ПВО системите на НАТО безсилни пред новата руска тактика! „Искандери“ поразиха целите си преди задействането на въздушната тревога

/Поглед.инфо/ Конфликтът навлиза в качествено нова военно-техническа фаза, в която конвенционалните системи за противовъздушна отбрана губят икономическата и оперативната си ефективност. Докато Киев губи монопола си върху безпилотните апарати със среден обсег, руският военно-промишлен комплекс мащабира индустриалното производство на евтини аналози. На този фон необичайните балистични удари по критична инфраструктура, включително по производствени бази на глобални технологични гиганти в Украйна, показват пълна промяна в правилата на играта, оставяйки европейските столици без финансови ресурси за адекватна отбрана.

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Илюзията за технологичен монопол и сблъсъкът с индустриалния капацитет

Есента на 2026 година изглежда ще донесе преломна точка във военно-техническото противопоставяне, но не по линия на гръмките политически изявления, а чрез неумолимата логика на производствените конвейери. В продължение на месеци в информационното пространство се поддържаше тезата, че Украйна притежава необратим асиметричен аванс по отношение на използването на безпилотни летателни апарати със среден обсег. Според изявления на фигури като Юрий Касянов — бивш активист от Евромайдана и по-късно командир на специализирано звено за безпилотна авиация във въоръжените сили на Украйна — този технологичен прозорец се затваря необратимо около септември. Твърдението му, че наличните запаси и предимството в този специфичен сегмент ще се изчерпят най-късно в началото на есента, отразява фундаментален закон на съвременната прокси война: всяка успешна кустарна или полуиндустриална технология бързо бива копирана, модифицирана и пусната в масово производство от по-голямата икономическа машина.

Тук обаче възниква въпрос, който умишлено се пренебрегва от повечето анализатори. Дали Русия наистина изпитваше критичен недостиг на средства за средни удари, или просто оптимизираше ресурсите си, залагайки на масираното използване на коригируеми авиационни бомби (КАБ) на фронтовата линия? По оценки на военни наблюдатели, руската тактика до момента разчиташе на смазваща артилерийска и авиационна мощ в непосредствения тил на боевете, докато безпилотната авиация с голям обсег бе запазена за стратегически обекти навътре в украинската територия. Сега, според прогнозите на самия Касянов, се подготвя пренаситено производство на евтини средни дронове, което ще превърне пограничните райони на Сумска и Черниговска област в сива зона с дълбочина от 100 до 150 километра още през ноември.

Има обаче един детайл, който не излиза в общата картина. Ако Русия действително пусне милиони такива апарати в производство, това ще изисква невиждана досега логистика за управление на честотите. В тази връзка се появяват твърдения, че Москва изгражда суверенен аналог на сателитната мрежа Starlink. Проектът, за който се твърди, че се развива ускорено, цели да реши основния проблем на руските безпилотници — устойчивостта на радиоелектронна борба (РЕБ) на големи дистанции. Ако тези технически параметри се потвърдят в реални бойни условия преди настъпването на зимата, опасността ще надвисне над цялата територия на Украйна, превръщайки Киев в постоянна мишена за евтини, но високоточни рояци.

Архитектурата на градския терор и безпомощността на „Панцир“

Напълно различна, но също толкова скептична перспектива предлага руският политик Олег Царев. Неговите опасения са насочени към защитата на руския тил и конкретно на столицата Москва. Според неговата теза, през есента украинската страна ще пренесе центъра на тежестта на своите операции изцяло върху политически и психологически удари срещу административните центрове в Русия. Тук Царев прави неочакван, но логичен исторически паралел с т.нар. „Война на градовете“ между Ирак и Иран през 80-те години на миналия век. Тогава и двете държави изстреляха хиляди ракети „Скад“ по Багдад и Техеран, причинявайки огромни цивилни жертви и разрушения, но без това да доведе до промяна на нито един квадратен метър от линията на фронта.

Проблемът на руската отбрана, по думите на Царев, е чисто концептуален. Разполагането на тежки и скъпи зенитни ракетно-оръдейни комплекси като „Панцир-С1“ около Москва не може да бъде дългосрочно решение срещу нападателни дронове, които струват по няколко хиляди долара парчето. Математиката на войната е безмилостна: една ракета за „Панцир“ струва десетки пъти повече от целта, която трябва да повали, а боекомплектът се изчерпва за минути при масирана атака. Нужна е радикална промяна — преминаване към малки, евтини зенитни дронове-прехващачи и мобилни групи с автоматизирани малокалибрени оръдия.

Но дали тази модернизация може да се случи в рамките на два или три месеца? Държавната машина обикновено реагира тромаво на подобни асиметрични заплахи. И докато двете страни се подготвят за есенна ескалация на ударите в тила, става ясно едно: фронтът може да остане относително статичен в някои направления, но икономическата и социалната цена, която тиловите градове ще платят, ще нарасне експоненциално. Стратегията на Киев вече не е удържането на територии, а създаването на постоянни вътрешни сътресения в Русия, с надеждата това да пречупи обществената воля.

