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Поглед към Китай

Пазарът на превозни средства с нови енергийни източници в Китай отбелязва стабилен растеж

/Поглед.инфо/ Според последните официални данни от Китайската асоциация на автомобилната промишленост през периода януари – юни тази година производството, продажбите и износът на превозни средства с нови енергийни източници в Китай показват устойчив растеж. Производството възлиза на 7,438 млн. броя, а продажбите – на 7,446 млн. броя, което представлява ръст съответно от 6,7% и 7,3% на годишна база. През юни продажбите в сектора достигат близо 60% от общите продажби на нови леки автомобили.

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Пазарът на превозни средства с нови енергийни източници в Китай отбелязва стабилен растеж
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По отношение на износа, през първите шест месеца износът на автомобили възлиза на 5,096 млн. броя, което е увеличение с 65,3% спрямо същия период на миналата година. От тях износът на превозни средства с нови енергийни източници е 2,355 млн. броя, отбелязвайки увеличение с 1,2 пъти на годишна база.

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