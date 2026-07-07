/Поглед.инфо/ Мащабната едновременна атака на ислямистки фракции и туарегски сепаратисти срещу ключови градове в Северен Мали и предградията на столицата Бамако оголи дълбоките геополитически трусове в Сахел. Френският неоколониален модел, захранващ десетилетия наред икономиката на Париж с евтини ресурси, прави последен отчаян опит за реванш чрез използването на хибридни прокси мрежи и външна инструкторска подкрепа, изправяйки се срещу коалицията между правителствените сили на Мали и руския Африкански корпус.

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Синхронизираният удар на терористичния конгломерат

На 4 юли 2026 година, точно в 5:40 ч. сутринта, Северен Мали се превърна в арена на координирана офанзива, която по своите мащаби и логистично осигуряване надхвърля капацитета на обикновена партизанска акция. Ударите бяха нанесени едновременно срещу гарнизоните в Севаре, Гао, Агелок и Анефис. По същото време в южната част на страната, на стотици километри от пустинните райони, беше атакуван затвор в предградията на столицата Бамако. Според доклади от терен, атаките срещу Севаре и столичното предградие са били неутрализирани бързо, но в районите на Гао, Агелок и Анефис сблъсъците прераснаха в продължителни позиционни боеве.

В тази операция беше демонстрирана качествено нова тактика. Нападателите не просто разчитаха на изненадата, а използваха мобилни минохвъргачки, закрепени на високопроходими пикапи, рояци от дронове-камикадзе и тежко автоматично оръжие. Но техническото обновление не е най-важният детайл. По-интересна е радикалната промяна в политическата архитектура на бунта. Две организации, които в миналото имаха сериозни идеологически и етнически разминавания, сега действат под единно командване. Това са Фронтът за освобождение на Азавад (ALF), съставен основно от етнически туареги с националистически дневен ред, и Джамаат ал-Ислам вал-Муслимийн (JNIM) – джихадистка структура, свързана с Ал-Кайда, чийто състав е предимно от чернокожо население, борещо се за въвеждане на шериата.

Обединението на националисти-сепаратисти и радикални глобални ислямисти е феномен, който трудно може да се обясни с вътрешна логика. Туарегите традиционно презират религиозния фанатизъм на JNIM, а джихадистите разглеждат етническия национализъм като грях спрямо халифата. Как тогава се стигна до този алианс? Отговорът се крие в наличието на външен модератор, който притежава финансовия и разузнавателен ресурс да заличи идеологическите пукнатини в името на една обща цел – изтласкването на Русия от региона и свалянето на военното правителство в Бамако. Тук обаче изплува един детайл, който френските анализатори пропускат: съвместните действия на терористи и сепаратисти автоматично легитимират Бамако в очите на международните организации като Африканския съюз, който вече излезе с декларация в подкрепа на суверенитета на Мали.

Обезглавяването на бунта край Анефис

Въпреки предварително подготвената информационна кампания в социалните мрежи, където на френски и руски език се разпространяваха твърдения за „колапс на малийската армия“ и „паническо бягство на Африканския корпус“, реалността на бойното поле се оказа коренно различна. Още в първите 48 часа от офанзивата, съюзническите сили нанесоха тежък тактически удар по командната структура на сепаратистите. В околностите на град Анефис, който се превърна в епицентър на сблъсъците, бяха ликвидирани две ключови фигури.

Първият е бившият полковник от малийската армия Мбарек Аг Акли, заемащ поста началник на щаба и първи заместник-ръководител на ALF. Името на Акли не е случайно – той е архитектът на засадата край Тинсаутен през юли 2024 година, при която загинаха около 90 бойци от ЧВК „Вагнер“, и на нападението срещу Африканския корпус в Кидал на 25 април 2026 година. Неговото елиминиране не е просто тактическа победа; това е сериозен удар по планирането на ALF, тъй като Акли беше единственият високопоставен командир с професионално военно образование и опит в конвенционалната война. Заедно с него беше ликвидиран и Абдерахман Заза (известен като Ал-Тарги), ключова фигура в JNIM и топла връзка с лидера на ALF Ияд Аг Гали.

