Когато Джобс беше уволнен и замина за Русия: Шокиращата история от лятото на 1985 г.

/Поглед.инфо/ Посещението на Стив Джобс в Москва в началото на юли 1985 г. често се опакова в романтични клишета за пропуснати исторически шансове, но суровата икономическа реалност показва съвсем различна картина. Докато Централният комитет на КПСС приема амбициозни директиви за компютърна грамотност на младежта, съветската промишленост се сблъсква с тежки пробойни в производството на собствена микропроцесорна техника. Опитът на тридесетгодишния тогава шеф на Apple да пласира Macintosh в съветската образователна система се разбива не в идеологически различия, а в желязната логика на американския експортен контрол (COCOM) и липсата на валутен ресурс в затихващата съветска планова икономика, която вече трудно издържа натиска на оръжейната надпревара и логистичното осигуряване на Източния блок.

Логистичната пробойна на съветската кибернетика и залогът от Купертино

През пролетта на 1985 година съветското ръководство е принудено да признае, че изоставането в областта на микроелектрониката вече застрашава не просто научно-техническия прогрес, а самата отбранителна способност на държавата. Постановлението на ЦК на КПСС от 28 март 1985 г. за въвеждане на компютърна грамотност в училищата е по същество опит за административен отговор на един дълбок технологичен дефицит. По това време съветските заводи, ангажирани с производството на микропроцесорна техника, умишлено копират архитектурата на IBM и DEC, но се сблъскват с критичен недостиг на прецизни металорежещи машини, чисти стаи и качествени силициеви пластини. Доставките на компоненти по линия на разузнаването и неофициалните канали през Виена и Сингапур не могат да задоволят нуждите на масовото производство.

Именно в този контекст на 4 юли 1985 г. в Института по проблеми на информатиката към Академията на науките на СССР се провежда срещата със Стив Джобс. Американският бизнесмен, който по това време се намира в тежък управленски конфликт в самата Apple, вижда в огромния съветски пазар с милиони ученици и инженери перфектната възможност за мащабна пазарна експанзия. Търговската логика на Джобс е прагматична: ако съветската образователна система се обвърже с операционната система и архитектурата на Macintosh, бъдещите съветски кадри ще бъдат зависими от софтуера на Apple за десетилетия напред.

Позицията на съветската страна, представена от директора на института академик Борис Наумов и заместника му Виктор Захаров, обаче е ограничена от ясни рамки. Протоколите от разговорите показват, че съветските учени се интересуват не просто от внос на готови кутии, а от трансфер на технологии и локализация на производството – нещо, което Купертино не може да предложи по закон. Офертата на Джобс за първоначална доставка на 10-12 тестови машини и организиране на обучителен семинар за 200-250 специалисти през есента на същата година е само тактическо опипване на почвата.

Експортният контрол като геополитическа бариера

Големият проблем на тази сделка не са съветските бюрократи, а Координационният комитет за многостранен експортен контрол (COCOM), контролиран пряко от Вашингтон. Компютрите Macintosh използват 16/32-битови микропроцесори Motorola 68000, които попадат под най-строгите забрани за износ към страните от Варшавския договор. Вашингтон разглежда тези чипове като технологии с двойна употреба, способни да подобрят системите за насочване на съветските балистични ракети и да оптимизират логистиката на съветските заводи за боеприпаси.

Преди кацането си в Москва, Джобс провежда разговори в Париж, където тогавашният вицепрезидент на САЩ Джордж Буш-старши му дава двусмислен съвет да „даде на Русия компютри“. На практика обаче Държавният департамент и ФБР поддържат пълна блокада. Досиетата на ФБР, разсекретени години по-късно, потвърждават, че всяка стъпка на американската делегация в Москва е била подлагана на детайлен отчет. Самият Джобс основателно подозира, че френският адвокат, посредничил за визите и логистиката на пътуването, е свързан със западните или съветските разузнавателни служби.

Семинарът, проведен вечерта на 4 юли в Института, бързо излиза извън рамките на техническата презентация. Според докладите на съветските оперативни работници, в речта си Джобс не просто хвали Macintosh като инструмент за интелектуално развитие, равен по значимост на печатарската преса, но и прави груба политическа грешка, споменавайки фигурата на Лев Троцки. В залата на института присъстват не само учени, но и служители на Пето управление на КГБ, за които цитирането на забранения в СССР комунистически теоретик от устата на американски капиталист е директна провокация. Този детайл незабавно затваря вратите за всякакви по-нататъшни компромиси от страна на съветския апарат.

Краят на илюзиите и суровата равносметка

Числата и последвалите събития напълно задраскват проекта за сътрудничество. През септември 1985 г., по-малко от три месеца след московското посещение, Стив Джобс е отстранен от оперативното управление на Apple след вътрешен преврат, воден от Джон Скъли. Новият борд на директорите в Купертино няма никакво намерение да влиза в рисковани юридически и политически битки с Белия дом за пазар, който не разполага с конвертируема валута.

СССР по това време вече е в капана на спадащите цени на петрола на международните пазари, което ограничава възможностите му за директни покупки на западна техника срещу долари. Малкото бройки Macintosh, които все пак влизат в Съюза през следващите години, пристигат по каналите на Министерството на външната търговия, международни панаири или като целеви доставки за затворени академични институти. Те никога не достигат до масовото съветско училище. Съветската образователна система е принудена да разчита на далеч по-примитивните местни разработки като БК-0010, базирани на остарялата 16-битова архитектура К1801ВМ1, и на внос на 8-битови машини „Правец“ от Народна република България, които използват клонинзи на процесора MOS Technology 6502.

Опитът за сделка от юли 1985 година остава в историята не като предвестник на дигиталната ера в Източния блок, а като илюстрация на това как международните ембарга, логистичните реалности и липсата на промишлен капацитет определят хода на геополитиката много по-силно от визионерските речи на отделни предприемачи.