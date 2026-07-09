Д-р Мариян Карагьозов: Израел и Турция вече вървят към опасна геополитическа конфронтация

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с главен асистент д-р Мариан Карагьозов анализираме най-горещите въпроси около Турция – отношенията ѝ с Израел и Иран, възможното връщане към програмата F-35, напрежението в Близкия изток, битката за Централна Азия, ролята на НАТО, срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, както и драматичната ситуация в Куба. Това е разговор за държавите, които вече не чакат светът да бъде подреден от други, а сами се стремят да променят баланса на силите.