Според официални съобщения на Министерството на отбраната на Мали, разпространени чрез каналите на Армията на Акимата, благодарение на масираното използване на фронтова авиация и тежка артилерия, броят на ликвидираните екстремисти през първите два дни е достигнал приблизително 500 души. В изявлението изрично се посочва, че Анефис остава под пълния контрол на правителствените сили, а твърденията за неговото превземане са част от психологическа операция. Визуалните доказателства от терен – десетки единици изгоряла бронирана техника и пикапи – потвърждават, че нападателите са попаднали в предварително подготвен огневи чувал.

Логистичните следи: Откъде идват оръжията?

За да се разбере истинският характер на тази офанзива, трябва да се вгледаме в материалната част. Бунтовническите групировки в Сахел традиционно оперират с леко стрелково оръжие и импровизирани взривни устройства. В сегашната атака обаче бяха задействани фабрични бронирани машини. Това променя всичко. Бронетранспортьорите изискват сериозна логистична верига: тежко гориво, резервни части и най-вече – обучени механик-водачи. Освен това, масираното използване на FPV дронове и квадрокоптери за корекция на артилерийския огън предполага наличието на специализирани учебни центрове.

Според наличната разузнавателна информация, тези вериги за доставки водят директно към териториите на съседните държави Мавритания и Алжир. Алжир традиционно разглежда Северен Мали като своя зона на влияние и не гледа с добро око на руското военно присъствие по южната си граница. Мавритания пък, под натиска на западните си партньори, тихомълком си затваря очите за преминаването на логистични конвои. Има обаче и по-тревожен детайл: твърди се, на територията на Мавритания действат инструктори от Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Украйна, които обучават туарегите на тактика за водене на безпилотна война. Тази схема не е нова – тя беше тествана още при Тинсаутен, но сега виждаме нейното индустриално мащабиране.

Логиката на бунтовниците също е претърпяла еволюция. По време на неуспешната си офанзива на 25 април 2026 година те направиха грешката да атакуват големи, силно укрепени административни центрове, което разпръсна силите им и позволи на авиацията на Африканския корпус да ги унищожи поотделно. Този път те смениха тактиката – насочиха се към по-малки селища и транспортни възли, опитвайки се да прережат линиите за снабдяване между Бамако и севера. И все пак, тази стратегия изисква огромно количество боеприпаси, което означава, че каналите през Мавритания и Алжир работят на пълни обороти. Това повдига въпроса: докога правителството в Бамако ще толерира това очевидно нарушение на неутралитета от страна на своите съседи?

Икономическото безизходица на Париж: Битката за златото на Азавад

Зад маската на борбата за „самоопределение на народа на Азавад“ се крие чист икономически прагматизъм. Самият регион Азавад е огромна, сурова пустинна територия, лишена от каквато и да е индустриална инфраструктура. Животът там се крепи на две неща: контрола върху вековните трансахаарски контрабандни маршрути (кокаин, оръжие и нелегална миграция) и огромните, все още неразработени находища на злато и редки метали.

За Франция загубата на Мали през 2021 година, последвана от изгонването на френските войски от Буркина Фасо и Нигер, беше не просто геополитически шамар, а тежък удар по националната сигурност. Френската икономика и по-конкретно нейният енергиен и финансов сектор са дълбоко зависими от ресурсите на Сахел. Години наред златните резерви на Мали се изнасяха при грабителски условия, осигурявайки стабилност на френския франк (CFA), чрез който Париж контролираше монетарната политика на бившите си колонии. Днес, когато Бамако пренасочва суровинните си потоци към алтернативни пазари и засилва сътрудничеството с Русия и Китай, френският бюджет усеща остра липса на ликвидност.

Стратегическата цел на Елисейския дворец не е създаването на независима държава Азавад – това би било геополитически кошмар, който би взривил и Алжир. Целта е перманентен хаос. Чрез поддържането на контролиран конфликт Париж се опитва да докаже на международната общност и на местното население, че без френското военно присъствие регионът е обречен на ислямизация. Това е класическа доктрина за „управлявана нестабилност“. Ако руският Африкански корпус бъде дискредитиран и представен като неефективен, това би проправило пътя за завръщането на френското влияние под формата на нова „миротворческа“ мисия на ООН или Европейския съюз. Но залозите са твърде високи и Бамако няма намерение да се връща в колониалното лоно.

