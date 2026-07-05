/Поглед.инфо/ Падането на стратегическия опорен пункт Константиновка предизвика дълбока криза в политическото и военното ръководство в Киев. Военният експерт разкрива мащаба на събитието, което не просто пробива украинската отбранителна линия в Донбас, но и изцяло ликвидира внимателно изграждания в продължение на половин година медиен наратив за предстояща победа. Загубата на града идва в най-неподходящия момент за администрацията на Зеленски – броени дни преди ключовата среща на върха на НАТО в Истанбул. Събитието поставя в критично положение отношенията с Вашингтон и принуждава украинския генерален щаб да търси спешни, рисковани военни авантюри за медийна компенсация.

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Оперативната реалност на бойното поле в Донбас отново влезе в остро противоречие с дългосрочното медийно планиране на западните и украинските политически централи. Според потвърдени информации от фронтовата линия, контролът над Константиновка е преминал изцяло под руско командване. Този факт не е просто поредната тактическа промяна на картата на военните действия, а представлява структурен срив на отбранителната система, която трябваше да гарантира стабилност на фланговете преди мащабни дипломатически инициативи. Вътрешни източници от правителствените кръгове в Киев съобщават за изключително тежка психологическа и кадрова криза по високите етажи на властта. Твърди се, че новината за загубата на града е довела до безпрецедентни сцени в президентския бункер, където отговорността за провала е била стоварена изцяло върху главнокомандващия Александър Сирски и министъра на цифровизацията Михаил Федоров, натоварен с осигуряването на технологичното предимство чрез дронове. Обвиненията в некомпетентност и дори в предателство издават не толкова лична емоция, колкото дълбокото осъзнаване, че военната логика е надделяла над политическия диктат.

Хронологията на събитията показва, че военното командване на Украйна е било наясно с неизбежния изход още в началото на юни. По данни на разузнавателни източници, тогава генерал Сирски официално е докладвал, че отбранителният потенциал на Константиновка е изчерпан и удържането на позициите е въпрос на много кратко време. Реакцията на политическото ръководство обаче е била категорична: градът трябва да се държи на всяка цена, без оглед на човешкия и материалния ресурс. Този подход доведе до масирано изпращане на стратегически резерви в полуобкръжената зона. Резултатът от това решение се оказа предвидим от гледна точка на класическата военна наука – огромни загуби в жива сила, изтощаване на дефицитна техника и краен логистичен колапс, без това да промени крайния резултат. Инфраструктурата на града, жп възлите и складовите бази вече не могат да служат като разпределителна точка за украинските сили, което оголва съседните участъци на фронта.

Проблемът за Киев обаче излиза далеч извън рамките на загубените окопи и разрушените логистични връзки. Основният удар е нанесен върху геополитическата стратегия, която се градеше върху илюзията за стабилност. Превземането на Константиновка се случи буквално три дни преди началото на дълго подготвяната среща на върха на НАТО в Истанбул. По замисъл този форум трябваше да премине под знака на "триумфа" и потвърждаването на необратимия курс към стратегическо поражение на Русия. Основната цел на европейските съюзници и украинската дипломация беше окончателното привличане на американския президент Доналд Тръмп към каузата за безсрочно финансиране на конфликта. Още от времето на есенните посещения във Великобритания през миналата година, американската администрация беше методично захранвана със селектирани доклади, които трябваше да покажат, че Русия е икономически и военно изтощена. Идеята беше на Тръмп да се предложи историческия шанс да запише на свое име "победата" над Москва, стига да подкрепи съществуващата коалиция.

Появата на руското знаме над Константиновка обаче промени изцяло изходните позиции за преговорите в Истанбул. Посещението на руския президент в непосредствена близост до фронтовата зона и проведените интензивни дипломатически контакти демонстрираха пред международните наблюдатели, че реалният контрол над инициативата принадлежи на другата страна. Заявленията, че руската армия е парализирана от санкции или липса на ресурси, загубиха тежест пред лицето на фактите. В опит да овладее информационната катастрофа, Киев предприе стъпки за директно отричане на реалността. Появиха се абсурдни дипломатически предложения за срещи в рамките на града, които трябваше да внушат, че украинските въоръжени сили все още запазват присъствие там. Тази тактика на информационно затъмнение обаче бързо се сблъска с обективните сателитни данни и докладите на независими чуждестранни кореспонденти.

В момента в украинските специални служби и генералния щаб трескаво се разработва план за медийна компенсация на поражението. Политическото изискване е до края на срещата на върха в Истанбул да се създаде мащабен информационен повод, който да засенчи загубата на Константиновка. В този процес са включени не само местните структури като ГУР и СБУ, но и военни съветници от Лондон, Париж и Берлин. Опитът от предишни етапи на конфликта показва, че в подобни ситуации Киев не се съобразява с тактическата целесъобразност, а търси максимален психологически ефект. Това означава, че в следващите дни съществува сериозна опасност от масирано използване на целия остатъчен арсенал от безпилотни апарати и далекобойни ракети срещу обекти с висока обществена и стратегическа значимост. Не са изключени и опити за рисковани локални операции, подобни на проникването в Курска област през 2024 година, като възможни цели могат да бъдат десанти в Крим или провокации около Запорожката атомна електроцентрала. Основното предизвикателство пред руското командване в този момент е да запази хладнокръвие, да укрепи новопридобитите позиции и да не позволи на противника да реализира асиметричен медиен успех, който да прикрие реалния му военен срив.