Индустриите, свързани с изкуствения интелект в Китай, се очаква да отбележат 30% ръст тази година

/Поглед.инфо/ На днешната пресконференция на Световната конференция за изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект, представител от Държавната комисия за развитие и реформа представи най-новите данни за развитието на индустрията на изкуствения интелект и бъдещите очаквания към нея. Индустриите, свързани с изкуствения интелект, отбелязват стабилен растеж по мащаб и ускоряващо проникване на приложения, като са постигнати значителни пробиви в редица ключови показатели.