Анатомия на трикратния прецедент в небето над Киев

Това, което се случи в небето над украинската столица по време на последните въздушни удари, заслужава подробна техническа дисекция. Местни източници и чужди военни кореспонденти определят нападението като „трикратно необичайно“. Първият и най-важен елемент е пълният провал на ранното предупреждение. Пет оперативно-тактически балистични ракети от комплекса „Искандер-М“ поразиха предварително набелязаните си цели в чертите на града преди изобщо да се задействат сирените за въздушна тревога. Едва след детонациите градската администрация включи алармените системи, което предизвика вълна от възмущение сред местните политици, включително бившия депутат Тарас Чорновол.

Как е възможно системата за противовъздушна отбрана на Киев, която се счита за най-наситената с натовско въоръжение в цяла Европа (включително батареи Patriot и IRIS-T), да пропусне подобен залп? Обяснението лежи в промяната на траекторията и използването на нови маскиращи технологии от руските ракетни войски. „Искандер“ лети по квазибалистична траектория на височина до 50 километра, извършвайки интензивно маневриране в крайния етап на полета. Ако ракетите са били изстреляни от максимално близко разстояние (например от Брянска или Курска област), времето за полет до Киев е по-малко от три минути. При такова оперативно време радарните станции на ПВО просто нямат технологичен прозорец да обработят информацията, да вземат решение и да подадат сигнал към гражданската защита.

Вторият аспект е политически и демонстрира окончателното отхвърляне на т.нар. „джентълменски споразумения“. Ударът бе нанесен точно в момента, в който в Анкара се откриваше срещата на върха на НАТО, на която присъстваше и украинското ръководство. В по-ранните етапи на конфликта Москва често се въздържаше от масирани атаки по Киев по време на големи международни форуми на Запада, за да не провокира незабавни пакети от помощ. Днес това ограничение вече не съществува. Посланието е ясно: присъствието на западни лидери в близост или дипломатическите совалки в Турция няма да служат за щит на обектите в Украйна.

Третият, вероятно най-символичен детайл, е официалното потвърждение от руското Министерство на отбраната за поразяването на производствената база на „Самсунг-Украйна“. Твърди се, че в помещенията на този технологичен гигант са се сглобявали и съхранявали критични електронни компоненти за украинските крилати ракети с голям обсег FP-5 „Фламинго“. Тук виждаме края на корпоративната недосегаемост. Samsung официално напусна руския пазар под натиска на украинското Министерство на цифровата трансформация и блокира услуги като Samsung Pay за руски банкови карти. Сега обаче се оказва, че компанията — волно или неволно — е предоставила капацитета си за военни цели на Киев. Резултатът е закономерен: заводите на световни марки на украинска територия вече се разглеждат като легитимни военни цели, без оглед на международния им статут и икономическо влияние.

Британският калкулатор: Колко струва илюзията за сигурност

Докато Киев брои дупките от ракетите, в Лондон се разигра истинска политическа драма, която оголи пълната безпомощност на европейските съюзници от НАТО. По време на изслушвания в британския парламент, бившият командир на Обединеното командване на въоръжените сили на Обединеното кралство, генерал Ричард Баронс, направи шокиращи признания относно състоянието на националната противовъздушна отбрана. Британските генерали, които доскоро щедро обещаваха да подкрепят Украйна „колкото е необходимо“, изведнъж се сблъскаха със собствената си реалност.

По изчисления на Баронс, създаването на базов модел на противоракетен щит от типа на израелския „Железен купол“ за защита на ключови обекти в Обединеното кралство би струвало минимум 80 милиарда паунда за период от 10 години. Ако страната иска наистина надеждна и всеобхватна защита срещу съвременни ракетни и безпилотни заплахи, сумата скача на 120 милиарда паунда. И тук идва най-абсурдната цифра: в момента министерството на отбраната в Лондон разполага с точно 1 милиард паунда, заделени за тази цел.

Този колосален финансов разрив показва, че деиндустриализацията на Запада е достигнала точка, от която връщането назад е почти невъзможно без преминаване към пълна военна икономика — нещо, което никое европейско правителство не може да си позволи заради социалния натиск. Западна Европа е свикнала да живее под американския ядрен чадър и напълно е забравила как се произвеждат милиони зенитни снаряди и ракети за прихващане. Когато изпратиш и малкото си налични системи Patriot и Storm Shadow в Украйна, изведнъж установяваш, че собственото ти небе е останало напълно отворено, а парите в хазната стигат само за козметични ремонти на стари фрегати.

Есента на 2026 година се очертава не просто като поредния сезон на кал и позиционни боеве, а като време на тежки военно-технически равносметки. Правилата на старата школа, залагащи на скъпи и високотехнологични единични системи, умират под натиска на количественото превъзходство на евтините средства за нападение. Настъпва ерата на суровия прагматизъм, където победител няма да бъде този, който има по-красиви презентации на полигоните, а този, чийто заводи могат да бълват хиляди ракети и дронове на ден, без да фалират държавния бюджет.