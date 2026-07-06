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Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма на новия президент на Перу Кейко Фуджимори

/Поглед.инфо/ На 6 юли китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма на Кейко Фуджимори, която бе избрана за президент на Република Перу.

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Си Дзинпин изпрати поздравителна телеграма на новия президент на Перу Кейко Фуджимори
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Си Дзинпин посочи, че Китай и Перу са всестранни стратегически партньори, а двустранните отношения поддържат добра тенденция на развитие. Двустранният обмен на високо равнище е постоянен, практическото сътрудничество в различните области е резултатно, а приятелството между двата народа е задълбочено. Тази година се отбелязва 55-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Китай и Перу. Си Дзинпин добави, че обръща голямо внимание на отношенията с Перу и желае заедно с Кейко Фуджимори да удължат традиционното приятелство между двете страни и да водят всестранното стратегическо партньорство между Китай и Перу.

Същия ден китайският зам.-председател Хан Джън изпрати поздравителна телеграма на Луис Галарета, който бе избран за първия зам.-президент на Перу.

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