Логистичният сектор на Китай продължава разширяването си и през юни

/Поглед.инфо/ Логистичният сектор на Китай продължава да се разширява през юни, като индексът на логистичната активност достигна 50,6 пункта – с 0,3 пункта повече спрямо май. Това показват последните официални данни на Китайската федерация по логистика и снабдяване.

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Девет от дванадесетте основни подиндекса остават над границата от 50 пункта, а показателите за обем на бизнеса и новите поръчки нарастват за втори пореден месец. Основен принос за растежа има стабилното търсене в производството, особено в секторите на електрониката, телекомуникационното оборудване, транспортното машиностроене и енергийно ефективните домакински уреди.

Потребителската логистика също запазва стабилно развитие, като празничното пазаруване стимулира дейността на търговските вериги, супермаркетите и търговията на едро.