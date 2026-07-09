Безмитното пазаруване на остров Хайнан надхвърли 19,9 млрд. юана за първото полугодие
/Поглед.инфо/ За първите шест месеца на 2026 г. митническите власти на Хайкоу са регистрирали безмитни продажби на остров Хайнан на обща стойност 19,92 млрд. юана, с 15,966 млн. артикула и 2,793 млн. посетители. Това представлява ръст от съответно 18,8%, 7,3% и 12,6% в сравнение със същия период на миналата година.
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