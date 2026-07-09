Ормузкият капан: Иран и САЩ се върнаха към военния сценарий след провала на петролните лицензи

/Поглед.инфо/ Решението на Доналд Тръмп да обяви сключеното на 17 юни споразумение за прекратяване на огъня с Иран за „привършено“ бележи поредния рязък обрат в близкоизточната архитектура на сигурност, задействайки незабавна паническа вълна на глобалните енергийни пазари. След координираните атаки срещу логистични центрове на Пети флот в Бахрейн и Кувейт и реципрочното отнемане на американския генерален лиценз за търговия с ирански суров петрол, регионът навлиза в режим на контролирана военна ескалация, управлявана от икономически интереси.

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Меморандумът от 17 юни – хроника на предизвестената смърт

Големият парадокс на т.нар. „примирие“ между Вашингтон и Техеран, запечатано с меморандума за разбирателство от 17 юни 2026 година, се състоеше в това, че то не почиваше върху политическо съгласие, а върху временен икономически бартер. Тогава Белият дом направи нещо, което изглеждаше немислимо за администрацията на Тръмп – Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде специален генерален лиценз, разрешаващ транзакциите с ирански петрол. В замяна Техеран пое ангажимента да „отблокира“ Ормузкия проток и да гарантира свободното преминаване на търговския флот.

Тази схема обаче просъществува едва десет дни. На 27 юни американските военни нанесоха първите „решителни удари“ по ирански обекти след атака срещу търговски кораб. Тогава експертната общност масово твърдеше, че примирието не е нарушено, а се намира в рамките на „допустимия тактически обмен на удари“. Но балансът беше твърде крехък. Зад привидното политическо споразумение прозираше неспособността на двете системи да поддържат дългосрочен компромис, тъй като за вътрешните им публики всяка отстъпка изглеждаше като недопустима капитулация.

През последните 24 часа ситуацията претърпя качествена промяна, преминавайки от фазата на разузнавателно-диверсионни ужилвания към открита силова конфронтация. Американският президент Доналд Тръмп директно определи преговорите с Техеран като „загуба на време“ и нарече иранското ръководство „купчина измет“. Тази реторика, макар и обичайна за неговия стил, сега бе придружена от реални административни и военни действия, които де факто анулират икономическата основа на сделката от юни.

Ракетният шахмат в Бахрейн и Кувейт

Повод за острата реакция на Белия дом станаха масираните удари, за които се твърди, че са нанесени от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) срещу ключови американски военни съоръжения в Залива. Според информации, разпространени от агенция Tasnim, под обстрел са попаднали пристанището Салман в Бахрейн – основната база и зона на отговорност на Пети флот на ВМС на САЩ, както и военновъздушната база „Али ал-Салем“ в Кувейт. Допълнително беше потвърдено свалянето на тежък разузнавателно-ударен дрон MQ-9 Reaper, за който се предполага, че е извършвал мисия по прехващане на ирански оръжейни доставки в международни води.

От иранска страна операцията бе артикулирана като неизбежен реванш за по-ранните американски въздушни нападения. Цялата верига от събития обаче започна по-рано същата седмица, когато в Ормузкия проток бяха атакувани два големи танкера – катарският „Ал Рекайят“ и саудитският „Ведян“. Вашингтон веднага прехвърли отговорността върху Техеран, позовавайки се на разузнавателни данни от Ройтерс, според които ирански бързоходни лодки са открили огън по съдовете. Доха и Рияд подкрепиха американската версия, което даде формален повод на Централното командване на САЩ (CENTCOM) да задейства мащабен план за възмездие.

Отговорът на Пентагона бе брутален по своите мащаби. Според NBC News, американската авиация и флот са поразили над 80 цели в Южен Иран с прецизно насочвани боеприпаси. Сред унищожените или повредени обекти се посочват над 60 патрулни лодки на IRGC, мобилни системи за противовъздушна отбрана, радарни станции за брегово наблюдение и пускови установки за противокорабни ракети. Равносметката показва, че този сблъсък далеч надхвърля рамките на рутинните погранични инциденти.

Финансовият залог и „Проливът на Шрьодингер“

Реакцията на глобалните енергийни пазари бе мигновена и напълно предвидима. Веднага след изявлението на Тръмп за прекратяване на преговорите, фючърсите за петрола сорт Brent за септември скочиха с 6,53%, заковавайки се на нива от 79 долара за барел на лондонската борса ICE. Американският лек суров петрол (WTI) повтори абсолютно същия процентен ръст от 6,53%, достигайки 75,03 долара. На пазара на природен газ в Европа ситуацията беше още по-динамична – на нидерландския хъб TTF цените прехвърлиха 580 долара за хиляда кубически метра, отчитайки дневен ръст от над 5%.

