/Поглед.инфо/ Общоприетата теза за пазарната ефективност на глобалните хранителни вериги бе поставена под сериозно съмнение от мащабно емпирично проучване, публикувано в научното списание Nature Food. Изследователски екип, обединяващ учени от Университета в Гьотинген и Университета в Единбург, анализира производствените капацитети и логистичните баланси на 186 държави по отношение на седем основни продоволствени групи. Данните показват критична уязвимост на съвременната геоикономическа архитектура: само една държава в света, Гвиана, притежава пълен вътрешен ресурс да покрие самостоятелно потреблението на своето население. Докладът, озаглавен съкратено „Stehl et al.“, демонстрира, че над една трета от суверенните държави разчитат на критичен внос за пет или повече хранителни категории, което при потенциален логистичен натиск превръща теоретичната продоволствена сигурност в дефицит.

Геоикономическата илюзия за глобалната самодостатъчност

Дълги години либералната икономическа мисъл уверяваше, че международното разделение на труда е окончателно решение на недостига на ресурси. Според тази логика липсата на обработваема земя или специфични климатични условия в даден регион се компенсира автоматично чрез пазарните механизми и контейнерния транспорт. Настоящото съвместно изследване на Университета в Гьотинген и Университета в Единбург обаче показва нещо съвършено различно – архитектурата на световното снабдяване е толкова силно централизирана, че по-голямата част от националните икономики функционират в режим на постоянно командно дишане по отношение на калорийния си баланс. Анализът на обемите на селскостопанското производство в седем фундаментални групи – плодове, зеленчуци, млечни продукти, риба, месо, бобови култури (заедно с ядки и семена) и нишестени храни – разкрива дълбоки структурни пробойни.

Парадоксът е очевиден, когато се вгледаме в конкретните числа. Фактът, че единствено Гвиана – малка държава в североизточната част на Южна Америка с население под един милион души – е напълно самодостатъчна във всички седем категории, не е повод за оптимизъм, а за дълбок аналитичен скептицизъм. Той демонстрира, че съвременната индустриална тежест и финансовият капитал не гарантират биологично оцеляване при затваряне на границите. Гвиана разполага със специфично съотношение между огромна територия, ниска гъстота на населението, достъп до улови в Атлантика и мащабни площи с нишестени и бобови култури. Това изглежда логично на хартия, но има един проблем: икономиката на тази страна в момента преминава през дълбока трансформация заради новооткритите офшорни нефтени залежи в блока „Стабрук“, разработвани от консорциума ExxonMobil. Историческият опит от други региони показва, че внезапният приток на петродолари често води до т.нар. „холандска болест“, която бързо унищожава местното селско стопанство за сметка на евтиния внос. Числата от изследването отразяват състоянието на производствената база към момента, но тенденцията може бързо да се пречупи под натиска на суровинния бум.

Логистичният натиск върху големите играчи: Китай, Русия и САЩ

Най-близо до пълния суверенитет, покривайки шест от седемте групи, се намират Виетнам и Китай. Постижението на Пекин е плод на десетилетия целенасочена държавна политика по окрупняване на земята, субсидиране на изкуствени торове и изграждане на масивна напоителна инфраструктура около басейните на Янцзъ и Хуанхъ. В китайския случай обаче пробойната остава в категорията на бобовите растения и маслените култури. Китай е най-големият вносител на соя в света, главно от Бразилия и САЩ, която се използва като основен компонент за фураж в свиневъдството. Без този външен ресурс китайският месодобивен сектор би колабирал в рамките на няколко месеца, което доказва, че дори шест от седем категории не гарантират абсолютна сигурност при блокиране на морските пътища, например през Малакския пролив.

От друга страна, едва една от седем страни на планетата е способна да произвежда достатъчно храна в пет ключови категории. В тази група влизат Руската федерация и Съединените щати. При САЩ проблемът не е в капацитета на заводите за преработка или обработваемата земя в Средния запад, а в структурното преориентиране на фермерските стопанства към монокултури като царевица и соя, силно зависими от експортните пазари, което създава вътрешни дефицити в други специфични сегменти като определени видове плодове и рибни продукти. Подобна геоикономическа логика се наблюдава и при по-стари анализи на Поглед.инфо относно зърнената сделка и Черноморските логистични маршрути, където се видя как прекъсването на релсите и пристанищните терминали незабавно рефлектира върху целия Близък изток.

Русия, въпреки огромните си територии и лидерството в износа на пшеница, също се сблъсква с технологични и климатични ограничения, които не позволяват пълно затваряне на цикъла при плодовете и бобовите култури извън южните региони като Краснодарския край. Това показва, че дори най-големите ядрени и суровинни сили са индустриално зависими от международния обмен на семена, инкубаторни яйца и генетичен материал за млечното говедовъдство – детайли, които често остават скрити зад общите статистически отчети за произведени тонове продукция.

Крахът на регионалната интеграция и зоните на абсолютен дефицит

Данните на изследователския екип от Гьотинген и Единбург, публикувани в Nature Food, нанасят сериозен удар по концепцията за регионалните икономически съюзи като щит срещу глобалните кризи. Авторите специално подчертават факта, че дори в рамките на утвърдени икономически блокове картината остава критична. Например, Съветът за сътрудничество в Персийския залив, който включва едни от най-богатите на капитал държави, е самодостатъчен единствено по отношение на месото, благодарение на мащабни инвестиции в затворени промишлени комплекси за птицевъдство, захранвани с вносен дизел и фуражи. Западноафриканските и карибските съюзи произвеждат достатъчно едва в две категории. Най-тревожният извод е, че нито един съюз от държави в света не е в състояние да си осигури автономно достатъчно количество зеленчуци за своето население. Това означава, че при затваряне на регионалните граници, недостигът на микроелементи и витамини ще се превърне в структурен проблем за броени седмици.

На дъното на тази скала се намират шест държави, които не са в състояние да осигурят нито една от седемте хранителни групи самостоятелно: Афганистан, Обединените арабски емирства, Ирак, Макао, Катар и Йемен. Ако за ОАЕ, Катар и Макао това е съзнателен избор, подкрепен от огромни финансови резерви и суверенен капитал, позволяващ покупка на логистични права навсякъде по света, то за Афганистан, Ирак и Йемен ситуацията е трагична. При тях липсата на вътрешно производство не е географска даденост, а следствие от разрушена инфраструктура – липса на камиони, напоителни канали, заводи за торове и постоянни военни конфликти, които превръщат земеделието в нерентабилно и опасно занимание. Тези страни се намират на постоянно командно дишане, поддържано от хуманитарни доставки или директен внос от единични доставчици.

Проучването ясно дефинира най-голямата пробойна в международната търговия: зависимостта от един-единствен доставчик за повече от 50% от нуждите в дадена категория. Това е класическа точка на пречупване. Когато една държава консуматор разчита на една конкретна тръба, една конкретна жп линия или едно конкретно пристанище в чужбина, всяка промяна в митническите режими, вътрешни стачки или логистичен недостиг на контейнери води до незабавен шок по веригата. Международното сътрудничество и диверсификацията, за които призовават авторите на изследването, звучат като правилна академична препоръка, но в реалния свят на геополитическо противопоставяне държавите все по-често използват храната като икономическо оръжие. Реалността на заводите, дизела и релсите показва, че сигурността не се купува с договори, а се изгражда чрез физическа наличност на ресурси в рамките на националните граници.