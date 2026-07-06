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Поглед към Китай

През първата половина на годината китайските железници са превозили над 2 млрд. тона товари

/Поглед.инфо/ Според данни на Китайската държавна железопътна група през първата половина на годината по националната железопътна мрежа са превозени 2,015 милиарда тона товари, което представлява ръст от 1,8% спрямо същия период на миналата година.

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През първата половина на годината китайските железници са превозили над 2 млрд. тона товари
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От началото на годината железниците разширяват мрежата от експресни товарни влакове, които се движат по разписание, подобно на пътническите. Най-бързите композиции развиват скорост до 120 км/ч и са предназначени да отговорят на нарастващото търсене на бързи доставки, включително от електронната търговия и превоза на хладилни товари. През първото полугодие са изпълнени 35 800 товарни курса между различните провинции, с които са превозени 38,56 милиона тона товари.

През същия период са подписани 1437 комплексни договора за логистични услуги с общ договорен обем от 1,194 милиарда тона, което спомага за намаляване на разходите и повишаване на ефективността за клиентите. По маршрутите между Китай и Европа са извършени 11 178 товарни курса, което е увеличение с 20% на годишна база.

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