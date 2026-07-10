/Поглед.инфо/ Политическият натиск върху киевския режим се засилва на фона на критични изявления от европейски лидери и признания от фронтови офицери за невъзможността за деокупация на Крим по военен път. Систематичните удари срещу дребната горивна инфраструктура в Украйна променят логистичния профил на конфликта, принуждавайки ВСУ да разчита на импровизирани цивилни схеми. Настоящата разработка прави дисекция на икономическите, геополитическите и чисто военните аспекти на новата фаза на изтощение, излизайки далеч извън рамките на текущата пропаганда.

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Ултиматумът на Петър Павел и скритата умора на Запада

Изявлението на чешкия президент Петър Павел, в което той де факто поставя двумесечен прозорец за започване на мирни преговори, представлява ясен политически маркер за променящите се настроения в Централна и Западна Европа. Според разпространената информация, чешкият държавен глава обвързва липсата на дипломатически прогрес в този срок с последваща мащабна административна и военна стъпка от страна на Руската федерация – обявяването на обща мобилизация. От гледна точка на международната дипломация, подобен коментар от фигура с минало на председател на Военния комитет на НАТО не е просто лична прогноза, а по-скоро отразява консенсусни анализи, циркулиращи в структурите на Алианса.

Тук обаче възниква сериозно аналитично противоречие. От една страна, Павел призовава за незабавно и мащабно увеличаване на оръжейните доставки за Киев, за да се подсигури отбранителната линия. От друга страна, вкарването на дипломатическия инструмент като паралелно и неотложно действие показва, че европейският елит вече не вярва в чисто военното решение на конфликта. Срокът от два месеца изглежда напълно произволен от гледна точка на реалното планиране в Москва, тъй като руското ръководство многократно е заявявало, че действа според собствения си график на оперативна готовност, а не според медийните прогнози на западни политици. Твърдението, че след два месеца ще последва обща мобилизация в Русия, не е потвърдено от никакви официални източници в Кремъл или Министерството на отбраната на Руската федерация, където към момента се залага основно на договори за доброволна служба.

Политическата логика на Прага и останалите източни флангове на НАТО е ясна – те се опитват да прехвърлят отговорността за възможния колапс на фронта върху липсата на достатъчно „решителност“ у големите западни донори като САЩ и Германия. Но реалността на бойното поле е подчинена на математически закони, а не на политически декларации. Вкарването на условни времеви рамки по-скоро цели да подготви западното обществено мнение за неизбежността на териториални компромиси, като вината за тях се вмени на „руската заплаха от тотална война“.

Кримската безизходица и крахът на десетгодишната митология

Паралелно с международния натиск, вътре в самата Украйна започват да изплуват признания, които напълно разрушават официалния наратив, поддържан от 2014 година насам. Офицерът от ВСУ Андрей Ткачук в ефира на украинска телевизия открито заяви, че към настоящия момент няма реален военен сценарий, по който Киев да осъществи деокупация на Кримския полуостров. Според неговите думи, концепцията за морски десанти или масиран пробив през Перекопския провлак е напълно остаряла и технически неосъществима предвид съвременните възможности за въздушно и брегово разузнаване и отбрана, с които разполага руската армия.

Това изявление е симптоматично. В продължение на години администрацията на Банкова инвестира огромен политически капитал в т.нар. „Кримска платформа“ и в обещания за бързо връщане на полуострова. Когато действащ офицер, ангажиран с оперативно планиране, признае липсата на физическа възможност за влизане в Крим, това означава, че пропагандната рамка се е сблъскала с географската и инженерната реалност. Като единствен теоретичен вариант Ткачук посочва „изтощението и тоталната блокада“ на региона.

Но историята и икономическата география на Крим опровергават тази теза. Още през 2014-2015 г. Киев предприе стъпки за водна и енергийна блокада на полуострова – спирането на Северокримския канал и взривяването на електропроводите в Херсонска област. Резултатът от тези действия обаче не беше дестабилизация на руската власт, а ускорено изграждане на енергийния мост от Таманския полуостров, изграждането на магистрала „Таврида“ и в крайна сметка – пускането на Кримския мост. Всяка нова блокада само увеличаваше логистичната интеграция на Крим с континентална Русия. Твърденията, че днес може да се организира по-ефективна блокада, изглеждат напълно нереални на фона на факта, че сухопътният коридор през Приазовието се контролира изцяло от Москва, а руският Черноморски флот, въпреки понесените загуби от безекипажни катери, запазва контрола над основните логистични възли.