Тук обаче възниква един детайл, който икономическите анализатори често пропускат в бързината си да опишат паниката. Числата показват, че пазарът реагира не толкова на самите военни удари, колкото на официалното отнемане на генералния лиценз от страна на OFAC. Това означава, че иранският петрол, който в продължение на три седмици легално се подготвяше да навлезе на световния пазар и да натисне цените надолу, отново е блокиран в терминалите на остров Харк.

Това ни води до концепцията за „пролива Шрьодингер“, формулирана от местни наблюдатели. Ормузкият проток се намира в политическа суперпозиция – той е едновременно отворен и затворен. За Вашингтон свободното корабоплаване е фундаментална догма на глобалната търговия, която те са длъжни да поддържат с оръжие. За Техеран обаче, контролът над този тесен морски път (широк едва 21 мили в най-тясната си част) е единственият реален лост, чрез който могат да превърнат своята регионална икономическа изолация в световен проблем. Иран не може да си позволи просто да върне статуквото на свободно преминаване, без да получи трайно премахване на санкциите, защото в противен случай губи единствената си разменна монета.

Корпоративните кукловоди зад кулисите на войната

Анализът на Игор Юшков от Фонда за национална енергийна сигурност разкрива по-дълбокия слой на тази криза, който няма нищо общо с идеологическата борба между ислямската теокрация и американската демокрация. Истината е, че навлизането на ирански суровини на международния пазар е икономическа катастрофа за американските шистови производители и големите западни енергийни корпорации. Притокът на евтин ирански петрол неизбежно срива цените на горивата, намалява маржовете на печалба и прави редица дълбоководни и високотехнологични проекти на Запад нерентабилни.

В този смисъл настоящата ескалация изглежда по-скоро като резултат от успешен натиск от страна на петролното лоби в САЩ и геополитическите интереси на Израел. Кабинетът на Бенямин Нетаняху в Тел Авив от самото начало наблюдаваше меморандума от 17 юни с крайно подозрение, опасявайки се, че икономическото облекчение ще позволи на Техеран да стабилизира вътрешната си икономика и да засили финансирането за своите прокси мрежи по границите на Израел. Сега, когато Тръмп лично затвори вратата за дипломация, израелското ръководство получава точно това, което искаше – връщане към политиката на „максимален натиск“.

Но дали Тръмп наистина е приключил с преговорите? В самото си изявление той остави малка вратичка, отбелязвайки, че няма нищо против неговият екип да продължи контактите, въпреки че той самият го смята за загуба на време. Това е класически дипломатически прийом, целящ да покаже сила пред американските избиратели, докато зад кулисите каналите за комуникация през Оман остават отворени.

Ядреният възел и невъзможният компромис

Фундаменталният проблем, който прави всяко дългосрочно споразумение между САЩ и Иран практически невъзможно, е въпросът за обогатения уран. Както отбелязва политологът Михаил Карягин, натрупаните запаси от уран в иранските центрофуги в Натанз и Фордо са основният и единствен реален стратегически актив на Ислямската република. Техеран може да преговаря за броя на инспекциите на МААЕ, за техническите ограничения на нивата на обогатяване (дали да е до 3.67%, 20% или 60%), но пълното предаване на тези запаси на трета страна се разглежда от иранския елит като безусловна капитулация.

От друга страна, Вашингтон изисква точно това – необратимо и проверимо демонтиране на иранската ядрена инфраструктура. САЩ искат сигурност, че Техеран никога няма да премине прага за създаване на бойна глава, докато Иран иска да запази възможността за бърз „пробив“, който да служи като възпиращ фактор срещу външна инвазия. Тези две позиции са логически несъвместими.

Към това трябва да добавим и факта, че иранският външен министър Абас Арагчи изрично декларира, че Иран няма да води преговори под заплаха. Изявлението на Тръмп дойде именно като реакция на тази иранска неотстъпчивост. В момента двете държави са блокирани в класическа спирала на ескалация, където всяко действие изисква още по-силно противодействие, за да не се покаже слабост.

Въпросът, който остава без отговор в този сложен геополитически пъзел, е докъде е готов да стигне Вашингтон. Военното присъствие на САЩ в Близкия изток в момента не е намалено ни най-малко, въпреки частичните ротации на самолетоносачи. Ако Техеран отговори на американските удари с пълно и физическо затваряне на Ормузкия проток чрез миниране или масирано използване на противокорабни ракети „Нур“, Пентагонът ще бъде принуден да премине към следващата фаза на оперативния план – директни удари по командните центрове във вътрешността на Иран. А това вече няма да бъде просто спор за цената на барела, а пълномащабна регионална война, чиито контури все още изглеждат твърде размити.