Китай откри 92 нови международни въздушни карго маршрута през 2026 г.

/Поглед.инфо/ През първата половина на годината Китай е открил 92 нови международни въздушни карго маршрута, които добавят над 210 двупосочни полета седмично, съобщи Китайската федерация по логистика и снабдяване.

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Новите линии включват 41 маршрута до Азия, 38 до Европа, 11 до Северна Америка, както и по един до Южна Америка и Африка. По тях се превозват основно стоки за трансгранична електронна търговия, продукти на високотехнологичното производство, електроника, автомобилни компоненти и други стоки с висока добавена стойност.

Според федерацията Китай продължава ускорено да разширява международната си карго мрежа, като засилва транспортните връзки по основните евразийски коридори и постепенно увеличава броя на далечните междуконтинентални линии.