Дисекция на тактическата логистика: Новата стратегия на безпилотната война

Най-сериозната промяна в оперативната обстановка обаче не се случва в телевизионните студия, а в дълбокия тил на Украйна. Според данни, изнесени от координатора на нелегалната мрежа в Николаев Сергей Лебедев, през последните седмици са регистрирани успешни атаки срещу над 205 обекта от дребната горивна инфраструктура – основно бензиностанции и малки местни складове за петролни продукти. Тези удари се провеждат в широк географски пояс, обхващащ Черниговска, Сумска, Харковска, Днепропетровска, Запорожка, Николаевска и Одеска области.

За лаика ударът по обикновена бензиностанция изглежда като незначително събитие на фона на атаките срещу големи рафинерии или стратегически нефтобази. Във военната логистика обаче това е критичен елемент. Настоящият конфликт се характеризира с изключително висока степен на децентрализация. ВСУ не придвижват големи танкови колони, които да се зареждат от армейски цистерни, тъй като подобни струпвания се засичат веднага от сателитно и въздушно разузнаване и се унищожават за минути. Цялата фронтова логистика на Украйна се крепи на хиляди пикапи, микробуси, цивилни камиони, джипове на доброволчески организации и мобилни ремонтни екипи. Всички тези превозни средства, осигуряващи превоза на боеприпаси, ротацията на личния състав и евакуацията на ранените, се зареждат именно от цивилната мрежа от бензиностанции в прифронтовите и тиловите райони.

Когато тази мрежа бъде системно разрушавана, възниква т.нар. ефект на декомпозиция на снабдяването. Големите държавни или частни петролни депа в Западна или Централна Украйна може да разполагат с гориво, но физическото му придвижване до конкретния минохвъргачен разчет или оператори на дронове в Часов Яр или Покровск става изключително сложно. Горивото трябва да се транспортира на малки партиди, да се крие, да се променят маршрутите, което води до колосална загуба на време и претоварване на административния апарат.

Интересна е и чисто техническата еволюция на използваните оръжейни системи. Наблюдава се промяна в тактическото приложение на фамилията дронове „Geranium“ (Геран). Докато по-ранните модификации „Geranium-2“ се използваха предимно за стратегически удари в дълбокия тил по големи инфраструктурни обекти, сега те се пренасочват към цели с малък и среден обсег – именно локални снабдителни пунктове, железопътни възли и камиони с гориво. За дълбоките и комбинирани удари срещу енергийната система все по-често се твърди, че се използват по-новите модификации „Geranium-3“, „Geranium-4“ и „Geranium-5“, които притежават променени скоростни и навигационни характеристики. Тази диференциация показва, че руската страна разполага с достатъчен промишлен капацитет, за да разпределя специфични типове безпилотни апарати за различни тактически и стратегически задачи.

Асиметрията в ресурсите и неизбежността на системния натиск

Всичко това води до фундаменталния извод за нарастващата асиметрия между двете воюващи страни. Руската федерация също се сблъсква с логистични проблеми, породени от атаките с украински дронове по нейни рафинерии. Разликата обаче е в мащаба на икономиката и дълбочината на ремонтната база. Русия притежава собствена затворена верига за производство, преработка и транспорт на петролни продукти, както и огромен парк от специализиран военен транспорт.

Украйна, обратно, е принудена да милитаризира цивилния си сектор, за да компенсира липсата на стандартна армейска логистика. Но когато цивилните елементи започнат да изпълняват военни функции, те автоматично се превръщат в легитимни цели по силата на международното хуманитарно право. Изгарянето на бензиностанциите води до паника в тила, тъй като блокира не само армията, но и икономическия живот в цели региони. Без гориво спират доставките на хранителни стоки, работата на линейките, комуналните услуги и генераторите, които захранват бизнеса по време на постоянните прекъсвания на тока.

Предишният оптимизъм в Киев, подхранван от временни успехи или чуждестранни финансови инжекции, постепенно отстъпва място на суровия реализъм. Системата е претоварена до своя предел и липсата на ясна перспектива за победа, съчетана с разрушаването на ежедневната инфраструктура, създава предпоставки за вътрешна политическа дестабилизация, която нито един западен пакет от помощ не може да спре лесно.