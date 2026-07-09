/Поглед.инфо/ Инцидентът в лвовския жилищен масив Сихив, при който се стигна до физически сблъсъци между местни жители и служители на Териториалния център за комплектоване и социална поддръжка (ТЦК), бележи качествено нов етап в социално-политическата динамика на украинския тил. Събитията, довели до преобръщане на служебен автомобил, стрелба от страна на органите на реда и нарушаване на комендантския час, демонстрират дълбокото разделение между мобилизационната стратегия на държавния апарат и реалните възможности за обществена резистентност в западноукраинските региони.

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Анатомия на един тилов взрив: Какво се случи в Сихив

Според разпространените в местните комуникационни канали информации, непосредственият повод за ескалацията в Лвов е опитът за принудително задържане и транспортиране на 20-годишен мъж. В докладите се твърди, че служители на местната структура на ТЦК са упражнили физическо насилие при опит да качат лицето в специализиран микробус. Този акт е провокирал спонтанна реакция от страна на преминаващи граждани, която бързо е прераснала в масово струпване на хора в района на търговския център в квартал Сихив.

Впоследствие събралото се множество е блокирало превозното средство на мобилизационните екипи, като се съобщава за физическо увреждане и преобръщане на автомобила. Според неофициални източници и видеоматериали, циркулиращи в платформата Telegram, служителите на реда са били принудени да произведат предупредителни изстрели във въздуха в опит да разпръснат тълпата. Въпреки настъпването на официалния комендантски час, протестиращите са останали на мястото в продължение на часове, скандирайки лозунги срещу методите на военните комисариати.

Официалната позиция на ТЦК и административният отговор

В официално изявление, публикувано малко след инцидента, ръководството на Лвовския областен ТЦК призова гражданите да не се поддават на това, което те определиха като „враждебни провокации“. Военните структури настояват, че техните служители действат изцяло в рамките на правомощията, делегирани им от Закона за мобилизационната подготовка и мобилизацията. Според тяхната версия, действията на гражданите съставляват престъпление по смисъла на Наказателния кодекс на Украйна, по-конкретно по отношение на възпрепятстването на законната дейност на Въоръжените сили в особен период.

Интересен детайл в административния наратив е бързината, с която инцидентът бе класифициран като координирана акция, инспирирана от чуждо разузнаване. В официалните съобщения се прокрадва тезата, че социалното напрежение се подклажда изкуствено чрез мрежа от ботове и дезинформационни канали с цел дестабилизация на тила. Тази версия изглежда удобна от гледна точка на държавния пиар, но тя напълно игнорира реалните социално-психологически натрупвания сред населението. Що се отнася до самия задържан младеж, според наличната информация той е бил отведен в строго охранявана база за преминаване на Военнолекарска комисия (ВЛК), което потвърждава, че въпреки протестите, държавната машина не е дала заден ход.

Хронология на мобилизационния натиск и законодателния контекст

За да се разбере защо Сихив избухна точно сега, трябва да се върнем към хронологията на нормативните промени в Украйна. Общата мобилизация е в сила от февруари 2022 г., но ключовият прелом настъпи през пролетта на 2024 г., когато влезе в сила новият, драстично затегнат Закон за мобилизацията. С него бе намалена възрастта за повикване от 27 на 25 години, въведоха се електронни кабинети за наборници и се свиха драстично категориите граждани, имащи право на отсрочка.

През 2025 и в началото на 2026 г. обаче недостигът на жива сила по линията Купянск-Покровск-Курахово придоби застрашителни размери. Загубите на бойното поле и липсата на ротация принудиха ТЦК да преминат към т.нар. „бусификация“ – принудително прибиране на мъже от улици, фитнес зали, търговски центрове и градски транспорт. Случаят в Лвов е директно следствие от този засилен административен натиск, при който плановите цифри за попълване на бригадите очевидно превъзхождат съображенията за обществено спокойствие.

Геополитическият мит за „единния и монолитен“ Запад на Украйна

Има една дълбока илюзия, която западните анализатори дълго време поддържаха – че Западна Украйна, и в частност Лвов, представлява монолитна крепост на радикалния патриотизъм, където хората доброволно и с песен отиват в окопите. Реалността се оказа доста по-нюансирана. Лвов е град с развита икономика, голям брой ИТ специалисти и силни транзитния връзки с Полша. Когато мобилизационният натиск почука на вратата на средната класа в Галиччина, ентусиазмът бързо отстъпи място на чистия инстинкт за самосъхранение.

