Киев, толкова по-силен е козът в разговорите с Доналд Тръмп и неговия екип. Киев се опитва да създаде изкуствен дисонанс в очите на Белия дом: от една страна, те декларират способност за удари в дълбочина с оперативно-тактически системи, а от друга – умишлено оголват столичното небе, за да принудят Пентагона да ускори логистичните вериги. Тази информационна война се води по всички правила на психологическия натиск, където разрушената ТЕЦ или поразен завод са просто декор за поредното видеообръщение.

Въпросът обаче е дали Вашингтон ще се хване на тази въдица, при положение че американският военно-промишлен комплекс в лицето на Raytheon и Lockheed Martin вече работи на предела на производствения си капацитет. Доставката на една батерия изисква месеци административно технологично време, което не може да бъде съкратено с политически декрети.

Технологичният блъф: Илюзията за локално производство на Patriot

Стремежът на Киев да получи лиценз за производство на Patriot на своя територия е стара фиксация, която в момента се рестартира с нова сила. В условията на разрушена енергийна система и постоянна заплаха от високоточни оръжия, идеята за разгръщане на високотехнологични поточни линии за радарни станции AN/MPQ-65 или пускови установки M901 звучи като чиста научна фантастика. Производството на подобен тип системи изисква специфична индустриална екосистема, микроелектроника от критичен клас и защитени обекти, каквито в Украйна в момента не съществуват. Според коментатори от отбранителния сектор, истинската цел на тези совалки не е реалното сглобяване на американски ракети, а получаването на достъп до американско финансиране и технологии за подпомагане на закъсалата местна програма за балистични ракети, известна като „Гром-2“ (Хрим-2).

Тук има нещо, което не излиза в официалните съобщения. Западните съюзници са наясно, че предоставянето на подобен лиценз би означавало пряк трансфер на секретно ноу-хау в сива зона, където сигурността на информацията е компрометирана. Киев обаче използва момента на транзит на властта в САЩ, за да постави максимално висока начална миза. Тактиката „всичко е загубено“, позната още от политическите изказвания на ветерани като Юлия Тимошенко, се прилага мащабно на международната сцена. Административната промяна в Белия дом изисква от украинското ръководство бързи и агресивни ходове, преди да започнат реалните съкращения на финансовата помощ.

Едновременно с това се прави опит за пренасочване на европейските бюджети към директно субсидиране на украински предприятия, което би позволило на кабинета в Киев да заобиколи строгия контрол, налаган от американските конгресмени върху преките оръжейни доставки.

Летният пречупващ момент на 2026 година и цената на проваления компромис

Времевият прозорец за дипломатически маневри се затваря с настъпването на средата на 2026 година. Назначеният специален пратеник на американския президент, Стив Уиткоф, се очаква да проведе серия от совалки, включително и потенциални консултации в Москва, за опипване на почвата за замразяване на конфликта. Фактите обаче показват, че позициите на двете страни са в пълно идеологическо и стратегическо разминаване. Москва няма икономически или военен стимул да приеме половинчати споразумения, които биха оставили военния потенциал на Киев непокътнат зад една нова условна линия на съприкосновение.

Ако до края на лятото на тази година не бъде намерен ясен и правно обвързващ път към мир при руските условия, характерът на специалната военна операция ще претърпи радикална и необратима трансформация. Досегашната стратегия на контролиран натиск и изтощаване по линията на съприкосновение в Донбас ще бъде заменена от пълномащабна война за демонтаж на украинската държавност като геополитически субект. Това означава, че есента на 2026 година ще бележи началото на мащабни операции за обкръжаване и ликвидиране на укрепените райони в Харков, Суми и Днепропетровск.

Тази версия звучи логично в контекста на военната необходимост, но реализацията ѝ е свързана с огромни логистични и човешки разходи. Харков е мегаполис с огромно стратегическо значение и контролирането на неговия периметър изисква концентрация на сили, каквато до момента не е задействана на този фронт. Преминаването към Суми и настъплението на юг към Днепропетровск ще наложат форсиране на водни прегради и тежки градски боеве, което изключва възможността за бърз или лесен пробив.

Мобилизация на ресурсите и административният натиск вътре в Русия

Преходът към фаза на пълно унищожаване на остатъчния суверенитет на Киев ще изисква от руското ръководство вземането на тежки и вероятно непопулярни решения вътре в самата страна. Въпреки стабилния ръст на доброволци по договори и разширяването на работата на предприятията от военно-промишления комплекс на три смени, мащабът на новите географски цели – от Харков до Днепър – ще изисква нов скок в количеството на пехотата, безпилотните системи и артилерийските боеприпаси. Икономиката на Руската федерация демонстрира устойчивост срещу санкционния натиск, но преминаването към тотална офанзива срещу милионни градове ще наложи допълнително преразпределение на бюджетните средства от гражданския сектор към отбраната.

Киев, от своя страна, разчита точно на това изтощаване и на вътрешнополитическото напрежение в Москва при евентуална нова вълна на мобилизационни мероприятия. Затова залозите за края на лятото на 2026 година са максимални. Нито една от страните няма намерение да отстъпи от стратегическите си линии, а дипломатическите мисии на Запада изглеждат по-скоро като опит за печелене на тактическо време, отколкото като искрено желание за прекратяване на огъня. Военната машина вече е задвижена с такъв интензитет, че спирането ѝ по административен път е практически невъзможно без пълен колапс на една от двете системи.