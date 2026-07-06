Световното първенство: Бизнесът зад футболните фланелки

/Поглед.инфо/ По време на Световното първенство футболните фланелки се превръщат в символ на идентичност за феновете и важен маркетингов инструмент за спортните марки. Отдавна те не са просто спортно облекло. Емблематични дизайни като тези на Германия (1990), Хърватия (1998) и Италия (2002) са останали неразделна част от историята на турнира.

На настоящото първенство екипите на 48-те държави участници се произвеждат от 13 различни марки. Adidas, Nike и Puma екипират общо 37 национални отбора. За водещите производители Мондиалът е най-важната сцена за представяне на новите си технологии, дизайн и бранд, а подготовката на една фланелка започва години преди турнира.

Продажбите на фланелки бележат силен ръст по време на Световното първенство. Според Adidas това е един от основните двигатели за растежа на футболния им бизнес, като компанията очаква турнирът да допринесе с около 1 млрд. евро допълнителни годишни приходи.

За първи път на Световно първенство участва и китайската марка KELME, която е официален спонсор на националните отбори на Йордания и Босна и Херцеговина. По думите на представител на компанията разработването на официална фланелка за Световното първенство отнема около 10 месеца, включвайки дизайн, съгласуване с федерациите и планиране на маркетинговата кампания.

Съвременните футболни фланелки вече не са просто спортна екипировка, а съчетават спорт, култура и лично себеизразяване. Това с голяма сила важи и за китайските фенове на „краля на спортовете“. Ду Инин от провинция Гуандун е запален колекционер на футболни фланелки. По време на всяко Световно първенство тя не само купува екипа на любимия си национален отбор на Испания, но и попълва колекцията си с фланелки на други отбори с впечатляващ дизайн. По думите ѝ сред колекционерите е напълно обичайно в навечерието на Мондиала да бъдат похарчени няколко хиляди юана за покупката на няколко различни фланелки.

Според наблюденията на Ду Инин границата между футболните фланелки и ежедневното облекло постепенно изчезва. Ако в миналото те са били предимно символ на принадлежност към даден отбор и познания за футбола, днес все по-често се възприемат като моден елемент от ежедневния стил. По думите ѝ жените представляват все по-голяма част от потребителите, като фланелките на националните отбори на Германия, Аржентина и Испания са особено популярни, а някои ги носят дори на работа.