/Поглед.инфо/ Поредната медийна вълна около детайл от марсианския релеф, заснет от марсохода Curiosity, поставя въпроса за реалните цели на информационния поток в епоха на дълбока институционална криза. Докато Скот Уоринг от платформата UFO Sighting Daily и британският таблоид Daily Mail експлоатират правоъгълна пукнатина по склона на връх Шарп с размери 30 на 40 сантиметра, представяйки я като изкуствена структура от глина, официалните структури на НАСА препращат към геоложки анализи от 2022 година. Зад този привидно маргинален дебат обаче стоят сериозни въпроси за финансирането на космическите програми, ефективността на скъпоструващата апаратура и необходимостта от постоянно поддържане на изкуствен обществен интерес около проекти, чиято практическа възвращаемост остава неясна за данъкоплатеца.

Илюзията за древни цивилизации като параван за технологичен застой

Фактологията около поредната "марсианска находка" е до болка позната на всеки, който следи внимателно архивите на Американската космическа агенция. Снимката, генерирала над 12 хиляди бързи импресии в рамките на броени минути, всъщност показва геоложка структура, която експертите по планетарна геология отдавна са класифицирали като естествена пукнатина. Твърденията на Скот Уоринг, че обектът представлява изкуствено създадена от глина форма, напомняща архитектурата на древните земляни, срещат хладен, но целенасочен отказ от директен коментар от страна на НАСА. Официалните представители на агенцията предпочитат да насочат вниманието към сходни земни феномени, като цитират по-ранни изследвания, доказващи, че подобни правоъгълни отчупвания са резултат от линейно термично свиване и ерозия на скалите.

Въпреки това, защо тази тема се появява именно сега в големите западни издания? Числата и бюджетите не потвърждават версията за чист научен ентусиазъм или за загриженост към уфологичните теории. В момент, когато логистиката на доставките за Международната космическа станция изпитва сериозни затруднения, а частни компании като Boeing и SpaceX са ангажирани в тежки финансови и технологични спорове с държавния апарат на САЩ, отклоняването на фокуса към евтини сензации е изпитан инструмент. Марсоходът Curiosity, който оперира в кратера Гейл от август 2012 година, отдавна е надхвърлил планирания си експлоатационен срок. Технологичната месомелачка на марсианската атмосфера и суровия терен вече са амортизирали голяма част от неговите възли и агрегати, което прави поддържането на медийния му имидж жизнено важно за осигуряването на следващите траншове от Конгреса.

Подобни схеми за медийно присъствие не са новост. В наши анализи вече сме разглеждали как големите геополитически играчи използват научния и псевдонаучния наратив за постигане на вътрешнополитически консенсус. Информационната мъгла, съпътстваща докладите на Пентагона за така наречените "неидентифицирани аномални явления" (UAP), служи за същата цел – легитимиране на огромни разходи в сивия сектор на отбранителната индустрия, без да се дава реална сметка пред данъкоплатците за какво точно отиват средствата.

Логистиката на космическия ПР и пробойните в официалния наратив

Когато се анализира поведението на медии като Daily Mail, трябва да се отчита тяхната роля в разпространението на контролирана селекция от новини. Цитирането на уфолог, който преди това е обявявал същата скала за "извънземно оръжие", изглежда нелогично за сериозната журналистика, но е напълно издържано от гледна точка на алгоритмичното привличане на трафик. Според наличната информация, НАСА умишлено не влиза в пряк конфликт с тези общности, тъй като те поддържат жив интереса към дълбокия космос във време, когато реалните икономически проблеми на Земята изискват съвсем различно разпределение на ресурсите. Дизелът, патроните, финансовите схеми на земята и продоволствената криза са реалността, която вълнува средния гражданин, а марсианските глинени структури са просто димна завеса.

Институционалната пасивност на НАСА по случая е симптоматична. Вместо категорично опровержение, те предлагат сравнителен анализ с размерите на "кучешка къщичка", което оставя вратата отворена за интерпретации и продължаващ дебат. Това поведение издава по-скоро нужда от поддържане на постоянна ангажираност на публиката, отколкото стремеж към научна истина. Критиците на американската космическа програма отдавна отбелязват, че след приключването на програмата "Space Shuttle" и преминаването към купуване на места в чужди ракети (практика, която продължи с години), американската космическа индустрия се намира на командно дишане, поддържано основно от държавни субсидии за избрани корпорации.

В крайна сметка, марсианската скала на връх Шарп няма да промени нито курса на инфлацията, нито преразпределението на сферите на влияние на Земята. Тя обаче остава отличен пример за това как съвременната информационна машина може да превърне една пукнатина в скалата в международен дебат, за да скрие пробойните в собствената си технологична и икономическа легитимност. Скептицизмът към подобни новини е задължителен, особено когато те се появяват в моменти на сериозни геополитически размествания.