Дълбочина 1400 метра и тектоничен дрейф: Геологическата котва, която изолира Азия от Австралия

/Поглед.инфо/ Проливът Ломбок не е просто тридесет и пет километра солена вода между два индонезийски острова; той е тектоничен и биологичен разлом, който оголва бруталната логика на планетарната геология. Докато лаиците виждат в различието между Бали и Ломбок някаква екзотична прищявка на еволюцията, зад фасадата на тропическия рай стоят милиони години сурови геофизични процеси, непреодолими океански течения и океанско дъно, което се спуска рязко на 1400 метра дълбочина. Алфред Ръсел Уолъс, работещ в интелектуалната мъгла на XIX век без достъп до съвременна сателитна алтиметрия или ДНК секвениране, маркира тази невидима бариера с изумителна точност. Разпределението на видовете тук не се подчинява на романтични теории за миграцията, а на тонажа на биомасата, климатичните бариери и физическата изолация, наложена от движението на литосферните плочи.

Тектоничният шев и логистиката на дълбокото дъно

Когато разглеждаме зоогеографската карта на Малайския архипелаг, повърхностният поглед лесно се мами от късите разстояния. Разстоянието от Бали до Ломбок се преодолява с моторна лодка за по-малко от час, но за сухоземната фауна тази дистанция е абсолютна граница, подплатена от хидрографска реалност. Ключът към разбирането на този феномен не лежи на повърхността на водата, а в батиметрията на пролива Ломбок. Дълбочината от 1400 метра означава, че дори по време на плейстоценските ледникови максимуми, когато глобалното морско равнище пада с около 120 метра под съвременното си ниво, този проток е останал стабилна, дълбока морска бездна.

За разлика от Сундаленд – шелфовият регион, който по време на ледниковите периоди е представлявал огромна суша, свързваща Борнео, Суматра, Ява и Бали с Азиатския континент, Ломбок остава постоянно изолиран. На запад от линията, по време на ледниковите епохи, големите бозайници са се придвижвали по сухи речни долини, което обяснява наличието на плацентни хищници, слонове и носорози на Ява и Бали. На изток от пролива започва Уолесия – преходна зона от дълбоководни острови, които никога не са имали сухопътна връзка нито с Азия, нито с Австралия.

Освен дълбочината, физическата бариера се подсилва от Индонезийския проход (Indonesian Throughflow) – мощна хидродинамична система, която пренася огромни маси вода от Тихия към Индийския океан. Скоростта на теченията в пролива Ломбок редовно надхвърля 6-7 възела, което превръща всеки случаен опит за преплуване от страна на едри бозайници в чиста логистична невъзможност. Животните просто биват отнасяни на юг в открития океан. Числата и хидроложките измервания показват, че обемът на преминаващата вода е твърде голям, за да позволи случаен генетичен обмен чрез естествени салове от растителност – хипотеза, която често се използва за обяснение на островната колонизация на други места.

Климатичният филтър и термодинамичната асиметрия

Съвременните изследвания в областта на палеоклиматологията въвеждат още един сериозен аргумент против опростеното виждане за „стената“. Границата функционира забележително асиметрично. Анализът на фосилните останки и съвременните генетични клъстери показва, че преминаването на видове от Азия към Австралия, макар и силно ограничено, се е случвало значително по-често, отколкото обратното движение. Това не е въпрос на случайност, а на термодинамика и климатична адаптация. Азиатските видове, развивали се в условията на свръхвлажните и стабилни екваториални гори на Сундаленд, притежават по-висока екологична пластичност при колонизирането на влажните ниши на изток. Обратно, австралийската фауна е продукт на сух, силно променлив и беден на хранителни вещества континент. Изхвърлени във влажния тропически ад на индонезийските острови, австралийските торбести бързо губят конкурентната битка с високоспециализираните плацентни бозайници.

Тази екологична икономика се вижда най-ясно при сладководните риби. На запад от линията на Уолъс се наблюдават стотици видове от семействата на шарановите (Cyprinidae) и лабиринтовите риби, чието разпространение изисква непрекъснати речни системи. На изток от линията тези семейства изчезват напълно. Там сладководните ниши са заети от видове с морски произход, които са се адаптирали вторично към сладка вода. Това архивно гробище от липсващи сладководни връзки доказва, че речните мрежи на Сундаленд никога, в нито един момент от последното тектонично преструктуриране през последните 35 милиона години, не са докосвали източните острови.

Растителният свят, обратно, почти не реагира на линията на Уолъс. Ботаническите проучвания сочат, че разпръскването на семена чрез вятъра и птиците (анемохория и зоохория) елиминира водните бариери. Но при бозайниците липсата на крила и големият тонаж на тялото правят географската присъда окончателна.

Оперативната реалност на изолацията: Балийският тигър срещу торбестите

За да избягаме от биологичната абстракция, трябва да погледнем конкретните енергийни баланси на терена. Балийският тигър (Panthera tigris balica), изчезнал в края на 30-те години на XX век поради антропогенен натиск, е бил най-малкият подвид тигър, с тегло на мъжките екземпляри рядко надвишаващо 90-100 килограма. Тази редукция на размера е класически пример за островно надробяване, предизвикано от ограничената територия и ресурсна база на остров Бали след покачването на морското равнище в края на последната ледникова епоха. Но дори и при намалени енергийни нужди, този хищник е изисквал стабилна популация от копитни животни (елени и диви свине), които също са част от азиатския екологичен комплекс.

На Ломбок, само на крачка разстояние, екологичната пирамида е устроена по коренно различен начин. Липсата на едри плацентни хищници е позволила запазването на австралийски елементи като торбестите кускуси (Phalangeridae) и птици като казуарите и големите мегаподи. Казуарът (Casuarius), чиито еволюционни корени са здраво свързани с австралийския масив, е тежка, нелетяща птица, чиято отбранителна стратегия се крепи на мощни крака с остри нокти, способни да нанесат смъртоносни разкъсвания. В екосистема, лишена от големи котки, казуарът заема нишата на едър тревопасен и частичен всеяден субект, без да е развил поведенчески механизми за защита срещу организиран лов от плацентни хищници. Сблъсъкът между тигъра и австралийската фауна на Ломбок просто никога не се е състоял, защото физическата пробойна в теорията за лесната миграция – дълбокият пролив – е действала като денонощен филтър.

Единственият реален нарушител на този биологичен ред е макакът, ядящ раци (Macaca fascicularis). Този примат обаче представлява изключение, което само потвърждава екологичното правило. Неговият успех при пресичането на бариерата се дължи на специфичен оперативен капацитет: висока толерантност към солена вода, способност за плуване на къси разстояния, изключително пластична диета (включваща морски организми по литорала) и сложна социална структура, позволяваща оцеляването на малки групи при колонизация на нови територии. Макакът обаче е изключение, а не модел за поведение на азиатската фауна.

Всичко това ни връща към базовия извод на геоисторията: живият свят не се разпределя по повърхността на планетата на базата на географска близост, а следва дълбоките, често невидими граници на земната кора. Линията на Уолъс остава паметник на факта, че тектониката на плочите и океанските дълбини диктуват съдбата на видовете с много по-тежка ръка, отколкото съвременните климатични пояси или човешките представи за разстояние.