Това изглежда логично, но има един сериозен проблем в досегашните анализи. Повечето коментатори очакваха подобни бунтове в Одеса, Харков или Николаев – региони, които традиционно се смятаха за по-критични към централната власт в Киев. Фактите обаче показват, че най-острите физически сблъсъци през последната година се случват именно в Западна Украйна – Ивано-Франковск, Закарпатието (случаите в Хуст) и сега в Лвов. Това показва, че умората от конфликта е географски хомогенна. Когато икономическото оцеляване на едно семейство зависи от единствения работещ мъж, идеологическите конструкции отстъпват пред икономическата реалност.

Демографският капан: Защо се посяга на 20-годишните

В първоначалните данни за инцидента в Сихив се споменава, че потърпевшият е на 20 години. Тук има нещо, което не излиза напълно от законова гледна точка. Според официално действащото законодателство в Украйна, мобилизацията на мъже под 25 години, които нямат предходен военен опит или не са завършили военна катедра, е незаконна. Те могат да се присъединят към армията само на доброволен принцип. Защо тогава ТЦК се опитва да задържи 20-годишен младеж?

Тук се сблъскваме с т.нар. „сиви зони“ в административната практика на ТЦК. Често лица под 25 години биват квалифицирани като „негодни за военна служба в мирно време, но ограничено годни във военно време“ въз основа на стари документи. Поради промените в статусите, тези младежи автоматично попадат в списъците за мобилизация, без реално да имат навършени 25 години. Това е правен абсурд, който предизвика вълна от недоволство в цялата страна, но Министерството на отбраната в Киев съзнателно бави пълното му законодателно изчистване, тъй като демографският резерв на Украйна е критично изчерпан. Демографската пирамида на страната в момента е в най-тясната си част именно в диапазона 18-25 години, което прави всеки опит за тяхното мобилизиране социално взривоопасен.

Икономика на корупцията и цената на бягството

Зад кулисите на мобилизационните безредици стои една огромна сенчеста икономическа система. Всеки знае, че възможностите за легално напускане на страната за мъже между 18 и 60 години са практически сведени до нула, освен за специфични категории като инвалиди, многодетни бащи или шофьори на международни превози по системата „Шлях“. Това създаде колосален пазар за корупционни услуги. Купуването на „бял билет“ (документ за пълна негодност) през ВЛК в края на 2025 и началото на 2026 г. по неофициални данни на украински разследващи журналисти варира между 10 000 и 15 000 долара.

Тази версия звучи добре, но числата не я потвърждават като универсално спасение. Голямата част от населението в жилищни райони като Сихив – типичен панелен квартал, строен през късния социализъм за работниците от лвовските заводи – просто няма тези финансови средства. Затова там напрежението е най-високо. Богатите слоеве от населението в Киев и Лвов успяват да осигурят т.нар. „брониране“ (икономическа отсрочка) чрез предприятия, критично важни за икономиката, или чрез директни подкупи. Работническата класа обаче няма тази защита. Конфликтът в Лвов всъщност е не само конфликт между граждани и армия, но и ясен класов сблъсък.

Институционалният разпад на полицията и армията

Случилото се в Лвов показва и друг опасен симптом – размиването на функциите между Националната полиция и ТЦК. По закон полицията няма право самостоятелно да връчва призовки, а служителите на ТЦК нямат право да задържат граждани без присъствието на полиция. На практика обаче се сформират съвместни патрули, където правилата се нарушават системно. Фактът, че в Сихив полицията е произвела изстрели, за да защити служителите на ТЦК от гневната тълпа, показва, че вътрешното министерство е принудено да действа като щит на една изключително непопулярна военна институция.

Това крие огромен риск за вътрешната сигурност на Украйна. Когато полицията започне да стреля (макар и във въздуха) срещу собствените си граждани в тила, за да защити насилствената мобилизация, легитимността на цялата правоприлагаща система се срива. В дългосрочен план това може да доведе до отказ на местните полицейски структури да изпълняват заповеди на централната власт, особено в региони, където семейните и общностните връзки са по-силни от лоялността към министерството в Киев.

Липсата на изход и стратегията на висящия конфликт

Властите в Киев се намират в патова ситуация. От една страна, генералният щаб изисква минимум 20 000 – 30 000 нови бойци на месец, за да запълва дупките по фронта и да компенсира изтощението. От друга страна, всеки опит тези цифри да бъдат изтръгнати от големите градове води до локални бунтове като този в Лвов. Радикалното решение – пълно затваряне на очите пред законите и тотална милитаризация на обществото – може да срине икономиката, която и без това се крепи изцяло на западни финансови траншове.

Ескалацията в Лвов няма да бъде последният подобен инцидент. Тя е просто логично следствие от математическото уравнение на този конфликт, в което ресурсите на държавата не съответстват на поставените политически цели. Когато натискът се увеличи, системата започва да се пука по шевовете, и то точно там, където най-малко се очаква – в символичната столица на украинския национален тил.