Пазарът на превозни средства с нови енергийни източници в Китай отбелязва стабилен растеж

/Поглед.инфо/ Според последните официални данни от Китайската асоциация на автомобилната промишленост през периода януари – юни тази година производството, продажбите и износът на превозни средства с нови енергийни източници в Китай показват устойчив растеж. Производството възлиза на 7,438 млн. броя, а продажбите – на 7,446 млн. броя, което представлява ръст съответно от 6,7% и 7,3% на годишна база. През юни продажбите в сектора достигат близо 60% от общите продажби на нови леки автомобили.