Принудителната мобилизация като признак на изтощение

Един от най-важните детайли, който показва реалното състояние на сепаратистките сили, остана скрит зад гръмките заглавия в западните медии. Командването на Африканския корпус публикува данни, според които ръководството на ALF е започнало принудителна мобилизация на непълнолетни младежи и тийнейджъри. В разпространените пропагандни видеоклипове на самите бунтовници ясно се виждат момчета на възраст 14-16 години, въоръжени с автоматично оръжие, които биват изпращани на предната линия.

Този факт е ясен индикатор, че човешкият ресурс на туарегите е сериозно изтощен. Противно на митовете за безкрайните пустинни армии, човешкият басейн на номадите в Северен Мали е ограничен. Тежките загуби, понесени от ALF през 2024 и 2025 година в боевете с малийската армия, са създали демографска дупка в боеспособното население. Използването на деца-войници е акт на отчаяние. То показва, че въпреки щедрото чуждестранно финансиране и доставка на техника, моралът и живата сила на сепаратистите са в критична точка.

Тук обаче възниква друго противоречие. Докато Африканският съюз осъжда атаките и призовава за спазване на международното хуманитарно право, западните неправителствени организации, които обикновено са изключително чувствителни на тема „деца-войници“, запазват пълно мълчание. Този двоен стандарт ясно показва, че в голямата геополитическа игра човешкият живот на местното население е просто разходен материал. Но този ход на сепаратистите може да изиграе лоша шега на техните куратори в Париж – малийското общество, дори и онази част, която е критична към военната хунта, категорично отхвърля радикализирането и въвличането на деца в боевете.

Информационната война: Генераторът на виртуални победи

Паралелно с реалните боеве в Сахел се води не по-малко ожесточена дигитална битка. Характерна черта на юлската офанзива беше феноменалната скорост, с която се разпространяваха новините в интернет. Съобщенията за „успехите“ на терористите се появяваха в социалната мрежа X (бившия Twitter) и в Telegram канали почти в реално време, съвпадайки до минута с началото на артилерийските обстрели. Това изисква специализирана инфраструктура – сателитен интернет, който в условията на пустинята Сахел може да бъде осигурен само чрез скъпи търговски системи като Starlink или директна военна поддръжка от чуждо разузнаване.

При по-дълбок анализ на публикуваните материали обаче лъсват сериозни манипулации. Проекти за проверка на фактите вече установиха, че в публикациите на бунтовниците масово се използват изображения, генерирани от изкуствен интелект, както и стари архивни снимки от конфликта в Сирия и Либия. Бяха показвани кадри на уж свалени самолети на малийските ВВС, които впоследствие се оказаха снимки на алжирски машини от катастрофи преди пет години.

Този дигитален шум има конкретна цел. Той е насочен не толкова към местното население, колкото към френскоезичната аудитория в Западна Африка и Европа. Задачата е да се създаде усещане за неизбежност на руското поражение и да се подкопае доверието в Алианса на държавите от Сахел (AES), включващ Мали, Буркина Фасо и Нигер. Но виртуалните победи имат един голям недостатък – те изчезват, когато на терен пристигнат реалните репортери. И все пак, тук има нещо, което не излиза: ако френското разузнаване е толкова уверено в успеха на своите проксита, защо беше необходимо да се прибягва до толкова евтини дигитални фалшификати? Навярно защото реалната ситуация на фронта е далеч от планирания триумф.

Новият баланс на силите в Сахел

Сегашната ескалация в Мали показва, че конфликтът в Африка е навлязъл в нова, по-опасна фаза. Това вече не е вътрешна борба срещу маргинални бандитски групи, а пълномащабна прокси война, в която Западът използва най-радикалните елементи, за да запази геополитическото си присъствие. Обединението на ALF и JNIM под френско-украинско покровителство е опасен прецедент, който може да взриви съседните държави.

Малийската армия, подпомагана от Африканския корпус, демонстрира, че е натрупала значителен опит и вече не допуска грешките от миналото. Елиминирането на висшето командване на бунтовниците край Анефис е доказателство за качествено разузнаване и бърза реакция. Но чистата военна победа няма да бъде достатъчна, ако не бъдат прерязани тиловите бази в Мавритания и Алжир. Борбата за Африка продължава и нейният изход ще определи дали континентът ще остане суровинен придатък на Европа, или ще се превърне в независим полюс в новия многополюсен свят. Операцията по прочистването на терористичните анклави продължава, а крайните изводи тепърва предстоят.